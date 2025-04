Un saludo a la comunidad, hoy nuevamente con un juego mundo abierto acción-aventura postapocalíptico como es FAR CRY NEW DAWN, donde nos adentraremos en una peligrosa misión para sobrevivir liderando una lucha en contra de los Higwaymen y sus desalmadas cabecillas de grupo, las mellizas Myckey y Lou.

INTRODUCCIÓN DEL JUEGO.

La ambientación de Far Cry New Dawn se basa en los sucesos finales FC5 en donde Hope County fue desolado a causa de una secuencia de explosiones nucleares que devasto al mundo, donde los sobrevivientes refugiados bajo tierra emergen e intentaran reconstruir su comunidad. Cuando creyeron que todo sería color de rosa y todo marcharía para bien experimentaron la maldad de las mellizas, al ser atacados con semejante brutalidad se ven obligados a pedir por ayuda, Carmina Ray, una niña que nació durante la desolación es enviada a pedir ayuda a Thomas Rush, un líder que reconstruye las comunidades que fueron afectadas durante el proceso postapocalíptico. Rush y el Capitán actúan de inmediato a la llamada de auxilio y es ahí cuando son emboscados por los Highwaymen, dando lugar a una ardua lucha contra las mellizas y su banda quienes, a la fuerza, intentan reclutar a Rush, pero se niega y empuja al capitán a un turbulento río.







Carmina, encuentra y saca del río al Capitán y se ponen en marcha hacia Prosperity donde reciben orientación y se unen a los sobrevivientes dispersos para construir un Prosperity con una fortaleza donde puedan defenderse de los Highwaymen y rescatar a Rush, dando lugar a una feroz caza por parte de las mellizas hacia los habitantes de Prosperity.









JUGABILIDAD.

Al igual que todas sus anteriores entregas, Far Cry New Dawn sigue siendo un juego en primera persona, con una ambientación en mundo abierto y por ende una gran posibilidad de exploración. Como lo mencione anteriormente, F.C.N.D viene a ser una continuación directa de Far Cry 5 donde encontraremos muy pocos cambios en su jugabilidad, sigue siendo un juego acción-aventura bastante entretenido, básicamente se repiten los mismos compañeros, enemigos, armamento, vehículos, etc. Viene a ser uno más de los mismos Far Cry, que apenas introduce cambios en su estructura de juego y misiones. Así que en jugabilidad es básicamente lo mismo, sigilo, correr, disparar, etc. La verdad esperè ver nuevos equipos de combate, pero bueno en ese tema se quedó corto, pero eso no lo hace un mal juego al contrario sigue siendo un juego bastante aceptable donde encontraremos diversos desafíos durante todo el trayecto del juego.





NARRATIVA DEL JUEGO.

Far Cry New Dawn, a nivel narrativo sigue dando personaje con carisma, aunque con una historia un poco violenta, sigue habiendo momentos que no encajan acorde lo que nos quieren vender, pero, por otro lado, ser un poco irreverente tampoco le sienta mal. Como sabemos, la violencia es una característica principal de la saga Far Cry. Far Cry New Dawn hace énfasis además en lazos familiares desde varias perspectivas diferentes, principalmente en relaciones paternofiliales, donde lo hace muy interesante.









Sin embargo, también se siente un poco superfluo, con una trama sencilla. El problema de ese apartado es que crean personajes con mucho carisma, con los cuales sería interesante interactuar de una manera distinta, especialmente con los compañeros sobrevivientes, pero lamentablemente el juego no da mucho espacio para interactuar ya que el ritmo de juego para Far Cry no da para ello y más luchar, al final es lo que se busca en título para esta índole.







MI OPINIÓN PARA ESTE JUEGO.

A diferencia de las reviews negativas que tiene el juego, y que dicen que este juego debía ser lanzado como un DLC para FC5 debido a la similitud en varios aspectos. Esto definitivamente no es un DLC disfrazado. Revisar el mapa FarCry5 después de la bomba (y muchos años después) se siente gratificante. Todo ha cambiado; los sitios antiguos se destruyen, rellenan, crecen demasiado o incluso se reconstruyen, y los antiguos NPC FC5 ahora están desencantados casi muertos.









Con animales mutados (neón) y grafitis (neón) en todas partes. Es ruidoso y colorido y tiendes a olvidar que este es un escenario postapocalíptico, pero tal vez sea una especie de "concepto alternativo" a los otros juegos posteriores al apocalipsis. Además, te acostumbras y el juego es tan bueno como siempre. Hay nuevas características, especialmente la construcción de bases y expediciones. Las últimas se llevan a cabo en áreas separadas y espectaculares que puede visitar en helicóptero (una característica del edificio base).

También me gustaron las misiones de búsqueda del tesoro, explorando secretos en los viejos búnkeres de preparación del FC5. En general, todavía disfruté de la fórmula FarCry aprobada; explorar, matar, saquear, fabricar y prepararse. Los villanos principales son un poco débiles en las rodillas, pero el viaje y la aventura es realmente la recompensa de este maravilloso juego.





Con esto concluyo mi trabajo y me despido, agradeciendoles por tomarse unos minutos para leerlo completo, no olviden calificar y valorar adecuadamente el trabajo realizado, un saludo a todos y hasta la próxima.