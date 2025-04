Five Nights At Freddy's 4 (O también conocido FNAF 4) es la cuarta entrega oficial de la saga Five Nights At Freddy´s, desarrollada y publicada por Scott Cawthon. Este es el primer juego de la saga que no se juega dentro de una Oficina, con cámaras, ni con un Guardia De Seguridad o Guardia Nocturno, ademas de aparecer los "Nuevos" Animatronicos nombrados "NIGHTMARE" (Pesadilla)

DATOS





RESUMEN DEL JUEGO





PERSONAJES

EDICIÓN DE HALLOWEEN

Como algunos dicen "El terror te siguió hasta tu casa". Este juego es el primero de la saga que no se juega dentro de una Oficina, sino en una habitación de un niño dentro de una casa (Hospital), este juego tiene sus acontecimientos antes de las otras 3 entregas (FNAF, FNAF 2 y FNAF 3) ubicado en el año 1983, donde muchos creyeron de que la mordida final era la mordida del 87 (1987).Five Nights At Freddy´s 4 es un videojuego Indie de "Terror" desarrollado y publicado por Scott Cawthon (Publicado el 23 de Julio de 2015 para Steam, 25 de Julio del 2015 para Android y el 6 de Agosto del 2015 para Apple Store), este juego desarrolla sus acontecimientos antes de las otras 3 primeras entregas de FNAF (En el año 1983), donde el protagonista y el personaje que controlamos es un niño (Que le teme a los animatronicos), donde tiene pesadillas con los animatronicos por culpa de su hermano y sus amigos (Donde cada uno se colocaba la mascara de un animatronico del primer juego, en la cual su hermano era Foxy).El juego se desarrolla dentro de una habitación la cual vendría a ser la habitación del niño; en la que cuenta con dos puertas a los lados, una cama y al frente de ella un armario, en las cuales cada una de ellas tiene una función ,es decir, donde podrían estar los animatronicos.El juego también cuenta con minijuegos donde nos cuenta la historia del niño antes de la tragedia, en la cual termina con la mordida de Fredbear (No la mordida del 87 como muchos creyeron ya que el juego se desarrolla en el 83), esta historia nos cuenta de como el niño es asustado y burlado por su hermano y sus amigos, quedando pocos días para su cumpleaños, sufriendo de que su hermano lo encierre en su cuarto, lo asuste y lo deje llorando solo. El niño se creo un amigo imaginario, un peluche de Fredbear el cual le acompaña y tiene su frase "Mañana sera otro día" la cual siempre dice cuando el niño se tira al piso a llorar por culpa de su hermano.-El Niño: Es el personaje principal del juego, es al cual controlamos y evitamos que sea atacado por los animatronicos, solo defendiéndose con una linterna y ambas puertas. Le teme a los animatronicos y sufre abusos de su hermano y sus amigos. En el ultimo minijuego, nos muestra como es llevado al restaurante de "Fredbear´s & Friends" por su hermano y sus amigos para "Darle un beso" a Fredbear, en el cual accidentalmente mordió al niño y termina en coma. Después de pasar las 8 noches termina muriendo por no poder soportar mas sus pesadillas con los animatronicos, escuchando la voz de su hermano pidiéndole disculpas, que para el niño ya no eran sus amigos.-Nightmare Freddy: Es el personaje el cual lleva el nombre en la saga de FNAF, en el que esta vez es el mismo Freddy pero en modo pesadilla, este animatronico no existe físicamente, ya que es una pesadilla del niño cuando esta en coma en el hospital. Nightmare Freddy tiene como mecánica usar unos pequeños Freddys llamados Fredlets que cuando se juntan los 3, aparece Nightmare Freddy. Para evitarlo solo hay que voltear a ver la cama y alumbrar con la linterna hasta que desaparezcan los Fredlets de la cama. (Pista: Tu linterna comienza a parpadear cuando se amontonan los Fredlets). Aparece desde la noche 1.-Nightmare Bonnie: Es el mismo Bonnie pero en modo pesadilla, este animatronico no existe físicamente ya que es una pesadilla del niño cuando esta en coma en el hospital. Nightmare Bonnie tiene como mecánica algo similar al del primer juego, ya que viene por el lado izquierdo y tienes que cerrarle la puerta hasta que se vaya, en FNAF 4 solo ataca por el lado izquierdo (Como en el primer juego), pero con la diferencia de que en vez de alumbrar para ver si esta, tienes que escuchar una respiración, si escuchas una respiración significa que Nightmare Bonnie esta esperando para atacar, para evitarlo solo tienes que escuchar si esta en la puerta esperando para atacar, si esta en la puerta solo tienes que cerrarla hasta que escuches los pasos de cuando vuelve al pasillo o la cocina, si no esta en la puerta puedes alumbrar para ver si esta al fondo asomado. Aparece desde la noche 1.-Nightmare Chica: Es la misma Chica pero en modo pesadilla, este animatronico no existe físicamente ya que es una pesadilla del niño cuando esta en coma en el hospital. Nightamre Chica tiene como mecánica algo similar al del primer juego, ya que viene por el lado derecho y tienes que cerrarle la puerta hasta que se vaya, en FNAF 4 solo ataca por el lado derecho (Como en el primer juego), pero con la diferencia de que en vez de alumbrar para ver si esta, tienes que escuchar una respiración, si escuchas una respiración significa que Nightmare Chica esta esperando para atacar, para evitarlo solo tienes que escuchar si esta en la puerta esperando para atacar, si esta en la puerta solo tienes que cerrarla hasta que escuches los pasos de cuando vuelve al pasillo o la cocina, si no esta en la puerta puedes alumbrar para ver si esta al fondo asomado. Aparece desde la noche 1.-Nightmare Foxy: Es el mismo Foxy pero en modo pesadilla, este animatronico no existe físicamente ya que es una pesadilla del niño cuando esta en coma en el hospital. Nightmare Foxy tiene como mecánica algo similar al del primero juego, pero esta vez viene por los dos lados, ya que corre por diferentes pasillos intentando entrar en la habitación para esconderse en el armario. Para evitarlo solo tienes que escuchar los pasos entre los dos pasillos, no llega a esperar en la puerta, así que cuando te asegures de que no hay nadie cerca de alguna de las dos puertas y ilumines el pasillo, podrías a encontrar a Nightmare Foxy al fondo, cuando lo ilumines tardara mas en intentar entrar en la habitación, cuando Nightmare Foxy entre a la habitación, se vera como se mueve un poco el armario, tendrías que acercarte al armario y alumbrar para ver a Nightmare Foxy, puede hacer un jumpscare así que rápidamente cierra la puerta unos segundos para que se convierta en peluche, cuando se convierta en peluche no generara problema durante un rato, nunca olvides revisar el armario cuando entre Nightmre Foxy. Aparece en la noche 3-Nightmare Fredbear: Es el mismo Fredbear (Que aparece en los minijuegos) pero en modo pesadilla, este animatronico no existe físicamente ya que es una pesadilla del niño cuando esta en coma en el hospital. Nightmare Fredbear tiene como mecánica la de Nightmare Chica y Nightmare Bonnie pero en una forma mas rápida, es decir, ataca por ambos lados y sus pasos se escuchan fuerte comparado con el resto, NUNCA uses la linterna contra Nightmare Fredbear, porque se acerca mas rápido con la linterna y te matara, también este animatronico puede entrar a la habitación igual que Nightmare Foxy, pero su mecánica es la misma de Nightmare Freddy y Nightmare Foxy, dependiendo si esta en la cama o en el armario. Para evitarlo solo tienes que escuchar sus pasos para saber si esta en el lado izquierdo o derecho y NUNCA uses la linterna, porque si no se acercara mas rápido y te matara, cuando Nightmare Fredbear entre a tu habitación se escuchara una risa, así que tienes que buscarlo en la cama o en el armario, si esta en la cama solo tienes que alumbrarlo hasta que se vaya (Como los Fredlets) y si esta en el armario, solo tienes que cerrar la puerta hasta que ya no se vea (Como Nightmare Foxy, aunque este se queda en peluche). Aparece en la noche 5 (Es el único que esta en la noche 5) y en la noche 6 (Aparece desde las 4AM hasta el final)-Nightmare: Nightmare no es un animatronico que exista, Nightmare es un animatronico creado por el niño, ya que es la mezcla de todas sus pesadillas. Nightmare tiene la misma mecánica que Nightmare Fredbear, lo único que cambia seria de que Nightmare es mucho mas rápido y sus pasos se escuchan aun mas. Para evitarlo solo tienes que escuchar sus pasos para saber si esta en el lado izquierdo o derecho y NUNCA uses la linterna, porque si no se acercara mas rápido y te matara, cuando Nightmare entre a tu habitación se escuchara una risa, así que tienes que buscarlo en la cama o en el armario, si esta en la cama solo tienes que alumbrarlo hasta que se vaya (Como los Fredlets) y si esta en el armario, solo tienes que cerrar la puerta hasta que ya no se vea (Como Nightmare Foxy, aunque este se queda en peluche). Aparece en la noche 7 y 8 (En la noche 7 y 8 aparece desde las 4AM hasta el final)-Plushtrap: Plushtrap no es un animatronico que exista, de hecho es un peluche de una amiga del niño, en la cual el niño también lo sufrió como pesadilla. Plushtrap es como un "Bonus" que si logras ganar, la siguiente noche empezaras desde las 2AM. Para entrar al "Bonus" de Plushtrap solo tienes que terminar la noche y te llevara automáticamente al "Bonus". Para completarlo tienes que hacer que Plushtrap se coloque en la "X" que estará marcada justo delante de ti, Plushtrap se acercara poco a poco cuando dejes de alumbrar con la linterna, cuando alumbres se moverá rápidamente a las habitaciones del lado derecho o izquierdo, o se quedara quieto.En la actualización que metieron para Halloween, cambiaron de apariencia o el personaje en si, es decir, que modificaron a unos animatronicos y otros simplemente los cambiaron:-Jack o Bonnie: Jack o Bonnie es la "Modificación" del personaje de Nightmare Bonnie-Jack o Chica: Jack o Chica es la "Modificación" del personaje de Nightmare Chica-Nightmare Mangle: Nightmare Mangle es el "Cambio de personaje" con Nightmare Foxy-Nightmare Ballon Boy: Nightmare Ballon Boy (Nightmare BB) es el "Cambio de personaje" con Plushtrap-Nightmarionne: Nightmarionne es el "Cambio de personaje" con Nightmare-Nightmare Freddy y Nightmare Fredbear no tienen ningún cambio