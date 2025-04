Explora una galaxia con Warframe– Reseña Personal

Es mi primer reseña y la haré a base de mi experiencia en el juego con más de 1000 horas espero les guste.

Con Warframe tendrás la oportunidad de jugar con amigos y explorar todo el sistema solar, realizando distinto tipos de misiones ya sea espionajes, exterminios, sabotajes y entre muchas más tipos de misiones y de todo nivel, para cada misión puedes equipar tu warframe de la manera más adecuada para completar de una manera eficiente la misión, warframe cuenta con un amplio arsenal de armas; rifles, francotiradores, escopetas, pistolas y armas que son difíciles de clasificar siempre con ese toque futurista que te hace entrar en un ambiente espacial, mientras vayas avanzando necesitaras completar distintas tareas para desbloquear otros planeta y con ellos desbloquearas historias suelen ser cortas pero su desenlace es muy intrigante lo que hace querer seguir y seguir jugando para descubrir que es lo que sigue, las sorpresas nunca terminan con Warframe por sus constantes actualizaciones siempre hay algo nuevo que hacer, historias, armas, mapas, misiones y algunas cosas más, así que si buscas un juego que sea un reto completar, puedes adentrarte en este juego, actualmente por su sistema de juego encontrar a alguien similar es prácticamente imposible por su amplio arsenal que te permitirá equiparte un warframe, arma principal, arma secundaria, arma de cuerpo a cuerpo y con un compañero, lo mejor aún es que cada uno de ellos los puedes mejorar a tu gusto para que los jugadores se sientan cómodos a su manera







MODS



el sistema de MODS son mejoras que puedes implementar en las ranuras de armas, warframe o compañero permitiendo aumentar ciertas estadísticas y con ellas realizando un mejor daño o lo que tengas pensado maximizar, se debe tener en cuenta que en warframe no importa si tienes un arma “buena” porque si no está bien nivelada su utilidad no podrá comprarse con un arma que esté bien mejorada por muy “mala” que sea y es algo muy característico de este juego porque podrás encontrar jugadores que aparentemente están a un nivel inferior y tienen bastante daño o son muy útiles y por otro lado encontraras a jugadores que aparentan mucho y no aportan nada usualmente encontraras objetos al derrotar enemigos.







COMERCIO



En este juego todo es obtenible ya sea misiones y por otra parte intercambiarlo con otro jugador que ya posea lo que deseas, el sistema de comercio empieza desde la maestría 2 cada nivel de maestría son los comercios que permite por día, si eres maestría 20 te permitirá 20 intercambios, la moneda importante del juego son los “PLATINOS” todo en este juego es obtenible así que no es necesario comprar Platinos con dinero real, y dando la oportunidad desde Maestría 2 conseguirlo es muy interesante tan solo en estas dos características, puedes explorar todo un sistema planetario o ser un comerciante con ganas de más y más monedas, vamos a plantear una pregunta clave, ¿Cómo subo de nivel la maestría? Para subir de nivel la maestria solo hay una manera, subir de nivel tu arsenal, cada arma y warframe te permite subirlo de nivel, el nivel máximo es de 30 al llegar al nivel máximo habrás desbloqueado los espacios máximos de mejoras, actualmente el nivel más alto de maestria es 30. Otro punto interesante del comercio de warframe es su doble verificación al realizar un intercambio ya que los dos jugadores deben aceptar dos veces lo que quieren comerciar, sin oportunidad a cambios a última hora así que ser estafado es muy poco probable.



ATENCION



Si llegara a existir un inconveniente puedes solicitar una revisión y el Staff te dará una respuesta lo más rápido posible, desde objetos que hayas eliminado accidentalmente hasta fraudes dentro o fuera del juego, la atención que le da a los jugadores es muy notable.



PERSONALIZACION



Dejando a un lado el sistema de mejoras, comercio y misiones por otra parte cuando estás cansado de farmear y vender puedes personalizar todo, desde tu nade ya sea por el interior o exterior hasta el armamento, puedes ser una linda mariposa o ser una máquina de matar enemigos.







PROS Y CONTRAS



Un punto interesante de Warframe es que las pantallas de carga son mínimas solo al entrar y salir de un planeta, pero entre todos sus pro viene para mí lo que es una contra muy molestosa, el Hosting, al entrar una misión el líder del grupo será el host, según su internet será la fluidez de la partida, en grupos previamente armados puede que no haya problema, pero en caso de entrar en una partida publica suele haber mala suerte al entrar a una partida lageada, supongo que es en algo que deberían mejorar, su emparejamiento, y hablando de emparejamiento también es desnivelado pero en este caso no afecta nada, habrán partidas que se vean personas de maestría muy alta, aun así no afecta nada.



EVENTOS



En juego normalmente hay eventos, recompensas y lo más importante implementación de nuevos warframes y su versión mejorada warframe prime, a las armas y warframes más antiguos crean su versión prime, y cuando un prime entra otro prime va al “VAULT” cuando entran a Vault no será posible conseguir sus piezas de manera tradicional, así que esto es lo más importante porque los jugadores aprovechan para sacar suficiente piezas y cuando llega el vault esperar para aumentar los precios.



IMPORTANTE



Aun asi a mi parecer lo mejor de este juego a mi parecer es que es completamente gratis, y no afecta en nada si no llegas a meter dinero porque todo es obtenible, no hay preferencias y esto hace que jugarlo sea agredable.



DESPEDIDA COMPAS



De momento no tengo nada más que agregar en sí son demasiadas cosas para hacer dentro del juego y hacer una reseña es muy limitado porque se perdería ese toque de misterio y emoción.

Espero que les guste es mi primer reseña, acepto críticas y sugerencias para mejorar.



las imagenes son mias asi que perdon la calidad y la falta de mas material visual pero seria mucho spoiler, muchas gracias.