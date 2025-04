Final Fantasy Tactics (PS1) (opinión personal)

Hola buenas a todos de nuevo, gracias por aceptar mis artículos anteriores, al leer sus comentarios me llegan ganas de escribir mas, y hacerlos más largos, espero este sea de su agrado, hoy les hablare de Final Fantasy Tactics (PS1)

Este Juego fue uno de los primeros que jugué en mi PS1 durante mi infancia, convirtiéndose también en uno de mis juegos favoritos, pasaba horas jugándolo, siempre tratando de conseguir el 100% como todos en esa edad, cuando aun teníamos paciencia y nada que hacer jaja.



Final Fantasy Tactics: The War of Lions es un juego rpg táctico que nos traerá horas y horas de juego, en especial si nos gusta este tipo de juegos, aunque es un juego viejo, para no entrar en spoilers a aquellas personas que aun no lo han jugado, de la historia diré que conoceremos a Alazlam un investigador de la ya muy conocida Ivalice que nos lleva a conocer la historia de Ramza Boeulve (en este juego hay bastantes nombres raros y complejos), Un mercenario el cual se encuentra en medio de una guerra llamada la guerra de los leones, y este, tras la aparición de un viejo amigo que creía muerto, un secuestro y el comienzo de su aventura, comienza a contar lo que sería su historia antes de ser un mercenario, y los acontecimientos que lo obligaron a dejar la nobleza.







Este juego es muy poco conocido dentro del mundo de Final Fantasy, dado que no tuvo tanta popularidad como otras entregas de estos títulos, pero es uno muy atesorado por aquellos que lo llegaron a jugar (incluyéndome) teniendo una maravillosa historia, complementada con un modo de juego muy diferente a los demás Final Fantasy, sin dejar de lado el apartado artístico, y la gran banda sonora dentro de esta obra de arte.



Luego de comenzar, y de tener una breve introducción, nos vemos en medio un combate, donde aprenderemos lo básico para saber jugar con nuestro único personaje disponible hasta el momento, en este combate estaremos frente a un monasterio, en un campo muy parecido a lo que sería un tablero de ajedrez, donde estarán los enemigos de un lado, y nosotros junto a nuestros aliados del otro.







Durante nuestro turnos, podremos realizar 2 opciones con nuestros personajes, en este caso el único disponible, movernos y atacar o realizar alguna habilidad, como podremos ver en la imagen anterior, pero debemos tomar en cuenta el tipo de terreno al cual vamos a movernos, y la altura a la que este se encuentre o no podremos realizar ninguna acción de movimiento, finalizado esto, podremos acabar con nuestro turno, y elegir así una posición a en la cual queramos terminar.



Finalizada esta batalla comienza el juego de verdad, donde podremos movernos por el mapa a medida que lo vayamos desbloqueando y tener tropas de hasta 25 soldados únicos, que contrataremos o nos encontraremos a lo largo del juego, estos pueden ser tantos personajes de la historia principal, hasta monstruos que nos encontremos en nuestra aventura, cada uno con personalidades, y estadísticas diferentes, las cuales luego debemos tomar en cuenta para cuando queramos darle un trabajo, de esto hablare más adelante.







Este es el mapa por el cual nos moveremos, en él hay desde castillos hasta pantanos, poblados y ciudades, locaciones fantásticas y secretas las cuales iremos desbloqueando a medida que avancemos en la historia y seamos lo suficientemente curiosos para encontrar todos los secretos, cada locación es única, y posee terrenos y relieve diferentes, los cuales más de una vez nos sacaran de quicio al momento de entrar en batalla, pero esta vez, en las siguientes batallas que tengamos no moveremos solo un personaje, sino hasta 5, los cuales deberemos mover, posicionar y atacar con estrategia para ser el mejor ejercito sobre Ivalice.



Ahora si les hablare del sistema de desarrollo y leveleo de este juego, cada personaje que tengamos posee, diferentes rasgos, que los podrían diferenciar entre un buen mago o un buen guerrero, pero siempre deben estar equilibrados al momento de la batalla. Estos personajes ganan experiencia y suben de nivel como en todo juego rpg, pero también tienen la posibilidad de cambiar de trabajos, o Jobs (llamados así dentro del juego), estos jobs ganan experiencia separadamente de cada personaje, y son esenciales para desbloquear nuevas habilidades, utilizar diferentes tipos de armaduras, ventajas, desventajas, e incluso desbloquear otros Jobs.







Aquí veremos a todos nuestros personajes y podemos ver todo lo relacionado a ellos, movilidad, velocidad, habilidad de salto, podremos equipar nuestros accesorios, y habilidades que hayamos adquirido de los diferentes jobs. Entre estas habilidades tenemos las activas de nuestro job actual, las activas de nuestro job secundario, las de reacción que son las que se activan cuando atacamos o nos atacan, las pasivas y las de movimiento, que varían desde volar, nadar e incluso tele-transportarse. Luego podremos cambiar de job y aprender habilidades diferentes segun los puntos que tengamos disponibles.







Lo demás lo dejo a vuestra curiosidad, ya que no se me ocurre mucho mas para decir sobre este maravilloso juego, sin quitarles la oportunidad a jugarlo y vivir la experiencia que este juego puede traerles, ya que se encuentra no solo en PS1 sino también tiene una remasterización para PSP y varias versiones para DS que aunque no tienen que ver con la historia del original tambien valen la pena jugarlos o re-jugarlos si la nostalgia los invade, teniendo en cuenta la maravillosa banda sonora y el gran apartado artístico que podremos encontrarnos en este juego me despido, y espero sus comentarios en caso de ser aceptado, para poder aprender de ellos al leerlos, y hacer mejores artículos, adios...