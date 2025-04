Final Fantasy XIII ¿Bueno o malo?

El 17 de diciembre de 2009, salió el Final Fantasy más polémico, Final Fantasy XIII. Cuando se habla sobre este juego, se suele hablar con ignorancia y puro odio, pero, si lo analizamos objetivamente, ¿estamos seguros de que fue un mal juego?



Me gustaría añadir que soy fan de la saga, y he jugado FFVII, FFVIII, FFIX, FFX, FFXII, WOFF, FFXV, FFXIV, y la trilogia XIII.

Para saber si un juego es bueno o te puede gustar, hay que comprobar cuales son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, así que vayamos a verlos:Gráficos:Final Fantasy XIII destaca sobre todo en los gráficos para ser un juego de 2009, que fueron maravillosos. A menudo se suele decir que los gráficos no importan, pero los gráficos son lo primero se ve de un juego, y si se quiere causar buena impresión de primeras, los gráficos son una parte importante del desarrollo del juego. Y este juego tiene unos gráficos que se siguen viendo muy, muy bien a día de hoy.Jugabilidad:Final Fantasy XIII tiene un sistema de combate en tiempo continuo, pero no es un Hack N Slash. En este sistema no tienes un total control sobre el personaje, así que antes de aporrear botones, tendrás que pensar en que habilidades usar y elegir cuales quieres usar. Como en todos los Final Fantasy, solo que en tiempo real. Además puedes usar más de una habilidad por ataque gracias a la barra BTC (Batalla en Tiempo Continuo, me parece). La barra BTC tiene varios segmentos, cada segmento se gasta usando habilidades, pero cada habilidad gasta un número de segmentos distinto, así que tendrás que calcular para hacer algunos combos. El número de segmentos de la barra BTC, aumenta según avanzas en el juego. Empiezas con 2 segmentos. Además, en este juego se implementaron las formaciones. Gracias a estas, los personajes podrían desarrollar roles distintos a los que se supone que están hechos. (Por supuesto los parámetros seguirán intactos, así que no recomiendo usar a Snow como Inspirador, por ejemplo. Al igual que tampoco se debe usar a Hope como Castigador ya que su ataque físico es muy bajo) Aunque en muchos personajes sean inútiles muchos de los roles, pero al menos se otorga la posibilidad. Se acabó pasarse todo el juego con los mismos roles de los mismos personajes, en FFXIII puedes cambiar los personajes y sus roles a tu gusto, y en medio de los combates. Por esto FFXIII tiene un combate muy táctico y algunos bosses son tan complicados. En resumen, es una mezcla del clásico sistema por turnos en tiempo real y añadiéndole más roles a cada personaje para hacerlo aún más táctico.Duración y dificultad:He hecho un apartado para duración y dificultad porque es un punto criticado por algunos ignorantes, aunque demasiadas veces refutado por la gente que si ha jugado el juego. Final Fantasy XIII tiene una duración de alrededor 50 horas, sin contar sus misiones secundarias, que aunque sean pocas, son bastante complicadas. (Me parece que son 60, así que ni tan mal) Y es sabido por todos, que tiene algunos de los jefes super complicados.Exploración:Nula. Apenas tiene exploración porque es extremadamente lineal hasta el capítulo 11, final del juego prácticamente y disco 3... Es el único punto que me parece realmente malo del juego, y es imposible defenderlo porque es así de lineal. Diría que incluso más que el X. Aunque tanto en el X como en XIII, hay otras cosas en las que fijarnos, y eso no los convierte en malos juegos, solo que se centran en otros aspectos.Música:La música en este juego, como en todos los Final Fantasy, es maravillosa. Da igual si es Nobuo Uematsu o no. Porque Masashi Hamauzu hizo un trabajo increíble en este juego. En mi top 5 seguro. De hecho, es el único punto no criticado por nadie, porque simplemente no hay manera de hacerlo.Cristarium:Para acabar, voy a hablar del Cristarium. Este sistema de mejora de personajes le gustó mucho a los fans, y no es para menos. El cristarium sirve para mejorar las habilidades de los personajes, o para otorgarles nuevas. Cada personaje tiene un cristarium por rol, el avance en cada rol otorga habilidades o parámetros relacionados con el rol que se esté mejorando. (Por ejemplo, en castigador conseguirás aumentar el ataque físico, y conseguirás habilidades que usen ataque físico) Para usar el cristarium, necesitarás PC, que se consigue derribando enemigos. Cada enemigo otorga un número de PC distinto, a más fuerte sea el enemigo, más PC otorga. Para alcanzar una nueva esfera, (habilidad o parámetros) tienes que mantener el botón hasta que decidas detenerte e ir a mejorar un rol distinto, o una habilidad distinta del mismo rol.Espero haber aclarado algunas cosas y no haber ofendido a nadie. Al fin y al cabo todos tienen su opinión y pueden expresarla siempre que no se falte el respeto y no sea un maleducado. También espero que vuestra opinión del juego no influya el la votación del artículo, dado que, solo he dicho verdades de manera objetiva, sin intención de herir a nadie. Se que es un tema polémico y por eso he intentado ser lo más neutral POSIBLE, aunque creo que se ve perfectamente hacía donde me inclino. De todos modos espero que os haya gustado.