Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo un juego móvil que tiene una mecánica muy interesante en cuanto a la jugabilidad y movimientos del personaje. Personalmente éste juego lo había jugado antes, sin embargo no llegué muy lejos, me quedé al inicio del juego y lo dejé. Si me preguntan el porqué, la verdad yo también lucho por recordar la razón por la que dejé de jugarlo, pero lo importante es que del olvido me encontré con él y quiero presentarlo ya que creo que éste juego merece un artículo. Su nombre es Fast like a Fox y es desarrollado por Way before.

La historia del juego no es para nada llamativa. Nos cuenta que un día los tesoros de la tribu Zorro Dorado fueron robados y que has sido elegido(refiriéndose al jugador) para recuperarlos. Luego nos dice que debemos encontrar al que lo hizo y recuperarlos. Que debemos ser rápidos y ya eso es todo lo que tenemos por historia. La historia en este juego no es para nada su punto fuerte así que sólo es una forma de introducirnos al juego. Debemos elegir entre 3 personajes para jugar pero inicialmente sólo uno será jugable, los otros hay que desbloquearlosÉste juega cuenta con varios mundos y cada mundo tiene una cierta cantidad de niveles. La mayoría de los mundos del juego tienen 10 niveles mientras que unos pocos mundos sólo tienen 6 niveles. Los niveles dentro de un mismo mundo pueden ser algo repetitivos. Cada mundo tiene un nivel adicional como modo de desafío y éste sólo se puede desbloquear si recogemos los diamantes especiales de cada nivel.En los niveles desafío de cada mundo tomaremos el control del fox dorado, ya que si no estoy mal, estos niveles sirven para desbloquear éste personaje. Algo interesante de éste juego es el último mundo, llamado El Espacio, no es realmente lo último que veremos de éste juego. Hay un nivel oculto llamado La Última Carrera, que se desbloquea completando todos los mundos, aunque no sé si es necesario conseguir todas las gemas del juego y tampoco qué tan difícil sea este escenario. Pero si les puedo decir La Última Carrera sólo tiene dos niveles, el segundo nivel de ésta, tiene marcado un trofeo.Otra cosa de los niveles es que si pulsamos sobre el cuadrito que se ubica en la parte inferior izquierda de la pantalla, veremos los nombres de dichos niveles, es decir, que los niveles al igual que los mundos quedarán nombrados en lugar de estar enumerados.Los gráficos tienen aspecto como de alguna especie de arte minimalista, la verdad son bastante sencillos y coloridos. Incluso si nos vamos a las opciones del juego(y también desde el menú principal del mismo) notaremos que tiene una interfaz transparente, todo en cuanto a gráficos, diseño y dibujos son bastante sencillos. Así que este juego no tiene problemas con la batería, y ralentizaciones ni nada por el estilo, claro hablando por lo simple que es dudo mucho que les dé problemas a ustedes si deciden probarlo.La jugabilidad del juego es dinámica, nos permite elegir si queremos jugar únicamente con la pantalla táctil(toque) o con el sensor de movimiento del teléfono(toque tap). Si elegimos el sensor de movimiento, tendremos que pulsar sobre la pantalla para saltar y tocar por detrás el teléfono para correr. También es importante inclinar el teléfono para derle impulso a nuestro personaje y así ganar velocidad. Con la frecuencia con la que vayamos tocando el teléfono por detrás, con esa misma frecuencia nuestro personaje va a correr, de modo que ir despacio o rápido dependerá de nosotros. Si elegimos jugar únicamente con la pantalla táctil, tendremos que pulsar el lado izquierdo de la pantalla para saltar y el lado derecho para correr.La música del juego es impresionante, ésta es estilo retro y de verdad es muy buena. De hecho si el juego no llega a gustarles del todo puede que su música los cautive. La música varía mucho pero de mundo en mundo no de nivel en nivel. Como opinión personal aseguro que la música de este juego tiene cierta parecido a la música de los juegos de Pokémon, pero claro sólo algunas no todas. De esas que ponen en Pokémon cuando estas en una gran batalla contra un personaje único en su historia. Pero bueno esa sólo fue una opinión personal, ustedes mismos sabrán que tal les parece si se animan a probarlo.Algunas cosas que hay que ver en la configuración del juego. Las opciones más interesantes que voy a resaltar son dos : la opción Fantasma y la opción Cheat. La opción Fantasma funciona únicamente cuando elegimos jugar sólo con la pantalla táctil, si elegimos jugar con el sensor del teléfono ésta opción no servirá aunque esté activada. Esta opción sirve para mostrar un fantasma de nuestro personaje al iniciar un nivel. La opción Cheat desbloquea todos los niveles, de modo que podremos jugarlos en el orden que queramos, incluso desbloquea los niveles desafíos y adicionales, desbloquea los dos personajes restantes del juego; el gallo y el fox dorado, así como también desbloquea La Última Carrera. Lo interesante de esta opción es que, si luego de activarla la volvemos a desactivar, todo se bloqueará como estaba inicialmente y no habremos perdido el progreso de los niveles que completamos sin esta opción.Bueno aquí me despido y espero que les haya gustado mucho el mi artículo como siempre diciendo que pueden encontrar el juego en la Google Play Store totalmente gratis. Se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!!!