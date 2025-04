Explicación - tres cofres de regalo por NAVIDAD

Hola amigos, su compañero Thomorn de nuevo. Esta vez les traigo una explicación personal y opinión sobre los cofres navideños que nos dios Gamehag.Para los que no lo sepan Gamehag nos regalo a todos 3 cofres cada uno con premios distintos. Hace aproximadamente 2/3 días nos lo dieron y varios de nosotros teníamos dudas de si era limitado o no, si teníamos que tener la suma de GA en un solo día. Bueno, aquí les vengo a resolver sus dudas.Como mencione ya, cada uno de nosotros tenemos 3 cofres en nuestro inventario, si no lo sabia entonces; REVISA. Cada uno con distintos aspectos y premios, aun es muy difícil que te toque algo bueno en los 2 primeros.Nuestra duda principal fue si podríamos reunir durante varios días la suma que nos pide cada cofre; la respuesta esYa abrí cada uno de ellos y pude reunir las gemas durante entonces días, así que no deben preocuparse en pensar que tendrían que hacer esas suma en 1 solo dia.Vale ahora quisiera explicarles cada cofre y los premios que me dio cada uno.Comocofre tendremos:Cofre de aprendiz, para poder abrirlo tendremos que reunir 200 gemas en un tiempo ilimitado 1,5,8 días etc. Los premios de este cofre son buenos, pero lo mas seguro es que te toque una random keys (lo cual me toco a mi).Elcofre que es:Cofre de Archimago, este podremos abrirlo reuniendo 2000 gemas sin días limites. Viene con juegos un poco mejores y con mas valor que el de Aprendiz, pero nuevamente lo mas probable es que te toque una Random Keys a no ser que tengas mucha suerte.Nuestrocofre es cual es:Cofre Legendario; este sin duda es el mejor cofre y el mas complicado de obtener, ya que tendremos que ganar 3500 gemas para poder abrirlo. Este tendrá los mejores premios sin duda, juegos que algunos de nosotros queremos y también tendrán mucho valor. Como e dicho antes, los puedes reunir durante varios días, este no es la excepción.Cada uno como e dicho se podrán abrir reuniendo una cantidad de gemas distintas;El primero de 0 a 200los otros dos de 200 a 3500Ahora me gustaría decirles que me dio cada uno de ellos, y compare con ustedes:).Para no hacerlo muy extenso, El cofre de Aprendiz y Archimago me dieron una maravillosa y los que mas deseaba(sarcasmo).Estos dos me estamparon 2 juegos canjeables en steamLas cuales me dieron 2 juegos Retro Sphere y Morphine, el Retro ya me lo habian dado en otra Keys. Si, tan mala suerte tengo jaja.Por ultimo, hoy reuní las gemas necesarias para el cofreSiendo sincero estaba ansioso, quería saber que me tocaría, aunque lo mas seguro es que lo terminara vendiendo ya que no me interesaba ninguno.Con ansias no abrí y me termino tocando... el Minecraft!! lo vendí, todos felices para siempre. Ok no, me toco The Darkness 2, no era lo que esperaba pero, como dicen a caballo regalado no se le ve el colmillo.Investigue un poco ya que no lo había jugado antes y parece buen juego.Como punto positivo el código de canjeo me llego en menos de 10 minutos, no tarda nada. Si alguien lo desea puede comunicarme.La verdad, muy buena idea de Gamehag, así nos motiva a ganar gemas y sin importar que nos toque lo agradezco. Con esto quiero decirles que le den duro y reúnan sus gemas para que puedan abrirlos y compartan con nosotros que les toco.Espero haberles podido solventar sus dudas y que les haya gustado.Eso fue todo por ahora. Saludos!