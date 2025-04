Fighters Destiny Mini-Reseña y opninión

Un cordial saludo a tod@s mis lectores de gamehag, hoy estoy muy dispuesto para escribir artículos por lo tanto les traigo una mini-reseña de Fighters Destiny de la consola super nintendo 64 cabe resaltar que el juego no tiene mucha trama es más que todo un juego de plataforma y acción en 3D por lo que les aseguro que más de alguno lo jugó en su infancia <3 bueno comencémos con el artículo..PD: Las capturas fueron tomadas por mi persona ya para traerles la mejor resolución y calidad :)Fighters destiny fue nominado al mejor juego de pelea 1v1 y 2v2 con la posibilidad de hacer combos de puñetazos patadas y golpes, de cierto modo este juego llegó a ser muy criticado por muchos aficionados de esta consola desde un principio porque tenían la idea de que estos personajes tenían un parecido a los de otros juegos de lucha y se veía poco presentable dicho juego. Para aquél entonces llegó a ser la competencia de mortal kombat y fighters curiosamente quedó de primero por la puntuación y preferencia de las personas (Es algo extraño porque mortal kombat era el juegazo) así que de este mismo modo llegó al corazón de muchas personas y recibió mucho elógio Fighters Destiny. <3Lo que hacía entrenido este juego era el sencillo hecho de que podías contra-arrestar los ataques de los jugadores y te preguntarás ¿de que modo? pues eludirlo es tarea fácil. antes de que te aplicáran la llave movias la palanca de sentido contrario o presionando cierta combinaciones de botones te liberábas de ella. Jugando con la máquina me llegó a sorprender ya que podía contra-arrestarte una llave por tercera vez poniendome en un gran aprieto y esto no era lo único que tenían los personajes porque también a parte de contar con combos podíamos usar los super ataques que te dejaban eny te sumában 2 puntos a favor (osea 2 estrellas).Acá tenemos 9 luchadores que son provenientes de muchos países con habilidades de combate diferente al de cualquier otros como en todo juego de peleas siempre tendrémos a un personaje favorito por ejemplo el mío era Pierre "el payaso" y tenemos la posibilidad de desbloquear 5 jugadores especiales en modo aventura 1vs1 contra la máquina de este modo completando a los 13 jugadores estos eran desbloqueados al llegar al último nivel entre todas las luchas . Como les había comentado cada luchador tiene una nacionalidad distinta al igual que las de combate por lo tanto mencionaré a los 13: es el personaje de nacionalidad (Japonesa) y su especiallidad ó disciplina es el karate.: Quien es un luchador con el arte de la pelea y el dominio del equilibrio corporal para lucha cuerpo a cuerpo este es proveniente de nacionalidad (Mongolia).: Este es un luchador clásico de lucha libre proveniente de (EEUU) lo sabrémos porque trae consigo un short con la bandera de su nacionalidad jajaja.: Esta es una luchadora del arte del puño rápido te sorprenderán los combos si la usas con todo lo que tiene, ella es de nacionalidad (China) , esta personaje tiene una curiosidad que la comentaré más adelante del artículo <3.: Como todos sabémos los ninjas son entrenados de formas especiales para espionaje ó habilidades de agilidad fuera de lo normal con la manera de asesinar de forma precisa, este personaje usa impresionantes habilidades de viento con su abanico y aunque el juego no especifíca de que nacionalidad es podría asegurar que también podría ser japonés ya que de allí proviene el arte ninja c:: Un payaso que con su forma de pelea podría ser muy engañosa así que si te confías lo mejor será guardar distancia si se acerca mucho este es de nacionalidad (Francesa).: Se dice que es el mejor luchador de (Brasil) pero según mis investigaciones de allí proviene el arte del baile y defensa personal "Capoeira" así que supongo que ese sería su fuerte ante todo c: .: Quien es estratega del combate aéreo , tiene un estilo de pelea parecido al de Meiling sin embargo sus combos siguen siendo rápidos y fuertes esta es de nacionalidad (Alemana).r : Personaje especial que lo podrás obtener al completar el desafío de supervivencia venciendo a tus contrincantes de forma seguida. yo lo recomiendo 100% porque sus combos y super ataques son pulidos, es de nacionalidad (Desconocida).: Luchador de las artes marciales este pertenece a la nacionalidad (Española).: Luchadora suiza movimientos muy suaves pero contundentes a su vez , no se tiene mucha información de ella pero es de nacionalidad (Suiza) , disponible a través de los desafíos.: Este es el robot que usamos en modo entrenamiento y se puede desbloquear de igual modo en desafíos es tan rígido como una palmera c: es de nacionalidad (Alemana): Un ancianito experto en esto de las artes marciales , el viene entrando como un peronaje más adicional al juego: La vaca voladora proveniente de (Hon kong) un poco raro pero es un animal con espiritu de guerrero.La personaje Meiling llegó a crear muchos rumores acerca del animé de Sakura card captors ya que no sólo tenía un parecido a ella sino que también practicaba las mismas artes marciales , ¿y saben que es lo también concide con este personaje? su nacionalidad para colmo. No tardé en darme cuenta porque mi nick en gamehag también hace referencia a ese viejo animé lo que casualmente la Meiling de Sakura podría haber sido utilizada para dar vida a esta otra personaje de Fighters Destiny, estaré dejando abajo de este párrafo imágenes referente para que lo entiendan si algunos no lo alcanzaron a jugar este juegazo.Imagen de referencia abajito (Ojo estas son sólo curiosidades) no lo tomen tan a personal ya que son basadas bajo mis propias investigacionesNo se preocupen por gráficos compañeros que esto es consola vieja por lo tanto sólo disfrutar de la ambientación del ring y los contrincantes por desafiar, siendo esta la consola de super nintendo 64 superó las espectactivas de muchas personas lo único que sumergió el juego en críticas fué la poca presentación que tenía el juego y por lo tanto fué tachado como algo "Simple" este juego tuvo buenas y malas críticas pero la que más releevó fué la buena ya que fué nominado al mejor juego de pelea aunque su lanzamiento fué muy atrazado no llegaría a estar a fechas de noche buena y navidad. Luego de unos años la consola Sony adaptó estos gráficos brindandonos la mejor experiencia para juegos similares a estos.Si yo fuése matemáticos diría que "El orden de los factores no afecta el producto" jajaja, digo esto porque los controles siempre fueron los mismos a la hora de jugar en una de estas consolas , tenemos el mismo clásico de los bototes A > B letra Z , botones amarillos , botones superiores que vienen siendo el R1 y l2 ó L1 y l2 en conjunto al joystick y las cruzetas por si se dañaba el mismo joystick, es para que vean chicos que los de nintendo 64 estaban precavidos ante su producto sin embargo en ese tiempo no se pudo mejorar la palanca que cuando se dañaba era un poco molesta. Pero en resumidas cuentas les puedo decir que no tengo queja alguna los controles son impecables para este juego de plataforma por esto también lo remiendo al 100% de eso no hay dúdas .Llega un momento en el que te aburre como cualquier juego pero cuando consigues jugarlo con un amigo hasta horas de juegos te podría asegurar, estuve buscando las mejores capturas para ustedes pero por algún motivo extraño se veía un poco distorsionada algunas imágenes.Y desde aquí empezó todo los primeros juegos de pelea desde los de primera dimensión , el 2D , 3D y hoy en día ya usamos hasta juegos con mejor rendimiento visual. Si todavía eres partidiario de probar juegos viejos este te sacará alguna sonrisa y bueno para irme despidiendo les invito a que lean detenidamente y dejen sus críticas constructivas en la caja de los comentarios para ir mejorando y trayendo lo mejor para ustedesm les estaré leyendo para saber que es lo que piensan. Un fuerte abrazo se despide con ustedes<3.