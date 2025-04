¿Es GNU/Linux el futuro de gamig en PC?

Uno de los temas que mas me gusta hablar (en cuanto a videojuegos) es el rumbo que tomara la industria, como tomara ese rumbo y que detonara el movimiento.



Hoy hablare de uno de esos posibles cambios, que es el cambio de plataforma que se esta dando (de forma muy lenta) desde PC a GNU/Linux (al que desde ahora me referiré como Linux a secas). Comencemos:

~¿Qué es Linux?

Linux es un sistema operativo (como Windows 10, por ejemplo) con el agregado de ser totalmente gratis y modificable, a cada una de estas modificaciones, siempre y cuando también se apoye en las bibliotecas de GNU (Que son como pequeños pedazos que juntos forman al sistema), se les conoce como distribuciones GNU/Linux.



Linux también se usa en servidores, en los teléfonos Android, en algunas consolas de videojuegos y en los módems de wi-fi, por dar mas ejemplos. Pero a diferencia de todos estos mercados donde el cambio y la innovación es lo mas importante, el mercado de PCs domésticos se guía mas por la tradición, razón por la que Windows domina ahí.









~¿Qué esta impulsando (más o menos) el cambio?

Bueno, digamos que el mercado de gaming en PC ya no es el mismo que el de las computadoras domésticas, podemos ver componentes súper potentes y carísimos, montados en gabinetes que tienen mas luces que algunas ciudades, donde todos compiten por tener lo último y lo más personalizado posible.



Todo esto es justamente lo que ha hecho que los jugadores mas viciados con tener todo a su gusto se empiecen a fijar en Linux, ya que es un sistema donde tu puedes cambiar absolutamente todo, adaptable y, en la mayoría de casos, más rápido que Windows.





~Un fanático del PC que cambiaría todo: Gabe Newell.

Todos conocemos a Gabe Newell, fundador de Valve y creador de éxitos entre los que se encuentran los mismísimos Steam y Half-Life 2, la plataforma de videojuegos mas grande en PC y el juego más galardonado del siglo respectivamente.



Pero Gabe no se volvió tan amoroso con Linux de la nada, todo paso cuando llego Windows 8, que era inestable, difícil de usar con mouse y, para algunas personas, era hasta feo. Gabe era uno de los disgustados con el nuevo sistema, lo cual lo llevo a buscar una alternativa y dio con Linux.









~Half-Life 3 exclusivo de Linux.

Half-Life 3 es uno de los juegos mas esperados de todos los tiempos y, aunque hoy en día su desarrollo esta en un aparente limbo, un juego con el potencial de propiciar un cambio en el mundo del gaming en PC.



Esto le dio una idea a Gabe en 2012 (Half-Life 3 seguía vivo en ese entonces), así que reservo un lugar en la LinuxCon Europe de 2012 (A mi me pareció raro que lo hiciese ahí y no en el E3, pero bueno), viajo a Barcelona y se propuso a dar una presentación, donde dijo que Half-Life 3 seria exclusivo de Linux (y que de hecho de no haber reiniciado el desarrollo ya estaría listo en Windows), que Steam y todos los productos de Valve serian porteados a Linux (incluyendo Steam, sus juegos y el motor Source).







Todo esto lo dijo mientras se refería a el mismo y a Valve como los salvadores del mundo del PC, a Windows como una pesadilla nefasta y que Linux era la revolución que nos devolvería el bienestar a nuestras casas. Gabe dejo muy en claro que no buscaba dinero con esto y que era una obligación ética, las cuales son palabras muy fuertes si consideramos que Gabe antes de fundar Valve trabajaba para Microsoft en el desarrollo de Windows.





~No todas las promesas se cumplieron.

Todos salvemos que Half-Life 3 termino estancado después de eso, pero todo lo demás se cumplió con creces, actualmente todos los juegos de Valve tienen soporte nativo para Linux (que no es lo mismo que un port) e inclusive algunos van mejor en Linux, Valve creo su propia distribución llamada SteamOS la cual utilizo para crear una especie de híbrido entre PC y consola llamada Steam Machine, la cual sigue con un éxito medio.







Aunque todo esto, sumado con el hecho de que Valve le reduce los aranceles a las empresas que desarrollan sus juegos también en Linux, ha logrado hacer que Linux se vuelva una plataforma competente para videojuegos, la cual cada vez es mejorada para este propósito por empresas pertenecientes a la industria (recordemos que es un proyecto comunitario), la verdad no se logró una revolución lo suficientemente significativa como para decir que Linux ya no necesita impulso para crecer frente a su competencia.



De hecho, hasta parce que Linux este hecho para crecer lentamente en términos de popularidad, ya que inclusive en la pagina de Steam te recomiendan Ubuntu (una distro Linux), teniendo que publicitar a la “competencia” dentro del universo de las distros Linux con tal de acelerar la llegada a un bien común.









~Creciendo lento en popularidad, pero rápido en material.

El cliente de Steam se lanzo para Linux en 2013, un año después de que se anunciara y en 2016 había algo más de 2,500 juegos para Linux, algo un crecimiento algo lento si consideramos que no todos esos juegos son AAA o siquiera de calidad, pero en 2017 se dio el milagro, llegando a tener 3,500 juegos disponibles en solo un año, un crecimiento que salió de la nada y se ha estado multiplicando desde entonces.







Esto no significa que Linux le pueda hacer frente a Windows aun, ya que este último cuenta con más 14,000 juegos en Steam, además que hay que reconocer que todos estos lanzamientos que han llegado a Linux suelen venir con una versión anterior o paralela de Windows, siendo solo ports o refritos.







Pero Linux esta a unos pocos miles de juegos de vencer a Mac (si no es que ya lo hizo, steam no ha publicado aun las estadísticas de este año), teniendo Mac de 5,000 a 6,000 juegos en Steam. Esto lo dejaría en segundo lugar y lo haría aun mas atractivo para las desarrolladoras.









~Los AAA llegan a Linux.

Les voy a ser sincero: ninguna empresa ve como un mercado competente a Linux como para hacer una versión exclusiva paralelamente (como si lo hacen con PlayStation, Xbox y Windows), pero poco a poco se va mejorando ese aspecto gracias a una pequeña compañía llamada Feral Interactive, la cual es una editora que se ha estado encargando de hacer ports de juegos para MacOs y teléfonos móviles, y más recientemente para Linux.







Esto no significa que los desarrolladores indie no aporten nada a la plataforma del pingüino, de hecho, la mayoría de títulos que salen actualmente para Linux son juegos indie, pero Feral Interactive ha demostrado un gran compromiso, trayendo ports de mejor calidad, con mejores gráficos y un rendimiento mas pulido. Entre los juegos de los que se han encargado en esta compañía están los juegos de Tomb Raider (el reinicio de 2013), Alíen Insolation, The life is strange, Hitman, entre otros.









~El papel de Proton y Vulkan.

¿Recuerdan que me tire medio articulo hablando de Gabe Newell, Valve y Steam? Pues aquí vamos de nuevo, y no es que sea fanático de ninguno de ellos, sino que son el mayor exponente del gaming en PC, y uno de los que más peso tienen en el mismo.



Bueno, dejando las tonterías, Proton es una API que hoy en día ya esta oficialmente integrada en el cliente de Steam para Linux (desde agosto de 2018, si mal no recuerdo), esta permite ejecutar juegos de Windows en Linux, desde Steam y con todas sus funcionalidades. Esta API funciona (en teoría) en todos los juegos que actualmente se pueden jugar en Windows, Proton esta basado en Wine, otra Api creada para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, pero esta enfocado específicamente en los videojuegos y esta siendo desarrollada por Valve y todos sus fajos de billetes. Proton se apoya en Vulkan para crear su propia implementación de DirectX 11 y 12, pero también es compatible con versiones anteriores de DirectX y con OpenGL.







En este punto posiblemente ya se estarán preguntando que es Vulkan, pues bueno es otra API, esta vez para representar gráficos (como DirectX u OpenGL), fue desarrollado por The Khronos Group Inc., y está basado en Mantle, otra API grafica de bajo nivel desarrollada por AMD y liberada para cualquiera, en la que también esta basado DirectX 12, por cierto.



Vulkan tiene la peculiaridad de ser multiplataforma, lo que lo ha vuelto un mejor candidato que DirectX 12 (que solo sirve en Windows 10), y esto es fantástico ya que los mayores impedimentos para llevar los juegos a varias plataformas son que OpenGL es difícil de manejar, DirectX solo sirve en Windows y que hacer versiones paralelas casi nunca vale la pena.







Pero con Vulkan, que es fácil de usar y multiplataforma, solo bastaría con compilar el juego otra vez, sin apenas hacer cambios en el, lo cual ahorra costos y hace que las compañías ganen mas, lo cual se traduce en juegos mas baratos y en mas plataformas.





~Conclusión:

Muchos esperan que Linux relegue a Windows en cuanto a gaming se refiere, pero yo creo que eso no va a pasar. Mas bien pienso que va a llegar un punto donde el mercado este dividido (eso si, en un futuro muy lejano), por un lado, va a estar Windows con la tienda de Microsoft (que por si no sabían, le quiere hacer frente a Steam con sus exclusivos de Xbox en Windows 10), y por el otro lado estará Linux Acompañado de Steam (Aunque dudo que Steam deje de estar disponible en Windows).



Muchos creerán que esto es malo, pero no es así, ya que la razón por la que hay tantos malos ports y exclusivas en Xbox y PlayStation es (además de por marketing) por los mismísimos DirectX y OpenGL, respectivamente. Esto no afectaría a nuestro hipotético caso, ya que al tener a Vulkan la mayoría de juegos saldrían en ambas plataformas.



Bueno, de hecho, creo que nos convendría, ya que eso fomentaría la competencia, dándonos mejores productos a mejores precios y un mejor soporte, hablando se plataformas (aunque Linux ya es gratis), claro está. Inclusive nos permitiría tener una favorita (quitando de una vez el monopolio de Windows) e inclusive, no veo el por que no, tener ambos en una PC si lo deseamos. Con esto termino mi artículo, espero que sea de su agrado.