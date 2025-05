Final Fantasy X: Considerado el último de los FF de Squarenix

Final Fantasy X es un juego estilo RPG que toma ambiente en la ciudad llamada “Zanarkand” donde aquí tomaremos el papel de “Tidus” un joven apuesto con la edad de 17 años que es el jugador estrella de su equipo Zanarkand Abes, Tidus está por tomar uno de los partidos más esperado ya que se encuentran contra un equipo realmente fuerte, pero para la sorpresa de Zanarkand, algo terrible ocurrió.

Final Fantasy X contiene una gran variedad de horas de juegos, ya sea desde jefes extremadamente difíciles de derrotar, a cómo conseguir todos los secretos dentro del juego. Por eso aquí te mostraré como es esté juego y porque valdrá la pena jugarlo.

Historia

Como ya mencioné en la breve introducción, Tidus al sufrir un trágico suceso en su ciudad natal, este se encamina a una profunda aventura con su compañero Auron, quien había sido el guardián de su padre “Jecth”, Tidus le guarda un rencor irreconocible a su padre por haberlo abandonado a él y a su madre, Tidus tras el sucedo ocurrio en Zanarkand emprenderá una historia que jamás olvidarás.

Empezarás desde 0, luchando y acabando con cada enemigo que se encuentre a tu paso, conocerás a nuevos personajes los cuales te seguirán en tu aventura, deberás resolver un pequeño par de puzles que te darán una recompensa única, cada momento del juego estará acompañado de una excelente canción.

Soundtrack

Aquí podría alargarme mucho, pero esto me costaría como unos 10 años mínimo para describirlo, así que lo diré en unas cuantas palabras ES DE LO MEJOR, en cada tramo de la historia, este soundtrack encaja perfectamente en cada momento del juego, tanto en batalla como en la historia, podrías pasar horas y horas escuchando las mismas canciones y jamás te cansarás.

Gráficas

Este juego salió por el 2001 para la PS2, para en su tiempo, estas graficas eran de las mejores, aunque no haya una remasterización para el tiempo actual, estás graficas aun dan mucho por decir, más por las cinemáticas que se irán presentando (Que no son pocas), además que, si tienes un ordenador básico, este juego aun así te podrá correr bien.

Modo de pelea

Final Fantasy X tiene un modo de pelea que es por turnos, aquí tu manejarás a 3 personajes como máximo en un escenario aunque estos pueden ser sustituidos durante o fuera de la batalla, al ser un juego por turnos, te brindará la opción de realizar ataques muy bien planeados, ya que ningún enemigo será fácil, además contarás con una amplia cantidad de ataques tanto como físicos o mágicos y no se quedarán atrás las famosas “SKILL” mucho menos los ataques maestros de cada personaje llamados “TURBOS”



AEONS

Primero que todo ¿Qué es un AEON?: Un AEON es una invocación que realizará un personaje, lo que hará que este pelee por ti, un AEON contará con una amplia cantidad de vida, habilidades y un TURBO letal.

El principal AEON que conseguirás en esta historia será “VALEFOR”, un dragón que decidirá acompañarte a ti y a tus amigos en toda la aventura, pero no solamente tendremos un AEON en todo el juego, podremos ir desbloqueando mucho más mediante transcurra la historia y cuando creas que ya los habrás conseguido todos, ve a darle un paseo al juego, verás que aún queda algo oculto.



En mi opinión, Final Fantasy X fue uno de los primeros juegos que jugué para la PS2, este juego me engancho alrededor de unas 400 horas, jamás me lo he acabado completo, pero sé que lo haré tarde o temprano, no importa si ya me conozco la historia de pie a cabeza, es un juego que para mí vale la pena.

Esto es todo por mí, les mando un cordial saludo a todos.