Fallout 4 | ¿Eres Special?

Fallout 4, lanzado el 10 de Noviembre del 2015 por Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks después haber pasado 6 años tras su grandioso éxito con Fallout 3 que estoy más que seguro que ya habéis escuchado hablar sobre el… Aun que sea una vez.

ATENCION!: Este artículo gira en torno a un estilo de reseña informal para aquellos que quieren información resumida y de una forma “ficticia” y entretenida, por lo que hablare del juego en sí sin spoiler alguno y en cuanto a los que nos puede ofrecer esta entrega. Gran parte de las imágenes tendrán mods hecho por la comunidad (Gracias a la nueva mecánica que añadió Bethesda en esta nueva entrega) por lo que quizás se encuentre vigentes cosas que no están en el juego original, si este no es tu tipo de artículos, tienes el total derecho de dar media vuelta e irte y buscar otro artículo con el cual informarte de este juego.

Fallout 4 sigue el mismo estilo que su predecesor, ambientándonos en un mundo post apocalíptico después de que las bombas cayeran en el año 2287 en la Commonwealth, Massachusetts. En la anterior entrega de esta franquicia jugábamos como el hijo de un señor que recitaba en el refugio 101 llamado “James”, esta vez, seremos nada más y nada menos que unas simple personas normales de una ciudad cualquiera, una chica (Nora) y un chico (Nate) casados juntos y con un hijo. Tras haber pasado 210 años después de que cayeran las bombas y estar criogenizados en el refugio 111 alguien secuestro a nuestro hijo y nuestro objetivo será averiguar en donde se encuentra este.

JUGABILIDAD.

Al igual que en su predecesor, en Fallout 4 tendremos la posibilidad de crear nuestro propio personaje ya sea mujer o hombre con sus respectivas características y habilidades “S.P.E.C.I.A.L” Es decir, Fuerza, Percepcion, Carisma, Inteligencia, Agilidad y Suerte que al final y al cabo dependiendo de cómo distribuyamos los 10 puntos que nos dan al principio del juego esto afectara nuestro gameplay y avance en el juego y incluso parte de cómo lleguemos a mejorar las habilidades del personaje, puesto gran parte de las habilidades requiere aun que sea una cantidad mínima de puntos en cierta característica, por ejemplo, la fuerza.

(Gran parte de las fotos que verán de aquí en adelante en este articulo fueron tomadas por mí y no sacadas de internet. Los mods los dejare al final del artículo... Sin links, solo los mencionare. Que ya os veo denunciandome por publicidad... Es broma).

Al igual que en su predecesor, Fallout 4 nos da la posibilidad de tener un árbol de habilidades incluso más extenso a la anterior entrega de esta franquicia, como ya mencione anteriormente cada una de estas habilidades tendrán sus requisitos mínimos para poder ser adquiridas como por ejemplo Nivel 10 o tener 8 puntos de Carisma aparte de la necesidad de tener que ganar experiencia haciendo misiones y eliminando enemigos puesto cada vez que subamos de nivel ganaremos un nuevo punto de habilidad que lo podremos dispersar por todo este árbol de habilidades que sencillamente es gigantesco.

A lo largo del juego los enemigos tendrán la posibilidad de debilitarnos nuestras extremidades al igual que la anterior entrega, nuestras piernas, brazos, torso y cabeza. Por ejemplo, si nos hieren una pierna esto hará que aparte de que nos movamos más lento caminando también nos quitara la posibilidad de correr… Aun que normalmente todo se arregla con un estimulante y como nuevo, ya estamos recién nacidos.



Ah si, aparte de que tendremos la posibilidad de ver en nuestro Pip Boy en qué estado se encuentra cada una de estas extremidades o si simplemente algo que hayamos consumido como una pastilla o comida nos ha hecho daño.

Al igual que en otras entregas ya hechas tendremos la posibilidad de interactuar con los personajes principales, secundarios y mas importantes de la historia, aparte de que lo que le digamos y nuestras acciones y decisiones con ello jugaran un papel importante en cómo se desarrolle la historia en si. Una gran mejora que note fue que ahora tras emplear una conversación con algunos de estos personajes, nuestro jugador no se quedara simplemente callado y hará como que ya le ha dicho lo que le tenía que decir a la persona que se supone que le está escuchando (Como ya pasa en Fallout 3) Aca nuestro jugador tiene voz propia e incluso hará expresiones faciales ya sea de frustración, felicidad, animo o tristeza tras decir cada respuesta que le ordenemos a realizar.

Una nueva mecánica añadida que sinceramente me encanto, fue la posibilidad de poner construir nuestras propias bases en ciertas zonas o asentamientos varios que nos encontraremos a lo largo del mapa y que desbloquearemos o nos darán en permiso de construir en el tras ayudar a lugareños con sus problemas (O para ser mas especifico, realizando sus misiones). Aun que eso no es todo, no todo es construir de una forma creativa, loca y sin sentido puesto cada asentamiento tendrá su población a la cual nosotros tendremos que cuidar administrándoles comida, suministro eléctrico, casas, camas y entretenimiento. ¿Y cómo haremos eso? Sencillamente… Construyendo, así de simple.

OPTIMIZACIÓN.

A simple vista y jugando como una persona normal y no como un amnéstero loco que se la pasa las 24h de juego mirando el contador de frames, no nos encontraremos con ningún problema de mala optimización dependiendo de las capacidades de nuestra Pc. Aun que un gran error que si note fue la inutilidad de ponerle más de 2k pixeles a las texturas originales del juego… Incluso a un pedazo de arbusto o pasto que nos encontramos nos encontramos por ahí, que si nos ponemos a bajarle los gráficos a los juegos, nos daremos cuenta que no hay gran diferencia entre la calidad ultra y la calidad alta aparte de el gran cambio de fps según la potencia de nuestro equipo. Actualmente se encuentran mods que optimizan estas texturas a lo largo de la web que para aquellos que no tengan un equipo muy potente les será de gran ayuda, quizás más abajito les mencione algunos.

MODS.

Otra nueva mecánica que añadieron fue la compatibilidad y la comodidad de crear mods e instalarlos de una manera más… Por así decirlo, fácil, sencilla y un tanto rápida gracias al Steam Workshop que tiene este y el apartado de “MODS” que nos encontraremos adentro del menú principal del juego en donde podremos ver y instalar los mods de Steam Workshop de una manera más rápida que estarnos saliendo del juego, instalar manualmente los mods y luego volver a abrir el juego y ver si cabe la posibilidad de que no haya algún error de instalación, si es así, posiblemente el juego nos termine crasheando y esto la verdad es que es bastante tedioso.

A continuación nombrare algún que otro mod que se encuentra vigente en las imágenes que acabáis de ver a lo largo del artículo.

Fallout 4 – High Resolution Texture Pack: Este sencillamente no se considera un mod, más bien es un dlc. Pero la mayor parte de texturas como el césped, piedras, casas y otras cosas varias que ya habrán visto en las imágenes es gracias a este dlc. Es un dlc gratuito y actualmente se encuentra disponible para descargar en Steam junto el juego original.

Commonwealth Conifers Redux: Sencillamente añade mas flora a todo el mapa del juego y hace que este se vea más vivo y entretenido (Como pinos gigantescos, mas árboles, arbustos verdes, todo orientado a un estilo más boscoso). Es cierto que cayeron bombas por lo tanto todo se lleno de radiación y se deterioro pero… ¿Creen ustedes que después de haber pasado 210 años desde que las bombas cayeron no iba a salir ni un mínimo pétalo, hoja o césped verde? La verdad, es que yo lo dudo…

4K Face: Sencillamente no me pareció el aspecto natural que tenían los Npc y nuestro personaje en el juego, sentía que no cuadraba con mi experiencia y talento natural de tirarme directamente 2 horas creando personajes. Así que decidí añadir este, un mod que… Bueno, el título lo dice todo, aumenta la calidad facial tanto de nuestro personaje como de los Npc haciendo incluso que tenga un aspecto mas atractivo de lo que ya tendría sin este mod (Lamentablemente, este mod es más que todo para personajes femeninos, no afecta a los personajes masculinos).

(Foto por el autor).

TRUE GRASS: Sencillamente añade mas pasto al juego con más calidad y con una ligera optimización en comparacion al original. El mod pesa alrededor de 200-400mb, no recuerdo la cantidad exacta, pero esto se debe a que reemplaza todo el pasto del mapa que nos ofrece el juego. Cabe recalcar que este mod hace un contrate increíble con el mod que ya os mencione anteriormente (Commonwealth Conifers Redux) Pero yo en lo particular no lo utilizo, por cuestiones de fps, si tú sientes que tu pc es lo suficientemente potente como para correrlo aun que sea a unos 60 fps estables, te invito a probarlo.

(Foto por el autor).

KS Hairdos y Ponytail Hairstyle: Sencillamente agregan mas peinados al juego aparte de los anticuados que ya vienen con el juego en sí, tanto femenino como masculino.

Esos son una pequeña parte de los mods que suelo utilizar en mi día a día en Fallout 4 y los que os recomiendo usar, la verdad es que me falto recomendar algún que otro mod mas pero no pude debido a que se podrían considerar +18 y no apto para todo público, tanto en lo gore como en lo sexual.

FINAL.

La franquicia de Fallout desde siempre ha tenido unas joyas como juegos sin duda alguna, cabe recalcar que el titulo actual tiene alrededor de 14-24h de historia y incluso la posibilidad de llegar a las 100h de juego si es que nos ponemos a explorar todo el mapa y hacer todas las misiones secundarias… Y también a distraernos construyendo, como me paso a mí.