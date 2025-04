Fallout: New Vegas Ultimate Edition - Reseña

Fallout: New Vegas Ultimate Edition recopila el juego en si y sus siete DLC’s. Lo podemos adquirir en Steam por 19’99 euros. Y aunque está en la lista de juegos de Gamehag, lamentablemente no lo tenemos disponible.Tengo que reconocer que para mí Fallout 3 y Fallout: New Vegas son los mejores Fallouts que hay. Y haré esta reseña conforme mi experiencia de más de 200 horas en dos partidas.Para comenzar os pondré en contexto como hice en Fallout 4. Este juego se sitúa en el año 2281 en la ciudad New Vegas y en el desierto de Mojave, tras 4 años de las circunstancias de Fallout 3 y 204 años tras Fallout 4 su guerra atómica entre América y China. ( Los años de diferencia he tenido que buscarlos a parte para situaros en el puesto que iría el juego, ya que la saga se hace un poco difícil seguir su linea temporal, por si queréis jugarlo cronológicamente)Lo que es tanto desierto como ciudad están divididos en facciones, las cuales son: la ya vista en las primeras tres entregas de Fallout, la NCR, la Legión de César, estos van como en la antigua roma con su estandarte romano, a machetazos y haciendo la crucifixión a personas que después queman, la Hermandad de Acero y Helios One, ésta su origen también lo tiene en los primeros Fallouts.Entiendo que la historia del juego pueda ser un poco cliché al principio, un lugar postapocalíptico donde tendrás que hacer misiones para diferentes personas para llegar a tu objetivo final.Pero tranquilos, el juego se vuelve más interesante conforme avanza, ya que los personajes que encontramos son tan curiosos con ideologías y pensamientos tan diferentes que hace que dialogar con ellos sea una pasada.Y además, por sus múltiples finales y opciones diferentes que elegir en momentos importantes de la trama, la curiosidad que te da el volverlo a jugar crece conforme lo juegas.En Fallout: New Vegas verás un buen contenido que te hará disfrutar, una amplia variedad de armas tanto de balas como de láser y mods de armas para mejorarlas, y como las entregas anteriores, varias maneras diferentes de abordar la historia y cambiarla según te plazca.El combate en Fallout New Vegas es muy divertido y diverso porque hay tantas formas de destruir a tus enemigos en el juego junto con los V.A.T.S.(el sistema de reconocimiento de enemigos donde muestra los lugares en los que puedes disparar y el daño que le harás) que hace que sea muy divertido ver muertes en cámara lenta, pero si lo utilizas te pasará como a mí, te cansará la animación a tal nivel que ni lo utilizarás xD.Subir de nivel en este juego también es entretenido, no como en el Fallout 4, hay muchas ventajas y diferentes habilidades que determinan qué ventajas están disponibles y cuales bloqueadas. Esto hace que el juego tenga mucha capacidad de repetición.Respecto a lugares que visitar, te digo que no te cansarás de verlos todos, hay demasiados. Mojave es enorme y en cada acantilado, llanura, montaña, ciudad o pueblo que se encuentre en él hay alguna historia que cuenta o relata qué o quién pasó por ese lugar. Aunque también hay que decir que entre estos lugares hay mucho desierto de por medio y se hace un poco pesado el ir sin el "omitir viaje". Pero el juego al menos te recompensa por explorar estas zonas con items y misiones.El juego también introduce un sistema de reputación (básicamente es el karma), donde tus acciones serán buenas o malas para alguna facción o pueblo, pero no sera mala o buena para todas sino al haber facciones enfrentadas lo que hagas para perjudicar a una en tus misiones, le harás un bien a la otra.Esto, junto con un montón ( pero un montón de verdad, que alargan el juego sin exagerar más de 80 horas) de misiones secundarias, como los juegos de azar del Lucky 38 en la ciudad de New Vegas: el Blackjack y la Ruleta; que pueden ser muy gratificantes con estadísticas que te suben la suerte y sentirte como podías hacer en las cantinas y moteles del viejo oeste de Red Dead Redemption en la piel de John y Jack Marston.El tema de los gráficos es igual o muy parecido al de Fallout 3 que salió dos años antes, ya que comparten el mismo motor gráfico, es cierto que esto puede aparentar anticuado, pero aun así los paisajes no dejan de ser bonitos como los que podemos encontrar en Mojave o desde las afueras de New Vegas. Una ventaja de estos gráficos es que funcionan igual de bien tanto en ordenadores nuevos como antiguos.Y por último comentaré sobre el aspecto sonoro del juego, tanto el diseño de los enemigos y de las armas esta muy bien añadido. Y la radio del juego esta muy bien con el Señor New Vegas de locutor y un repertorio de clásicos musicales que van desde los años 30 a los años 60.En conclusión decir que para mí es y seguirá siendo un juegazo con una historia decente que se hila con los demás Fallouts que no me cansaría de repetirlo. Por ello lo valoro con un 9 sobre 10.Un saludo y espero que no os haya sido pesado leerlo y os haya gustado. Toda crítica constructiva será bienvenida.