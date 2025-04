Extreme-G N64 Opinón y juego

Hola queridos amigos y lectores de la comunidad de Gamehag en esta ocasión les traigo un juegazo basado en carreras de motos furutistas en un mundo donde nosotros los humanos manipularemos estas famosas Power Bikes con un set de amplías trampas y arsenal de trampas destructoras y bueno empecémos con el artículo..PD : Estas capturas fueron tomádas por mi persona para brindarles a ustedes un mejor campo de visión y puedan disfrutar de las imágenes tanto como yo :)Se dice que hace años el mundo de los humanos fué deforestado y surgió un nuevo futuro muy curioso en el que se halláron motos a control remoto en un planeta llamado "Colonos" estos habrían sido tomados por los mismos humanos para hacer estrágos en el nuevo planeta para enmarcar al rey de las Power-Bikes y luego de un tiempo se pronunciaron muchos de ellos para emprender carreras y determinar quienes eran los mejores del planeta colonos , de cierto modo podrás usar una vez en carreras armas potentes de destrucción masiva contra tus rivales para dejarlo fuera del mapa durante un corto lapso de tiempo. Habrán pistas muy largas con obstaculos en espiral e impulsores que te ayudarán a superar tu velocidad máxima y lo importante empieza cuando te toca armar tu propia G-Bike .Así como lo leyeron en el título de arriba este juego tiene un main menú muy sencillo que a la vista de cualquier jugador aficionado por las carreras pensaría que es sólo un jueguito tonto, pues dejenme decirles que a la primera vista es muy notorio la sencillez con la que los desarroladores de Probe Entertairment han creado este maravilloso juego para la consola de súper nintendo 64 y a su vez no estuvieron conforme con la primera entrega de este juego el cual fué distribuido por Acclaim en 1997 y decidieron crear una nueva versión del juego llamada Extreme-XG2 la cual nos brindaba una mejor espectativa del anterior pero con gráficos un poco retocados y un menú un poco mejorado donde se habrían implementado nuevas Power-Bikes con mapas de mayor dificultad, habían rumores donde decían que fuése un excelente juego si RareWare hubiésen hecho alguna colaboración especial con esta empresa que apenas estaba creciendo.Este juego fué creado con la idea de la división de pantallas en horizontal para el modo multijugador donde era evidente que la mayor diversión empezaba cuando jugabas con una persona real y no con la computadora porque te brindaba momentos de risas por el sistema de trampas en donde podías retomar el primer lugar en la carrera con tan sólo usar una buena trampa y un poco de astusia, se dice que casi en la mayoría de los de nintendo juegos contaban con esta configuración de preferencia para la pantalla (Horizontal y Vertical) y los que carecían de este ajuste eran muy criticados en excepción de los juegos de peleas y algunos shooters como lo era Agent 007. Acá en Extreme-G podrás en un sólo modo horizontal por defecto para que ambos players tanto tú como tu compañero de juego tengan mejor campo de visión.Lo interesante del multiplayer es que contaba con 4 modalidades la primera era en modo normal el cual te permitía jugar con tu compañero y la computadora algo parecido al modo cooperativo, la segunda era el modo torneo el cual te permite jugar con tu compañero de juegos pero esta vez 1V1 en una copa por medio de un sistema de puntos, la tercera consiste en un modo batalla donde podrás correr y usar trampas en contra de tu rival y quien sume mayor puntuaje ó pierda todas sus vidas pierde. Y por último el captura la bandera donde podrás usar trampas igual que en el modo batalla pero esta vez ganará quien lleve más tiempo la bandera y la deje en su punto de destino.Las power bikes contaban con partes como lo eran las ametralladoras básicas las cuales te brindaban la posibilidad de frenar a tus rivales al ser acertados muchos disparos y estos se dividían entre rayos láser , metrallas de circulos, ó balas de protones las cuales podrían ser muy molestas si te van pisando los talones en plena carrera. Cabe resaltar que en la pista podrías conseguir trampas adicionales las cuales podrías dejar en el camino para que otro oponente se tropiece con ella ó muy bien hacer un disparo frontal de forma totalmente manual al estilo mario kart, las power bikes cumplen con un estatus que varían depende de que tan buena sea la moto y con esto quiero decirles que algunas motos podrían ser buenas como también podrían ser malas. Un ejemplo es que algunas de las motos tenían mucha velocidad y aceleración pero carecían de armamentos básicos y eran muy débiles ante una trampa ó disparo directo :c.No se impresionen con gráficos tan bajos recordemos que este modelo de consola era muy vieja y por ende apenas los desarrolladores jugaban con los códigos de dimensiones en 2D y 3D haciendonos unas pequeñas adaptaciones de ambientes y sonidos para que nos sintiéramos a gusto con esta joya, pues antes no se contaban con buenas tarjetas de video ó procesadores de mayor frecuencia porque influía mucho el factor de la poca memoria para los juegos y lo mucho que podrían habernos brindado si esa tecnología hubiése llegado mucho antes. Para muchos aficionados de esta consola no fue de mucho impacto este juego por la corta hostoria que tiene este juego y lo sencillo que era al jugarlo pero aseguraban pocos que lo que te dejába enganchado a este era el multijugador.Esta pequeña empresa de Probe Entertaiment logró su objetivo tras haber traído la segunda saga Extreme-XG2 en su versión mejorada de la anterior pero de igual modo llegó a llamar poco la atención en la comunidad de esta consola porque era sólo una pequeña mejora de la primera y una de sus curiosidades es que las motos de este juegos son las que ya hemos visto en la película "Tron el Legado" la cual pudo haber sido una pequeña referencia de este juego por tener motos del futuro ¿muy curioso no? jajaja. Los controles son básicamente lo mismo que en el de mario kar por lo cual tendríamos los botones "A y B" letra A para correr , letra B para frenar y algunas adicionales como las cruzetas amarillas para usar el nitro y desplegar las trampas . La letra "Z" te permite sólo disparar tu ametralladora de protones que traes por defecto allí no hay pérdida alguna , en lo personal puedo decir que es sumamente cómodo los mandos pero llegaba un punto donde te llegaba a doler los dedos sólo por el joystick (esto no era raro xD).Sólo espero hayan podido leer todo lo que he redactado y les quiero recordar que este juego no tiene mucha historia como otros artículos que realizado los cuales podrán encontrarlos en mi perfil de gamehag, la versión G2 de este juego viene siendo casi lo mismo por lo que no me animaría a realizar una segunda parte de este artículo de momento sólo quería traerles este hermoso recuerdo a sus memorias para los que pudieron jugarlo y decirles que no todo juego con gráficos bajos son malos, al contrario lo que hace a un buen juego actualmente es su sistema de niveles y su trama. Ahora para irme despidiendo espero que este artículo haya sido de su agrado y me gustaría que me dejáran sugerencias para traerles algo distinto ya que me gusta hacer investigaciones de todo tipo de juegos. Hasta otra ocasión se despide