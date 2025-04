Fable 3 (mi reseña)

¡Hola a todos los usuarios de esta gran plataforma que es gamehag!

Hoy les traigo un artículo totalmente original y único creado por mí sobre el amado, temido y odiado Fable 3.

Antes de empezar quiero decir que en este artículo no tocare mucho los temas del fracaso, los anteriores éxitos de la saga y las posteriores entregas, ni la era oscura que fue esta entrega, si no que me quiero centrar un poco más en los puntos buenos, la trama, las características y los cambios. También quiero decir que esta es totalmente mi opinión combinada con mucha investigación sobre este juego que es Fable 3, por lo que tal vez algunos de los que lean el artículo no estén totalmente de acuerdo conmigo.

¡Sin otra cosa que agregar, ni nada más que decir empecemos!

Para empezar…

¿Qué es Fable 3?

Fable III es la tercera entrega de la saga creada y producida por Lionhead a las manos de Peter Molyneux, lanzado por Microsoft Studios el 26 de octubre de 2010. Fable 3 al igual que sus anteriores entregas sería una juego del genero acción y RPG (juego de rol) lo cual sería puesto en duda por los fans quienes consideraron a esta entrega como una de los peores de la saga y el inicio del fin de esta maravillosa serie.











Breve resumen de su producción



Después del lanzamiento y éxito de fable 2 Lionhead con apoyo de Microsoft Studios pondría en marcha inmediatamente la producción de una nueva entrega la cual tendría que ser desarrollada en muy poco tiempo (18 meses para ser exacto) y la mayoría de los trabajadores ya estaban exhaustos de esta saga. Al igual que la mayoría de entregas de la época Fable 3 sufriría grandes cambios en el diseño y en la jugabilidad en un intento por hacer de esta más accesible y cómoda para los jugadores, pero esta decisión no fue del agrado de los usuarios, y no me malentiendan el juego no fue malo, simplemente no logro mantener el legado de la serie.











Los cambios más notorios que tuvo este nuevo lanzamiento

Los principales cambios en esta entrega fueron la eliminación de los característicos menús de fable 2 a favor de un nuevo lugar que sería como el inventario del jugador conocido como “el santuario” o “el refugio” según el idioma en que fuese jugado. Este lugar seria como un museo donde se encontraría los objetos, las armas y el equipo que se fuese recolectando a través del juego, al igual que el mapa y algunas otras opciones del juego. De igual forma los puntos de habilidad serian eliminados a favor de un nuevo sistema de cofres conocido como el camino al reinado, el cual era la forma de acceder a las nuevas habilidades, algo así como los arboles de habilidades de varios juegos de hoy en día, pero mas interactivo y menos practico. A causa de la ausencia de todo tipo de menús la característica "rueda de expresiones" seria eliminada y ahora tendrías que interactuar con los pobladores usando los botones del joystick y cada uno daría una expresión distinta (una buena, otra neutral y la otra malvada).

A diferencia de los anteriores juegos de la serie, la Historia principal se dividiría en 2 partes que en un inicio se planeó que duraran lo mismo, pero debido a la apresurada producción de este, la segunda parte sería considerada como uno de los más grandes problemas del juego, puesto que es apenas un poco más del 10% de la historia y la trama de esta 2da parte se sentiría forzada, apresurada y carente de sentido.







La trama (historia) principal del juego

La primera parte de la historia inicia con una elección para el jugador que puede elegir entre 2 personajes que serían los héroes y protagonistas de la historia. El primer personaje era de género masculino y la otra era de género femenino, los 2 protagonistas eran los príncipes de Albión. Fuese cual fuese la elección de los usuarios la historia iniciaba cuando el personaje protagonista (conocido en todo el juego como el/la héroe) era despertado por Jasper para iniciar su aventura.



El/la héroe se embarcaría en una aventura con la misión de salvar al reino de Albión del imperio de su malvado hermano Logan el cual, según los rumores, estaba asesinando a los empleados y trabajadores del castillo Bowerstone.

A penas empieces a jugar se te dará una breve demostración de cómo sería el sistema de pelea en esta nueva entrega. Luego de esto se daría una introducción a Logan demostrando lo cruel que podía llegar a ser y aquí seria cuando empezaría uno de los aspectos más característicos de la saga, las elecciones, que llevarían por diferentes rumbos la historia de nuestro héroe.



Tras la elección que tomará el héroe, este saldría huyendo del castillo junto a sus aliados Walter Beck y Jasper a la tumba del padre del héroe, donde se introduciría uno de los cambios "el camino al reinado", ya mencionado anteriormente, y se le daría al jugador el guante de poder con el cual adquiere poderes según vaya avanzando la historia.

Durante la mayor parte de la primer parte, el héroe viaja alrededor del mundo buscando aliados para derrocar a su temible hermano, haciendo promesas que más tarde el usuario podría decidir sobre qué hacer con ellas. Esta primer parte culminaría con el héroe convirtiéndose en el rey de Albión, derrocando así, por fin, a su hermano.



Es aquí cuando empieza la segunda mitad de la trama principal en la cual sería vista una nueva amenaza, y el héroe tendría que decidir si cumplir sus promesas o no. Si el héroe cumplía sus promesas tendría que dejar económicamente roto al reino, pero sería un buen rey y seria amado/a por todos, o, no cumplir sus promesas y ahorrar económicamente para los daños que vendrían al pueblo con la nueva amenaza de frente, pero sería un rey malvado y terrible como su hermano. Es aquí donde se le brinda al jugador la experiencia de hacer elecciones y decidir su camino. Dejando de lado las tareas como rey del héroe, este tendría que ocuparse de esa nueva amenaza inminente la cual no esperaría para su llegada.





La historia en general era buena y tenía un buen propósito, pero fue mal ejecutada y le faltó tiempo de producción, lo cual hizo que esta fuera uno de los mayores problemas del juego.

Dlc's (o contenido extra del juego)

Tras el cierre de GFWL (Games For Windows Live) en agosto de 2013 ya no es posible comprar o descargar dlcs de fable 3 en pc (legalmente en la versión oficial) lo que significa que solo los usuarios de Xbox podrían acceder al contenido extra (vuelvo a repetir legalmente). Pero eso no significa que los usuarios de pc no puedan acceder a este contenido, de que se puede se puede, pero tendrían que descargar la versión pirata.

Dejando todo ese tema de lado aquí les dejo una lista con todos los dlcs:

Free Weapons

Fable III Dog Outfit

Fable III Highlander Tattoo Set*

Fable III Female Highlander Outfit

Fable III Male Highlander Outfit

Fable III Dye Pack

Fable III Industrial Knight Outfit

Fable III Red Setter Dog Potion*

Fable III Five Star Dog Potion

Fable III Hair Pack

Fable III Understone Quest Pack

Fable III Free Game Content

Fable III Free Yule Hat

Fable III Dog Breed Set

Fable III Free Soldier Outfit

Fable III Traitor's Keep Quest Pack

Collector's Edition In-Game Content

The Shardborne Sword

Swirlwing Tattoo Set

Clockwork Tattoo Set

The Champion Hammer & Balance Tattoo

Channeler Sword & Crystal Tattoo

Absolver Hammer & Dragonbreath Tattoo

Inquisitor Sword & Industrial Tattoo





Antes de continuar quisiera hacer mención especial a este video (que está en inglés, pero no es necesario que sepan mucho) que dura 6 min donde muestran algunos de los actores y actrices que dieron su voz para los personajes del juego. Te apuesto a que conoces al menos uno de los que aparecen en el video.









El Mapa

En esta ocasión para acceder al mapa tendrías que ir al refugio o al castillo (pero solo después de haber sido coronado como rey) en donde el mapa se encontraría en medio de la sala. El mapa cuenta con 16 ubicaciones para viaje rápido o para ir a pie, 14 de ellas serian desbloqueadas a medida que avanza el juego y las otras 2 tendrías que localizarlas y encontrarlas caminando por el mapa.

A continuación les dejo 2 mapas con las 16 ubicaciones de Albión.









La clásica sección de…

Jugabilidad

Hablando de jugabilidad tenemos que mencionar que es más o menos parecido al fable 2 con la diferencia de que el héroe si habla. Se puede personalizar al héroe como se antoje, le puedes poner tatuajes, pintarle el pelo, cambiarlo de ropa, maquillarlo, etc. A parte de personalizar al héroe también se puede mejorar tus armas y hechizos e incluso puedes combinarlos para crear un arma mortal. En cuanto a los gráficos no es lo mejor de la época pero si permiten tener una buena experiencia, que al igual que la anterior entrega, se complementa muy bien con la banda sonora y los sonidos de ambiente.









Conclusión y opinión personal:

Este juego no fue tan malo, pero no logro alcanzar a sus antecesores y debido al poco tiempo de producción de este, se convirtió en lo que conocemos hoy. En cuanto a mí el juego me encanto, yo lo disfrute bastante y todavía lo recuerdo como el buen juego que fue, yo le daría de calificación al juegos un 8.7 ya que, con todo y sus defectos logro engancharme como para pasar horas y horas sin dejar de jugar a este maravilloso juego.



Si quieren ver un poco más a fondo y en general sobre esta saga, les recomiendo que vean el siguiente video que explica muy bien cómo se creó la primer entrega y que fue lo que hizo que quedara en el olvido.







Bueno esta fue mi opinión sobre Fable 3 y es aquí donde voy a terminar este artículo. Quiero que me digan que les pareció Fable 3 y comenten su opinión. Si les gusto el artículo no olviden valorarlo y si no les gusto díganme porque.