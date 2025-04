Evolución de Castlevania. Parte 4

Hola a todos comunidad de Gamehag, en esta ocasion les traigo la 4ta y ultima parte de la evolucion de castlevania. Espero que la disfruten.Siendo sinceros, este juego no se adapta muy bien que digamos a la serie y es todo un logro jugarlo con las teclas de un celular. La historia es por demás trillada, creemos que fue un simple pretexto para lanzar un Castlevania para celulares. Sólo vale la pena como artículo de colección y nada más.Este juego debe ser mencionado también, aunque no fue muy bueno.Juego bastante polémico desde el principio, pues aquí no hay protagonistas de familias conocidas. La heroína, Shanoa, es uno de los personajes más asombrosos de la serie, lo cual ayudó a que el juego fuera mucho más interesante. También se trata de un Castlevania de cuartos, pero son mucho más lineales y el gameplay es por demás desafiante. Shanoa es capaz de absorber poderes de los enemigos para usarlo en su contra y puede cambiar entre tres modalidades distintas entre ellos.La serie regresó a las consolas caseras de Nintendo de una forma que nadie se hubiera esperado. En este caso la franquicia tuvo el primer juego de peleas de su historia, y los personajes son muy variados, pues vienen de varias épocas distintas. El gameplay es algo increíble, pues adapta perfectamente el sentimiento de la serie al género de las peleas. Héroes y villanos se verán las caras en este novedoso juego que ningún fan debe perderse. El único detalle que desagradóa la mayoría fue que el diseño de los personajes sí fue bastante extraño en comparación al que estábamos acostumbrados.Ciertamente fue un gran logro dar un giro a la franquicia incursionando en el género de las peleas. Este juego es intenso, divertido y muy desafiante. ¡Es una verdadera lástima que este juegazo no saliera de Japón!Este es el segundo juego que salió para Arcadia, en donde vives una aventura. Juego (solo disponible para Japon) que ofrecía un genial modo de juego en el que controlabas tus ataques por medio de un látigo virtual. Nosotros creemos que este juego pudo haberse adaptado perfectamente al Nintendo Wii, pero es un misterio por qué no fue así. ¡Nos quedamos con las ganas!Este juego forma parte de la serie ReBirth, de Konami, que también incluye a Contra y a Gradius. No se trata del mismo juego remasterizado, sino está más bien inspirado en su gameplay, aderezado perfectamente con la tecnología actual para ofrecer una experiencia bastante novedosa.Regresar a las raices siempre es una buena idea, más cuando estamos hablando de que se puede aprovechar el estilo de esta franquicia para ofrecer algo de calidad.Esta entrega de la serie tuvo más que una evolución, un cambio radical que a la mayoría de los fans nos desagradó. El problema es que decidieron hacer un Reboot de la franquicia para ofrecer algo distinto a los jugadores; lamentablemente, lo que los aficionados de Castlevania queríamos era algo fresco, pero definitivamente con los juegos y personajes que ya conocemos y queremos. Reiniciar la franquicia fue la peor idea que pudieron tener.No, no es Van Helsing ni Conan... Se supone que es un Belmont.¡Ajos y estacas!Como podrás darte cuenta, la saga inmortal ha tenido muchos cambios, unos favorables y otros que nos han dejado con cara de extrañeza. No obstante, sigue siendo una de las mejores franquicias a la fecha y por supuesto que tiene un lugar en nuestros corazones. Ojalá que el Reboot no continúe y volvamos a los orígenes, porque si no, habrá quedado claro que el último gran juego de la serie original fue The Adventure ReBirth...Castlevania a evolucionado para bien en la mayoría de las ocasiones, claro que también tuvo sus altibajos, por supuesto.Con esto le doy fin a esta magnifica saga y este articulo sobre la Evolucion de Castlevania... ¡Hasta otro articulo!