Exiled Kingdoms - Analisis

Saludos y bienvenidos al análisis sobre Exiled Kingdoms (2018) Por favor tómense su tiempo para leer el artículo hasta llegar al final del mismo antes de evaluarlo de inmediato, no les llevara más de 10 minutos. Gracias y por favor dejen sus comentarios antes de salir.

Aquí nos encontramos con un juego que nos recuerda a la vieja escuela de los juegos de rol (el primer Diablo entre tantos otros), Exiled Kingdoms se trata de un nuevo proyecto, bastante liviano por cierto, en el cual nos metemos en la piel de un aventurero en tierras exiliadas donde moran monstruos salvajes, bandidos, criaturas no muertas, y más, todo para ser partícipes de una aventura del cual se trata de un desafío bastante complicado y letal. Con gráficos simples, un sistema de misiones, música y efectos de sonido que representan la vieja escuela, este juego nos deja todo un camino por recorrer y cientos de horas para disfrutar de una nueva aventura.

HISTORIA:







“Todo imperio debe caer.”

Una vez el continente de Andoria, bajo el reinado del Emperador y el Gran Imperio, parecía ser prospero por varios años. Pero cuando los Señores de las Profundidades invocaron a los Horrores, se abrieron paso a través del mundo, por razones todavía desconocidas, y arrasaron con todo. Los sobrevivientes lograron escapar, hacia tierras desconocidas, pero por suerte sus enemigos no los persiguieron. Tras pasar los años lograron levantarse de las ruinas de su antiguo imperio y formaron lo que se conoce hoy: Los Reinos Exiliados. Como aventurero recién comenzando, conseguiste una carta de un pariente desconocido sobre una herencia y debes presentarte a una de las capitales hacia el suroeste. Aunque nunca lo conociste realmente, pero tampoco tienes mucho que hacer, decides aventurarte hacia la capital. Mientras navegas por el bosque hacia una ciudad más adelante, te encuentras con un grupo de goblins y un par de lobos. Con la ayuda de un explorador, los dos personajes logran avanzar y encuentran un sitio para acampar por la noche. A la mañana siguiente, descubres que te han robado, perdiendo la carta, tu equipo, y dejándote solo con un arma bastante mediocre y unas monedas. A partir de aquí con tus habilidades tendrás que explorar los Reinos Exiliados solo o prestando tu ayuda a los demás.

JUGABILIDAD:







Al comenzar a crear a tu personaje debes elegir su retrato, nombre, clase, y la dificultad del juego. Entre las clases podemos ser un Guerrero, un Ladrón, un Mago o un Clérigo (lo que vendría a ser un paladín con armadura media), y luego asignar los puntos de atributos a tu personaje y una habilidad activa o pasiva. Los atributos te permiten aumentar el daño físico, los puntos de salud, mejorar tus movimientos, aumentar tu reserva de mana e infligir más daño con los hechizos, mejorar tu visión y detectar objetos ocultos, o el carisma para tener más éxito en las conversaciones. Las habilidades se pueden usar durante o después de combate para mejorar nuestra defensa, realizar golpes críticos, golpear a varios oponentes, entre otros.





En el mundo del juego se juega desde una perspectiva similar a Diablo. Los ataques se pueden realizar con el ratón manteniendo presionado clic izquierdo en el enemigo para atacarlo y perseguirlo si este se escapa, o mantener la posición y seguir atacando con la barra espaciadora. Puedes usar cualquiera de estos dependiendo de la situación, y las habilidades activas se usan haciendo clic en el icono de la habilidad que no está en tiempo de recuperación o presionar los números del uno al cuatro. Cuando un enemigo cae en combate soltara oro, que puedes recoger automáticamente, o un objeto en el suelo, acuérdate de agarrarlos y que no se te escape ninguno. También puedes abrir cajas de la misma forma, e interactuar con los personajes no jugables con el botón de interacción. Si es un personaje y puedes entablar una conversación tienes que elegir una de las tres opciones posibles, hasta que una palabra que indique “Salir” te permita cerrar la ventana de dialogo.





Desde nuestro inventario podemos organizar los objetos que tenemos en la mochila para equiparlos o venderlos cuando visitemos a un comerciante. Acuérdate de elegir siempre el mejor equipo disponible. Si tienes una poción de sanación puedes usar esta para curarte durante el combate, pero solo una vez cada tres segundos de tiempo de juego, trata de no desperdiciarla. Si un equipo tiene información adicional (como por ejemplo un escudo) puedes hacer clic en la palabra resaltada para ver que proporciona dicho objeto y que hace. Si tienes el inventario lleno puedes tirar objetos de poco valor para hacer espacio a objetos de gran valor y luego venderlos con el comerciante adecuado (un alquimista no podría hacer nada con unos guantes de malla) Si no dispones de medios de curación todos los personajes tienen una opción para descansar en medio del paisaje y recuperar la salud y el mana hasta el máximo, por defecto hasta dos veces al día. Para recuperar esta opción tienes que descansar en una posada, una o dos veces.





Las misiones que tienes en el mundo no están a simple vista, tienes que acercarte a un personaje y entablar una conversación con él, preguntando si necesita tu ayuda. Si aceptas su misión esta quedara en tu Diario, accesible desde tu inventario, donde puedes completarla cuando quieras. Las típicas misiones te piden conseguir un objeto, escoltar a alguien, o matar a varios enemigos. Además de oro, experiencia, y algún que otro objeto único, ganaras reputación con la facción del cual ayudaste. La reputación te permite tener acceso a varias características especiales en una ciudad y nuevas y complicadas misiones. Puedes aceptar misiones en el ayuntamiento de la ciudad, estas son temporales, y te piden que las completes en un plazo determinado, ya sea matando a un elite o recuperar un objeto robado. El problema es que no sabes mucha información acerca de tu objetivo y en donde esta, pero puedes buscar información en las tabernas pasando un par de horas escuchando rumores. Si hablas con personajes que tienen información sobre la historia del mundo del juego, y te dedicas a escuchar sus historias, aprenderás nuevas cosas y ganaras algo de experiencia. En este mundo debes confiar en extraños si quieres salir hacia adelante y tener éxito.





No hay profesiones que realizar para conseguir tu equipo, solo misiones, explorar mazmorras y matar monstruos de tu nivel. Este juego puede ser letal, así que no te olvides de grabar a menudo con la función de guardado rápido. Si no lo haces puede que pierdas mucho progreso, por ejemplo, intentas probar algo peligroso como enfrentarte a un enemigo que te supera por dos niveles. Ten en cuenta que no puedes descansar y recuperar tu salud durante el combate, intenta descansar antes de lanzarte hacia el peligro. Si ves que tu equipo no es muy bueno, puedes realizar misiones en el ayuntamiento para mejorar tu experiencia. También puedes recurrir a contratar otros aventureros dispuestos a darte una mano si les ayudas primero. Un compañero a tu lado (puedes tener un máximo de dos) no morirá en combate, y ganara experiencia para que puedas mejorar sus habilidades, que usara automáticamente, y equiparlo, dispuesto para que te ayude durante el peligro. Cuentas con varios métodos para endulzar tu aventura durante tu largo camino en los Reinos Exiliados.





EVALUACION: 9/10

Suele ser una experiencia algo difícil, aun en la dificultad más fácil, no esperes a que recibas ayuda así nomás, este mundo es peligroso y no puedes confiar en todo el mundo. Tienes decisiones que tomar, y enemigos de los cuales tendrás que hacerte cargo, pero esto no lo hace una experiencia del cual no puedas disfrutar. Me gusta el estilo clásico del juego y la esencia que ofrece para todos los jugadores, tanto veteranos como recién llegados, en busca de una aventura que te llevara más de un día de juego completarla (o más), garantizado. Es simple... y los diálogos son graciosos y un poco rudos, pero en estas tierras si pones tu confianza en alguien puedes salir perdiendo. No dejes que esto te arruine la experiencia, pruébalo y no te arrepentirás.





Gracias por llegar al final.