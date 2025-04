( 10 ratings)

Fallout 4 - Reseña personal.

Fallout 4 es el cuarto (como el número indica) en la saga Fallout. Gamegah nos da la opción de adquirirlo por 7499 Gemas. En Steam lo tenemos por 29’99 euros.



Jugué a Fallout 4 con todo el contenido descargable más unas dos docenas de mods, en primera persona y en modo supervivencia (que lo explicaré a continuación). Respecto a los mods que uso, sólo dos o tres son realmente necesarios (en mi opinión). Intentaré tocar un poco de cada uno de los aspectos, incluso de los negativos del juego desde mi experiencia como fan de la saga Fallout.



Y ya te digo que si quieres gastar el esfuerzo en buscar e instalar mods, Fallout 4 puede llegar a parecerte uno de los juegos de rol más atmosféricos e inmersos que existen.



En primer lugar, señalaré que la experiencia en el juego dependerá en gran medida de cómo decidas organizar tu estilo de juego y skills (habilidades).



Fallout 4 es un juego de rol para un solo jugador ambientado en un futuro alternativo anacrónico. Y para poneros en contexto, estaremos en el año 2077, donde las tensas relaciones entre China y Estados Unidos se convierten en un intercambio nuclear apocalíptico que aparentemente ha destruido a todos los gobiernos organizados del mundo. Por lo que la energía nuclear reina, los robots sirven a todas las casas, los ordenadores son esencialmente máquinas del estilo ochentero y la ética social está definitivamente en la era de las películas y los refrescos americanos.







Tu jugador sale de un refugio autosuficiente tras 200 años después de la guerra en una sociedad fragmentada que emerge gradualmente del caos. El yermo es peligroso, está lleno de cucarachas y roedores mutantes (que más feos no pueden ser), bandas de bandidos y cráteres irradiados. Aunque rápidamente, empiezas a conocer a los habitantes de la ciudad de Boston y te involucras en sus vidas e interacciones. Puedes viajar con varios NPC’s compañeros que te proporcionarán otra perspectiva sobre el mundo que estás explorando.







En el modo de supervivencia, tendrás que comer, beber y descansar con regularidad o de lo contrario, sufrir una debilidad cada vez mayor, y sólo podrás guardar tu juego cuando duermas. Por supuesto, comer comida en el terreno baldío puede ser una mala idea, así que tendrá que ser por lo menos un cocinero decente, y encontrar un método para obtener agua fresca, o podrías encontrarte con una infección o envenenamiento por radiación. No es nada fácil.







La exploración es estimulante y adictiva. Esencialmente, no hay límites en cuanto a dónde puede ir....el mapa es enorme, y contiene una versión reducida de Boston y sus ciudades circundantes.



Pero tendrás que tomártelo con calma (al menos si juegas en modo de supervivencia) porque cuanto más al sur vayas, más mortíferas serán las criaturas, las trampas y las defensas automatizadas. También, a medida que avanzas, descubres asentamientos (bajo tenéis uno) donde puedes construir tus propios lugares seguros al deshacerte de toda esa chatarra que vayas encontrando en la tierra baldía, y volver a utilizarla para hacer camas, luces, cultivos y generadores.







Y además, podrás atraer seguidores a tus asentamientos pudiendo ayudarte a asegurar las zonas seguras, e incluso actuar como vendedores y médicos para ayudarte directamente.



Pero siempre eres el protagonista... te encuentras con múltiples facciones, como la Hermandad del Acero, y ellos te pondrán a prueba y eventualmente llegarán a depender de ti para avanzar en sus respectivas agendas. Sin embargo, hay que tomar decisiones reales, ya que todas las facciones tienen objetivos en pugna que, con el tiempo, las ponen en conflicto entre sí. Puedes jugar como aliado de cualquiera de ellos, o de ninguno. Tu decides como quieres acabar.







El equipo y la artesanía son una parte importante del juego. Cada uno de los artículos viene en una variedad muy grande, y cada arma o fragmento de armadura en particular puede ser modificado en los bancos de trabajo de los asentamientos para mejorarlos o especializarlos. ¿Quieres un rifle de francotirador preciso que sea lento, pesado y que golpee como un camión? ¿O prefirieres sacrificar algo de lo anterior por un clip multipunto y una mejor precisión en el hip fire (disparar desde la cadera)?. Está muy bien pulido en este aspecto.







El combate utiliza el sistema único que sólo se encuentra en la serie Fallout… le conocemos con el nombre de VATS (bajo tenéis un ejemplo). Esto te permite hacer una pausa en medio de una pelea y apuntar con tu arma a partes específicas del cuerpo, lo que a su vez te permite saber el daño que harás.



O, si no te gusta el método deliberado, entonces aprieta el gatillo de tu rifle automático y dispara como un loco (es lo que yo hago, no me gusta lo fácil jeje). De nuevo, es tu elección. El combate cuerpo a cuerpo no está tan bien pulido y es un poco forzado cuando te balanceas alocadamente, pero se vuelve satisfactorio cuando se combina con el sistema ocultación.







Con el avance del personaje se utilizan puntos y niveles de experiencia. Cada nivel te da un punto para gastar, ya sea al aumentar tus atributos principales (fuerza, resistencia, etc.) o añadiendo o incrementando un atributo. Los beneficios proporcionan una amplia variedad de aumentos a las skills, lo que te permite forzar cerraduras de forma más eficaz, disparar con más daño o resistir el daño.



La trama se desarrolla a un ritmo vertiginoso, lo que te permite descubrir poco a poco más de la historia. Me niego a spoilearos cualquier parte de ella, pero les diré que las respuestas finales te sorprenderán y quedarás satisfecho ( según mi opinión y experiencia) y evocan alguna emoción real.







Lo que más me gusta del juego, es que tu personaje al principio parece emerger en un momento aleatorio en el futuro postnuclear, pero gradualmente te das cuenta de que eres un componente fundamental en el momento de gran agitación social en el Estado Libre Asociado. Sí, es un juego con buena gramática!



Los gráficos son bastante buenos, especialmente si has añadido algunos mods selectivos (recomiendo no usar el DLC oficial de alta resolución, que triplica el tamaño del juego y apenas altera el aspecto).







Y lo que es más importante, la disposición de las obras de arte del juego brilla, mostrando centros urbanos quemados, tranquilas vistas al mar y brillantes paisajes infernales nucleares para impresionarte cuando llegas a la cima de una colina por primera vez y obtienes una visión completa.



Pequeñas historias surgen en cada casa en ruinas, donde se encuentra un esqueleto colapsado en una silla rodeado de cigarrillos y botellas de cerveza, o en un refugio sellado donde los habitantes automatizados son como soldados japoneses perdidos de la Segunda Guerra Mundial.







Los sonidos y la música ambiental son excelentes. La radio del juego, Diamond City Radio ofrece una gran selección de música de la era de los años 40, como el Mafia II, la cual es la apropiada para construir el escenario del juego e incluso hay una estación clásica para los más contemplativos entre vosotros.



Respecto a los DLC’s, decir que el DLC: Far Harbor (la imagen de abajo corresponde a este DLC) es excepcional en todos los sentidos, y los otros añaden sabor y peculiaridades que valen la pena explorar, particularmente en un segundo repaso de Fallout 4.







Y ahora comentaré brevemente lo malo del juego. No se puede considerar un juego original, ya que en mi opinión es un copiar y pegar de la historia de Fallout 3, del cual hablé en su día. También toma facciones del Fallout New Vegas. Añado también el árbol de skills aquí porque no me parece el adecuado a diferencia de las anteriores entregas, ya que el juego de roles casi desaparece.







En conclusión, después de esta reseña repleta de información, os lo resumo. Compra este juego si no lo tienes ya. Es un clásico, y te introducirá a un mundo alternativo con una rica historia, perfecta para las historias que cuenta. Tendrás recuerdos de batallas épicas, descubrimientos inquietantes y reuniones conmovedoras. Y puedes jugarlo todo de nuevo con un personaje diferente y tener un nuevo conjunto de experiencias.



Mi valoración es de un 9 sobre 10.



Un saludo y espero que os haya gustado e informado bien el juego basándome en mi experiencia.