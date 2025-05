Fortnite Battle Royale: El BR definitivo! (Review)

¿Qué es un juego de Battle Royale?



Battle Royale se refiere a un estilo particular de juego donde cada jugador está tratando de matar a todos los demás jugadores. Es la última persona en pie. Típicamente, todos los jugadores aterrizarán en diferentes lugares a través de una isla grande y se apresuran a encontrar armas y sobrevivir más tiempo que todos los demás jugadores.



Los juegos estilo Battle Royale se han popularizado recientemente con H1Z1 y más recientemente con Playerunknown’s Battlegrounds. Y ahora tenemos Fortnite: Battle Royale, que tiene suficientes puntos fuertes y únicos para garantizar que sea aceptado por la comunidad.



¿Qué hace que Fortnite Battle Royale destaque entre los juegos similares?







En primer lugar, casi todo el mapa es destruible, excepto por el suelo en el que caminas. Comienzas cada juego con un pico enorme, con el que eres capaz de desglosar las cosas hasta sus partes básicas. Por ejemplo, los edificios y los árboles pueden ser cortados en bloques de madera, las paredes pueden ser trituradas en ladrillos y los contenedores de almacenamiento pueden romperse en metal. ¿Pero qué hacer con estos materiales? Bueno, eso me lleva a mi siguiente punto único.



En cualquier lugar a través de la isla, puedes utilizar cualquier material de construcción que se reúna para construir tus propias estructuras. Estas estructuras pueden darte una ventaja en un tiroteo, protegiéndote del fuego enemigo. También pueden ayudarte a llegar a lugares más altos, donde las armas de alto grado se podrían estar ocultando.



Una diferencia bienvenida para mí con este juego fue su facilidad de aprendizaje. Todas las armas que se encuentran dispersas por el mapa son independientes, lo que significa que no es necesario buscar accesorios. Las armas aumentan de poder a medida que sus colores van desde los más débiles hasta los más fuertes: Gris, Verde, Azul, Púrpura y Naranja. Así que si ves un arma que es de un color superior al tuyo, agárrala! Además, no hay que buscar diferentes capas de armaduras puedes encontrar pociones de armadura que te darán protección extra una vez que bebas, pero de eso se trata.



Fortnite se ve hermoso







Fortnite es un juego muy atractivo para ver. Sus personajes burbujeantes y coloridos y sus alrededores actúan como un hermoso enchape para ocultar lo que sigue siendo un juego brutal e intenso. Cuando vi por primera vez su estilo visual no pude evitar pensar que Disney había hecho un juego.



Todos los lugares son magníficos para caminar y explorar también. Las áreas no son demasiado grandes o demasiado pequeñas, se sienten bien con una distancia cómoda entre ellas. Desde el oscuro y sombrío "Wailing Woods" hasta el abierto "Loot Lake" en el centro del mapa, cada área tiene su propia sensación. Mi favorita personal es "Lonely Lodge" en la costa este y su cercana torre de vigilancia - una gran posición de sniping.



Todo hasta los detalles más finos me impresionaron en este juego. Incluso cómo los puntos de salud aparecen en un enemigo para mostrar cuánto daño has causado. O las animaciones cuando alguien muere y su botín rebota. Es todo tan juguetón y divertido.



Anatomía de cada juego



Una vez que la pantalla de inicio del juego está cargada, me ha tomado un promedio de unos treinta segundos a un minuto para comenzar una partida. A veces incluso más rápido. Después de unos momentos en el área de espera mientras el servidor se llena de jugadores, te llevarán inmediatamente al autobús de combate impulsado por globos aerostáticos sobre la isla. Este autobús volador es la posición de partida de todo el mundo, ya que vuela sobre la isla del campo de batalla de un lado a otro. En cualquier punto de la isla se puede saltar y caerse a la superficie.







Una vez que aterrizas en la superficie primero debes encontrar un arma con la que defenderte. Las armas vienen en una variedad de clases, que se agrupan por color. No sólo armas, sino que también puedes recoger pociones de armadura, trampas y medikits para la autocuración. Una de las bellezas de este juego, como mencioné antes, es su simplicidad. Hace que todo el concepto de sobrevivir sea realmente agradable.



Después de unos momentos del aterrizaje en el suelo, aparece un círculo blanco en el mapa del juego para designar la siguiente zona segura. Luego tienes tres minutos para entrar en esa zona mientras se acerca la violenta tormenta de color púrpura. Si permaneces en las nubes de la tormenta, bajará tu salud rápidamente y pronto morirás. La mortífera tormenta continúa empujando a todos los jugadores supervivientes a la misma zona de seguridad, cada vez menor, hasta que sólo queda un jugador en pie.



En resumen



Fortnite es un juego super divertido y adictivo para jugar. Cada partida es bastante rápida, durando un máximo de unos quince minutos (si logras sobrevivir hasta el final). También me fue mucho más fácil adaptarme a la velocidad que en otros juegos de Battle Royale.



Este juego hace una experiencia muy agradable y atractiva de supervivencia. Fortnite: Battle Royale no es menos intenso que los juegos similares de su clase, pero en mi opinión honesta, es el más divertido.

