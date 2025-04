Fallout 76 |¿Será un buen juego?

TRAMA





Estamos a solo 1 semana del lanzamiento mundial de Fallout 76. Hoy, analizaremos todos sus puntos desvelados hasta el momento y si vale la pena comprarlo Fallout 76 será una nueva entrega de la saga de Fallout, desarrollado por Bethesda Game Studio. Este será lanzado el día 14 de Noviembre en las consolas PS4, Xbox One y PC (Microsoft)Como en todas las entregas de Fallout, cuenta una historia de un sobreviviente de un desastre nuclear. En este caso, seremos nosotros quienes viviremos dentro del refugio 76 para luego de un tiempo salir al exterior y vivir en este nuevo mundo. El Refugio 76, es un lugar donde viven los sobrevivientes, y que se había programado su apertura para 20 años después de que la guerra explotara (en el año 2097 se abriria). Pero en el Fallout 76, como muestra el tráiler, se hace la apertura 5 años después de lo previsto, es decir, 25 años después de la guerra (es decir que se abrió en el año 2102).Este armamento no será fácil de conseguir, ya que se debe conseguir los fragmentos de esta "arma". Solo tiene 1 disparo, y por eso, todos los jugadores deberán cooperar para construirla y elegir donde dispararla.Esta es una espada en forma de guitarra la cual podremos usar para combatir pero no para tocarla.Es algo criticado, pero no porque sea malo, sino, porque se piensa que se arruinara la experiencia del juego. Pero esto no sera asi.Para que un jugador mate a otro, necesitan ser nivel 5, lo cual están pensando en cambiarlo.Otra cosa es que se podrán dañar las construcciones de los demás jugadores, pero, no destruirlas. El costo de reparación no será caro, ya que buscan diversión y progreso del personaje, no que se maten buscando objetos y que luego los tengan que gastar en reparar lo dañado.Algo que no estuvo en la demo, pero se supone que estará, es el chat de voz de proximidad. Este ayudará a los jugadores a comunicarse en la partida y saber si quieres un duelo o un cruze pacífico e incluso comerciar con el.Otra cosa, es que en la demo, no se llenaban las "salas", es más, estaban muy solitarias. Aún no se sabe cuántos jugadores por partida habrá, pero espero que no sean pocos.Antes de terminar con el tema multijugador, cabe aclarar que no se podrá seleccionar un servidor por región, sino que se conectará automáticamente a alguno el cual tenga buen ping para tiY por último, pero no menos importante, es que habrá un sistema de "guardado". Lo llamo así porque será un sistema de guardado en la nube, ya que cada vez que vayas a una partida diferente, obviamente no se conectara al mismo servidor, por lo que se perdería todo el progreso. Este sistema lo impide y se va "moviendo" tu progreso de partida en partida.Este es, cada letra da una especialidad y/o habilidad diferente a la otra. Nosotros asignaremos el nuestro cuando subamos de nivel, se nos entregara una carta con los efectos que tendrá y el costo de ella. Al subir de nivel la habilidad, se nos va dando nuevas cartas mejores, algunas pueden ser repetidas. Cada atributo tiene como máximo 15 puntos de habilidad.Yo lo compraria, es mas, ya e comprado la preventa. Es un buen juego y tiene buena pinta, para mi va a ser uno, por no decir el mejor, juego del año. Hay cosas que cambiaría, pero son más las que dejaría como están.Le doy un(Por lo que eh jugado y vi por internet)