FORTNITE, Un juego que pone a prueba tus movimientos.

" Una partida planeada, es una partida ganada " Si bien sabemos FORTNITE es uno de los juegos que se ha estado apoderando del mundo gaming en estos ultimos dos años, sin embargo en este fantástico titulo sabemos que existe gente extremadamente buena, pero no lo olvides, todos podemos ser buenos en algo si nos lo proponemos.

A continuación te dare unos consejos sobre como llevar una partida, a una victoria asegurada.



- importa demasiado una acción pensada:

Si te encuentras en el escenario de juego con la adrenalina en tu cuerpo con miedo de que te maten, no te preocupes, es necesario saber que debemos actuar rápido pero sin perder el tiempo, es decir en el lugar en que te encuentres, aprovecha el maximo buscando armas y luteando lo que puedas, si no has conseguido armas sal de ahi y busca un lugar en el que sientas que no ha ido gente. Esto ayudara a que te encuentres un poco menos tenso en la situación, ya que mucha gente se da por vencida al momento de no encontrar un arma y comienzan a luchar con su pico, lo cual es totalmente malo si te enfrentas contra una escopeta o peor, una Scar.



- No lo pienses, solo hazlo:

Al momento de estar en una batalla no te rindas, tu puedes, es necesario que te des cuenta que en las batallas el arma debe ser disparada, no pierdas tiempo apuntando al ojo derecho de tu enemigo. Si sientes que ese tiro llegara a tu contrincante hazlo veras que mientras mas rapido creas en tu instinto, mas kills tendras.



- Una construcción para engañar:

Si bien sabemos una construcción es el escudo más principal que pueda existir, es mucho mas eficiente que los famosos frasquitos azules que tanto amamos, incluso teniendo un 3% de vida. Al inicio de la partida aprovecha lo más que puedas luteando y obteniendo munición, una vez que hagas estos pasos tendras fé en ti mismo ya que te darás cuenta que con seguridad que llegaras a la final.

Si te encuentras con un enemigo provecha y usa la construcción para algo mas que solo protegerte, juega con la construcción asi distraeras al enemigo y pensara que te encuentras en un lugar en donde se estara empezando a construir, mientras eso sucede, puedes buscar otra ruta para ir por él o para esconderte y aniquilarlo con un headshot.



- Prueba de todo:

Ultimamente se han realizados retos virales por internet como: ! Ganando unicamente con escopéta!, ! Ganando unicamente con Subfusil!, !Ganando Únicamente con granadas!, entre otras cosas más. Este modo de juego deberias emplearlo siempre, una partida juega con una sola arma y perfecciónala asi podras llegar al punto de dominar todas las armas del juego, tanto como su daño y su precisión.



Fortnite es un juego realmente impresionante, es bastante estratégico, pon a práctica cada uno de estos consejos y notaras un cambio impresionante, no olvides que mientras mas tiempo le tomes y lo pienses, mucho mejor podrás hacerlo.



Ha sido un placer, espero te haya sido de utilidad

te mando un abrazo y una VICTORIA MAGISTRAL.



ATT: _Matein_



