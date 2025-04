«Fallout Shelter te pone al mando de un refugio subterráneo Vault-Tec de última generación. Crea el refugio perfecto, mantén contentos a sus moradores y protégelos frente a los peligros del yermo», con este texto Bethesda Game Studios presenta su juego Free To Play el cual era solo para dispositivos móviles, actualmente el juego esta disponible en PS4, PC y XBOX ONE,

En este articulo te hablare sobre este juego y mi opinión.

Fallout

Los refugios de Vault-Tec







Fallout Shelter





Moradores





Recursos





Misiones





Exploraciones

Chapas y Nuka Kola Quantum





Otras cositas



Opinión personal

Quizá ya conoces esta famosa saga que empezó INTERPLAY y actualmente es desarrollada por Bethesda Game Studios, Fallout cuenta con 16 títulos, Fallout habla sobre una realidad en donde la producción de petroleo es muy baja, esta es la razón por la cual empieza la Gran Guerra, el 23 de octubre de 2077 todas las naciones con Armas nucleares (principalmente Estados Unidos, China y la Unión Soviética), aquí entra una corporación llamada Vault-Tec Corporation, contratada por el gobierno de EEUU para construir el sistema de refugios.(no seguiré con la historia debido a que es bastante larga y para este juego no hay que saber mucho la historia sino lo que acaban de leer)En los juegos de Fallout los refugios tienen distintos objetivos,como experimentos o simple supervivencia (como en Fallout Shelter),un ejemplo de los experimentos es del refugio 111 de Fallout 4 en los que los ciudadanos son congelados mientras que los moradores viven normal, cada refugio tiene algo en común, el supervisor, este es el encargado de organizar los suministros, misiones, salidas, entre otros.Los refugios también tienen diferentes salas, como depuradoras, cafeterías, alojamientos, generadores de energía, entre otros.¿Recuerdas que te dije sobre los supervisores? !En este juego puedes ser uno¡, tener, organizar, construir y defender tu propio refugio es lo que tendrás que hacer en este juego. Fallout Shelter es diferente a los demás títulos (la mayoría de los otros títulos son de mundo abierto y rol) no solo por sus gráficas sino por su modo de juego de construcción de bases.Un morador básicamente es un habitante de tu refugio, mientras mas tengas podrás construir nuevas salas y producir mas rápido los recursos, los moradores también suben de nivel, mientras mayor sea el nivel, podrá ir a mejores misiones y trabajar mejor. los moradores tiene una barra de salud, la cual sera afectada por golpes y por la radiación (para curarlos necesitaras estimulantes y RADAWAY), también tienen un porcentaje de felicidad que hará que trabaje mejor o no, mientras mejor sea la felicidad en tu refugio, obtendrás mejores recompensas todos los días que entres a jugar.cada morador tiene estadísticas de S.P.E.C.I.A.L. las cuales hacen que un morador tenga una habilidad para un trabajo especifico, por ejemplo, si un morador tiene mucha fuerza (S) es preferible ponerlo en un generador de energíaS (FUERZA)P (PERCEPCIÓN)E (RESISTENCIA)C (CARISMA)I (INTELIGENCIA)A (AGILIDAD)L. (SUERTE)Puedes conseguir mas moradores construyendo estaciones de radio o embarazando chicas moradores (poniendo un hombre y una mujer en un alojamiento), por ultimo, cada morador puede ser equipado con un arma, traje y mascota.Los recursos son la parte mas importante de tu refugio, si no tienes recursos tus moradores morirán, los recursos son 3.Tus moradores necesitan comida, si tienes las estadísticas de comida bajas, tus moradores empezaran a perder vida.Si tus estadísticas de Agua son bajas tus moradores empezaran a ser afectados por la radiación.La electricidad es la parte mas complicada, mientras mas construyas mas energía necesitaras, en caso de que no haya Electricidad en tu refugio las demás salas se van a quedar sin luz y no van a producir otros recursos.cuando llegas a tener un numero de moradores puedes construir la oficina del supervisor, esta sala te permitirá enviar a moradores a misiones,luego de elegir una misión y que moradores que participaran tendrás que esperar un tiempo para que la misión empiece (Aunque puedes usar Nuka Kola Quantum, pero de eso hablare luego) cuando la misión empiece podrás ver un edificio con salas oscuras (es decir que no han sido visitadas) en estas salas pueden haber distintos enemigos como saqueadores, mutarachas, necrofagos, etc, en las salas podrás encontrar distintas recompensas (armas,trajes, tarteras, chatarra, robots y mascotas) pero las recompensas dependen el nivel de la misión.las estadísticas S.P.E.C.I.A.L. tienen otros objetivos en las misiones, por ejemplo si un morador tiene mucha Percepción (P) tardara menos en apuntar.lleva estimulantes y RADAWAYS si las misión es muy difícilSi no quieres esperar a la sala del supervisor o simplemente quieres conseguir mas cosas puedes hacer que un morador salga a una exploración arrastrándolo afuera de tu refugio, este podrá hacer un bitácora sobre lo que encuentre, los estimulantes y RADAWAYS serán usado automáticamente por el morador, puedes dejar incluso días a un morador explorando aunque si este muere tendrás que pagar con chapas para revivirlo.Las Chapas son como las monedas de Fallout, así que en este juego no podían faltar, con chapas podrás construir salas, revivir a tus moradores,etc.las Nuka Kola Quantum suelen ser difíciles de conseguir (pueden costar dinero real),estas sirven para acelerar el proceso de todo.los incidentes son situaciones en las que tu refugio sera atacado por enemigosLas tarteras son como cajas de botín donde te pueden salir muchas cosas inbteresantes que te ayudaran a mejorar la calidad de tu juegolas mascotas les darán ciertas ventajas al morador al que sea equipadolos trajes subirán las estadísticas de S.P.E.C.I.A.L.les servirán a los moradores para defenderseeste es un personaje el cual sale de vez en cuando en las salas, si lo encuentras te dará chapasLa verdad este juego me gusta mucho al igual que los otros títulos de Fallout, su simpleza y a la vez diversidad del juego es lo que lo hace entretenido y adictivo, lo juego en PS4 hace 3 meses y me he dado cuenta que no es uno de esos juegos de construir tu base y tener que pagar con dinero real por todo, es obvio que el que pague tendrá ventajas, pero lo que mas me gusta es que el que no quiera pagar puede tener las mismas recompensas del que paga solo entregando mas esfuerzo.gracias por leerMMR~