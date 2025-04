Five Nights at Freddy's 4--Escucha su respiración

Buenas, he esperado casi 2 días con un articulo que sigue en revisión, así que mientras hago este, espero un poco mas, si no lo reenviare, esta es la 2da vez que escribo este articulo, hace varias horas lo hice y apague el pc sin querer y perdí el progreso.

Five Night´s At Freddy´s 4 fue lanzado el 21 de julio de 2015 para youtubers, el 23 de julio de 2015 para todo el mundo, en Android e IOS el 25 de julio de 2015 y finalmente el 29 de noviembre de 2019 para Playstation 4.

Como los anteriores Five Night´s At Freddy´s se basa en horas y en oficinas, esta vez los animatronicos nos siguen a casa, nos situamos exactamente en nuestra habitación, donde casualmente nuestros padres no están, con 2 puertas, un armario y una cama donde nos pueden atacar los animatronicos tendremos que tratar de evitarlos y que no nos maten.Pero no es tan fácil, el juego nos obliga a subir el volumen, ya que el sonido es lo mas importante, si esta bajo y no escuchamos ruidos mínimos, perderemos, aunque si lo haces mal con el sonido fuerte vaya susto que te comes.Empecemos con Nightmare Bonnie, el cual aparece en las 2 puertas de nuestra habitación, tanto la izquierda como la derecha, tenemos que acercarnos a las puertas y escuchar, si no escuchamos nada encendemos la linterna, si escuchamos una respiración cerramos la puerta un momento y vamos a nuestra cama.Nightmare Chica, aparece y se evita igual que Nightmare Bonnie.Nightmare Foxy, aparece en el armario frente a nuestra cama, si vemos su garra en el armario tendremos que ir y cerrarlo un momento.Freddles, son como minis Nightmare Freddy, si se acumulan 3 invocan a Nightmare Freddy, aparecen en nuestra cama, si les alumbramos se van.Nightmare Fredbear, solo aparece a los fondos de los pasillos de las puertas, encendemos la luz si no escuchamos nada y si el estaba allí se ira.Nightmare, aparece en noches bonus, en cualquier lado, toma las habilidades, jumpscare y todo de los demás animatronicos.En principio si, luego de cada noche de 6 horas, hay un minijuego llamado Fun with Plushtrap, donde Springtrap, el protagonista de Five Night´s At Freddy´s 3 versión peluche pequeño, se encuentra en una silla, tendremos que apagar la luz para que se mueva y encenderla para que se quede quieto, si lo dejamos sentado en la cruz del pasillo en la próxima noche comenzaremos a las 2 Am (excepto en noches bonus), obviamente cada noche y minijuego se hace mas difícil que la anterior.En principio son 5, donde 4 solo aparecen Nightmare Chica, Nightmare Bonnie, Nightmare Foxy y Nightmare Freddy, en la 5ta noche solo sale Nightmare Fredbear, el cual hace todo lo que hacen todo los animatronicos juntos.Si completamos la 5ta noche nos darán una estrella en el menú principal, la cual desbloquea la 6ta noche, donde aparecen todos los animatronicos un poco mas fuertes y a las 4 Am sale Nightmare Fredbear.Al ganar la 6ta noche, nos darán una 2da estrella, la cual desbloquea una 7ma noche, donde los animatronicos se volverán muy pesados y ahora en esa noche Nightmare Fredbear no es nuestro problema, ya que es reemplazado por Nightmare, un animatronico mas poderoso y agresivo.En caso de que logremos ganar esa 7ma noche se desbloqueara una 3ra estrella y un código secreto, 20/20/20, y al mismo una noche, llamada noche personalizada, ya que todos los animatronicos anteriores estarán presentes a su máxima agresividad.Si la superamos nos darán la 4ta estrella, donde desbloqueamos una galería de los animatronicos y sus jumpscares, también un detrás de cámaras del modelaje 3D de Nightmare Fredbear y Nightmare Foxy.Podremos llegar a un total de 10 estrellas, con desafíos establecidos, al mismo tiempo mientras completamos las 10 estrellas, se nos revelara la historia real entre niveles, noches y minijuegos.Con lo que describí se darán cuenta, un juego donde hay que tener el volumen al máximo, por lo cual si haces algo mal o escuchas mal pierdes y te asustas realmente (no me suelen dar miedo los juegos de terror) pero este al tener que estar atento y silencio te desespera saber si escuchaste bien o mal, muy recomendado, como dije en otros artículos, no traigo juegos que no me gusten, porque no dan ganas de explicar algo que no te guste.