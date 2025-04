Evolución de Castlevania. Parte 3

Aqui vengo de nuevo, con otra parte mas de la evolucion de Castlevania, y aun falta otra mas, vaya...El primer juego portátil de la serie desde Legends también fue el primero en aparecer para el Game Boy Advance. En esta jornada controlas mos a Nathan Graves, el próximo cazavampiros elegido para detener a Drácula, quien debe explorar muchísimos cuartos al estilo SOTN, pero obviamente con menor impacto. En este juego se implementó el uso de cartas que podían ser combinadas para crear poderes e invocaciones. Éste fue el primero de una serie de juegos muy similares que hicieron que se perdiera un poco el interés de los fans de la serie.Segunda entrega para el GBA de la serie, en donde también se trataba de exploración de cuartitos, sólo que aquí aparecieron libros mágicos para usarse en conjunto con las armas secundarias. Lamentablemente, aunque estos juegos fueron buenos, lo repetitivo del concepto los convirtió en los menos preciados de la serie. En este juego se controlaba a Juste Belmont, descendiente directo de héroes legendarios como Simon y Trevor Belmont.Último juego de la serie que fue lanzado para el Game Boy Advance. Aqui la historia tomó un giro inesperado, pues en lugar de que los eventos se lleven a cabo en el pasado, todo sucede en en futuro, y es Soma Cruze protagonista del juego y la reencarnación de Drácula. Nueva mente tenemos un juego de cuartos, pero ahora el gameplay se basó en conseguir las almas de los enemigos para usar su poder. Este juego apareció en un paquete doble para GBA junto con genial Harmony of Dissonance, aunque no es tan sencillo de conseguir.Cuando Koji Igarashi tomó el control casi completo de la serie, sacó varios juegos de la línea del tiempo oficial de Castlevania, como Circle of the Moon, Castlevania 64 y Legends. Pronto se retractó con los de N64, pues incluyó a Cornell en Castlevania Judgment, pero Legends quedo en el olvido y puso a este como el primero en la cronologia oficial. No cabe duda de que este juego fue muy bueno, tanto graficamente como en gameplay, pero muchos concordamos que no se siente al cien como un Castlevania. Pero es una entrada más que bien que merece ser mencionada.Konami lanzó un Castlevania más para el PS2, en donde un nuevo héroe surgió para enfrentar a Drácula, esta vez ayudado por el legendario Trevor Belmont Al igual que LOI, Curse of Darkness ofreció un sólido gameplay que era por demás disfrutable, pero lo malo es que se parecía demasiado al estilo de juego de otros títulos de ese mismo sistema, al grado de que muchos pensamos que no parece un Castlevania. Lo cierto es que la historia es mucho más sombría que la de otros juegos y sigue siendo parte de la cronotogía de esta espectacular serie.Este juego es continuación directa de Aria of Sorrow. Los eventos de Soma siguen en esta entrega, pero ahora se aprovecharon las capacidades del Nintendo DS, como el uso del Stylus para realizar conjuros y usar algunas habilidades. Juego notable por que es el primero con un modo cien por ciento multijugador.¡Ahora toca el turno a una nueva generación de cazavampiros en acción! Jonathan Morris, hijo de John Morris, de Bloodlines, es el protagonista de esta aventura que presentó otro salto evolutivo notable. Aunque el juego es en su forma más básica, de exploración en cuartitos, los niveles son mucho más lineales y por si fuera poco es posible traer a dos personajes a la vez. Pero a diferencia de CVIII, aquí ambos pueden interactuar de manera simultánea. Éste es un de los mejores títulos portátiles de la serie, compartiendo el puesto con Order of Ecclesia.Aqui termino con esta parte, espero y que hubiese sido de su agrado. ¡Hasta el proximo articulo!