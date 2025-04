FORCE TANKS - Breve Reseña Personal. (b_s)

Hoy os traigo FORCE TANKS, uno de los juegos que podíamos conseguir gratis en el apartado de Giveaways y que en Gamehag lo tenemos por 719 Gemas y en Steam por 1'59 euros, pero se encuentra con una rebaja del 75% a 0'39 euros.Esta va a ser una breve reseña hecha con humor, ya que se trata de un juego lleno de contradicciones en su sinópsis y porque tras jugarlo, entiendo porque nadie ha tenido el valor de hacerle un artículo (hasta ahora, soy una especie de carroñero de juegos que nunca tuvieron que salir a la luz xD).Para comenzar, os pondré tal cual ( y su traducción bajo) la descripción que pone en la página del juego en Steam y la comentaré para que veais el sin sentido que es. Después comentaré ciertos aspectos y finalizaré con mi conclusión, ya que el juego no da para más."In Force Tanks, you fight alone on a range against an army of opponents! Help your army detain the enemy's offensive on his legendary tank! You are fighting alone, in the name of an armistice all over the world!""En Force Tanks, luchas solo en un campo de tiro contra un ejército de oponentes! Ayuda a tu ejército a detener la ofensiva del enemigo en tu legendario tanque! ¡Estás luchando solo, en nombre de un armisticio en todo el mundo!"En primer lugar nos dice que nos encontramos luchando solos contra un ejército de enemigos para ayudar a nuestra armada (que no se que armada es, ya se podrían dejar ver por la batalla xD). Luego, por alguna razón, nuestro tanque resulta ser legendario y termina diciendo que luchamos SOLOS en un armisticio (una especie de pacto bélico) en todo el mundo, si es un armisticio global, ¿contra qué ejército enemigo luchamos? No parecen ser enemigos alienígenas ni nada parecido. ¿Y por qué mandan un solo tanque contra un ejército? No tiene ningún sentido.Me hace gracia el entusiasmo que ponen en la descripción, lo dicen con una emoción que piensas " ¡WOW, tengo que parar esta ofensiva enemiga para salvar al armisticio mundial con mi tanque legendario!".Al iniciar FORCE TANKS me encontré a manos de un tanque que de legendario no tiene nada, sus disparos suenan como los típicos pium-pium de las primeras películas de Star Wars y los movimientos son muy lentos, con decir que yendo marcha atrás vas más rápido...Cualquier jugador al ver la interfaz del juego supondría que nuestro objetivo sería conseguir una puntuación alta matando a tantos soldados y destruyendo tantos vehículos como puedas con tu cañones pium-pium, pero este objetivo se vuelve completamente inútil porque la puntuación que has conseguido y que aparece en la parte superior derecha desaparece tan pronto como mueres. Por lo que no hay un incentivo de superación, a no ser que te acuerdes cada vez que vuelvas a jugar de tu puntuación más alta.Sobre el apartado gráfico... vemos a nuestro super tanque desde una vista cenital (o aérea) en una especie de maizal enorme y recién arado, con los enemigos dibujados al estilo Paint o un programa similar y con los números de vida restantes junto con nuestra puntuación, pixelados.La jugabilidad, con los controles típicos de las flechas de dirección del teclado y el clic izquierdo del ratón para disparar, es muy simple. Y respecto a la música, tenemos una especie de canción de batalla en bucle que al cabo del rato la quieres quitar (igual que el juego).Luego tenemos un sistema de vida penoso, ya que sufrimos daños por cualquier cosa, hasta atropellando soldados enemigos (siendo un tanque "legendario") nos pueden llegar a explotar, incluso antes de quitarle vida a ellos con nuestra carrocería militar, al parecer son de adamantium a lo Lobezno. A los tres impactos recibidos morimos y te avisan de una forma muy "sutil", con una enorme pantalla roja que pone "YOU DIE", como si no te hubieras dado cuenta al perder todas las vidas. Y tras esta pantalla tendrás dos opciones, volver a empezar o quitarlo (os recomiendo encarecidamente la segunda opción, por vuestro bien).En FORCE TANKS tenemos 2 tipos de enemigos, los soldados que se mueven lentamente y mueren de un disparo y los vehículos militares ( camiones y tanques ) que mueren tras varios disparos. Y por mucho que avances en los niveles, solamente cambia el número del nivel, no su dificultad ni la cantidad de enemigos que aparecen.También tenemos unos power-ups que conseguiremos por suerte, ya que van muy rápido y son un incremento en la velocidad de tus cañones pium-pium, un escudo que dura unos segundos y la recuperación de 2 vidas más. Sí, es el cuadrado que vemos bajo xD.Diría que lo único bueno que tiene el juego son los gritos de los soldados al morir y el botón de salir porque termina tu sufrimiento al jugarlo xD.En conclusión, creo que es más fácil dejar de fumar en 1 semana, que te llegue a gustar este "juego" y su "tanque legendario". Mi valoración es de un 0'5 (por las risas que da) sobre 10.Un saludo y espero que os haya gustado esta breve reseña, es cierto que pueda parecer un artículo algo falto de información, pero si lo jugais veréis que esto es un análisis completo de lo que es FORCE TANKS. Es lo difícil al hacer artículos sobre juegos que no dan para mucho, sacar lo poco que brille y hacerlo relucir para informar al futuro interesado en estos baratos juegos.¡b_s se despide hasta la próxima!