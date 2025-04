Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo muy conocido Forza Horizon 4, un juegazo de género de carreras probablemente uno de los mejores actualmente. Bueno sin más que disfruten el artículo.

Forza Horizon 4. Un juego del genero Carrera, uno de los mejores juego actualmente de este género, disponible para las consola Xbox One y PC, fue estrenado el 2 de octubre del 2018. Un juego maravilloso de carreras mundo abierto donde deberás de competir en todo tipo de carreras de vehículos, sin embargo en este juego se aplican las estaciones algo que tomaron muy en cuenta mediante vas pasando el juego, Adema no solo las estaciones si no también aplicaron que en él juego ira cambiando el clima, También no fijaremos que se hará de día y noche en el juego, sin duda un juegazo parece la vida real no solo porque tomaron en cuenta en casi todo si no por su nivel de gráficos, es muy diferente a la mayoría de juegos de carreras, además sus carreras son muy dinámicas, tanto por la gran variedad de vehículos que puedes usar o la variedad de estilos de carreras que posee el juego por eso lo considero un juegazo. Puede obtener este juego en la lista de premios de Gamehag por una gran cantidad de gemas exactamente 36099 Gemas, para solo la plataforma Xbox, clave de juego claro.





Se puede decir que al comenzar el juego nos da una demostración de su tipo de conducción “Tutorial” y de que trata el juego como tal, en el cual cuando vas avanzado ira cambiando las estaciones y el clima del juego (Verano a invierno- día, lluvioso o noche), y también el vehículo claro (De un coche de carreras a un coche todo terreno), en el cual se asombraran a nivel gráficos y por sus entornos bastantes real por así decirlo, es que es un pasada sus entornos observaremos paisajes bastantes bonitos dependiendo la estación en la que se aplique en el juego, donde también veras trenes, aviones, lanchas,motos, que casualmente irán pasando justo cuando estés en la carrera. Señores aquí les traigo un juegazo que deberían de comprarse sin duda sé que no es el género hoy en día, pero yo diría que este juego es mejor con sus “Battlet royale”, de todos los sentidos.





Al finalizar la gran presentación que no da este juegazo, tendremos que elegir la variedad de personajes que no otorga el juego, tranquilo podrás cambiar de personaje tranquilamente sin perder nada, a estos personaje podrás personalizarlos más adelante cambiándole el estilo de ropa.





Al seleccionar el personaje que más les gusto, los siguiente será elegir entre 3 Coches bastante sencillos y bonita al mi parecer, como todo juego de carrera debemos comenzar con unos de los coches más “malos” del juego, cuáles son esos coche que no dan para elegir les dejo sus nombres e imágenes de cada uno.

Ford Focus RS.



Audi TTS Ocupé.



Dodge Charger R/T.



Tened en cuenta que estos 3 coches son muy diferentes en todo, no los confundan para nada, todo cambien en tanto velocidad, frenos, cruce, aceleración y todo lo demás, cada uno tiene algo en especial y diferencias, también podes observar su interior cambiando la cámara a primera persona o tercera persona para visualizarlo por fuera como quieras, no se preocupen puede personalizar este coche (Tunear y como quieran decirle) y mejorar su rendimiento. Nota: podes personalizar la matriculo después de elegir su coche deseado.





Bueno aquí comienza tu gran aventura como Corredor novato y después serás un gran corredor mientras vas avanzando. Como les dije es un juego mundo abierto pode ver el mapa y buscar la pistas o carreras disponibles en el mapa marcarla en el GPS e ir a aceptar la carrera y lograr completarla de 1er lugar. Mientras más avanzas saldrán nuevos evento y nuevas carreras que deberás de realizar.





Podrán obteniendo nuevos coches mejores a los que tiene comenzando el juego, lo que me gusta de este juego es que no solamente son estos tipos de coches si no coches grandes como camionetas en la cual está muy bien eso, además de esos podrán comprar casas también mientras iras a avanzando.





Hablemos de su jugabilidad, bueno demasiado sencilla como sus anteriores entregas o como todo juego de carreras, también dispone el cambio de controles y cambio de cámara para visualizarlo como guste.

Ahora hablemos de sus Gráficos, sin duda este grandiosa entrega de este juegazo tiene los mejores gráficos actualmente del tipo de este género, tanto por sus cambio de estaciones, clima, entornos demasiado Hermosos, Nitidez, sombras del juego y muchas cosas que tomaron en cuenta, claro sus gráficos cambian dependiendo de dónde juegues si en pc o Xbox one o Xbox one x, todo sabemos que se ve mejor en la consola Xbox en Pc, pero no es mucho el cambio que se diga, sin duda el mejor juego de carreras a nivel Gráficos. Esta de 10/10.





Espero que les haya gustado el artículo y que los disfrutaran al máximo, vale la pena jugar este juegazo. Bueno les mando un saludo a todos y sin más que decir les dejo una última imagen del juego y un vídeo para que vean el juego.







Gracias por leer. ATT: Andy_Subero.