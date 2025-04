Era Of Legends El Nuevo MMORPG

Bienvenido amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un Nuevo MMORPG exclusivo para Android y iOS, se dice que es la Copia de World of wacraft pero para Móvil claro debe tener sus detalles únicos como todo juego, para mi este juego es la inspiración del Wow. Bueno el juego es llamado “Era of Legends” un gran juego MMORPG en la cual les traigo para que se animen a jugarlo para aquello que son fanáticos a este género al igual que yo. Bueno sin más que decir comienzo con esta opinión de este grandioso artículo que lo disfruten un montón mis panas.

Era of Legends un juego del genero MMORPG mundo abierto disponible para Android/iOS estrenado este año 2019, actualmente se sigue actualizando para agregarle más contenido nuevo a este juegazo. Un juego donde tendremos que seleccionar nuestro personaje según nuestros gustos, cada personaje con su raza y clase, y obviamente con su género tanto masculino como femenino, todo dependerá la raza que selecciones. Después de haber seleccionado el personaje comenzara nuestra aventura en este gran mundo donde realizaremos variedad de misiones tanto de matar, recoger objetos entre otro tipos de misiones, mientras subamos más de nivel se hará más complicado de subir y pasar las misiones, también podremos obtener nuevas armas y armaduras durante nuestra aventura. Pueden disfrutar este juego con tus amigos haciendo un grupo y así realizar misiones juntos. Disponible por ahora en inglés, próximamente en español.





Por otro lado el juego nos trae un tutorial para que aprendamos lo básico del juego, tanto jugabilidad e historia, es muy importante saber todas las perspectivas de nuestro personaje a la hora del combate tanto en PVE como en PVP. El juego contiene miles de cosas parecidas al Wow como por ejemplo las profesiones, instructor de habilidades, la dinámica de las misiones, los combates contra los boss, Etc. No puedo nombrarle todas porque son muchas las cosas parecidas. También encontraremos las tiendas de ítems tanto de armaduras, armas, ítems para las profesiones, ítems para beneficio del personaje, entre otros objetos.



Nota: También tendremos nuestra mochilas para nuestro objetos.



El sistema de combate es bastante sencillo amigos, solo deberemos tener velocidad al pulsar cada poder y cuando pulsarlo, ya que cada poder o habilidad que tenga nuestro personaje hará algo distinto a las otras habilidades, tanto para hacer daño, defendernos o curarnos, o hasta quizás escondernos para evitar el daño causado por el enemigo, todo dependerá la clase que estemos usando. Cada clase depende de sus 6 habilidades disponibles. Sin embargo para los que no son de control total del personaje, pueden activar el “auto combate” para que el personaje que estén usando cause daño sin pulsar el botón a cada momento para bajarle daño al enemigo.

Algo que está muy bien en este juego es que durante el combate puedes moverte mientras atacas y no quedarte en un solo sitio y que el personaje lo haga todo como mayoría de juegos que son de este estilo.





Se puede decir que algo que me encanto de este juego es el combate contra los elites o conocidos también como Boss, en el cual el combate y su dinámica es muy parecida al de World of wacraft algo que veo muy interesante, como por ejemplo la rotación del enemigo cuando lanza los poderes más fuerte que pueden matar a un aliado o a ti mismo, durante estos poderes marcara en el piso una forma o circulo amarillo para avisarte de que no debes entrar en ese círculo para no morir o que te cause mucho daño el boss. Estos boss pueden encontrarse en una Mazmorra, banda o misión. Se realizan tanto individual como en grupo.





Mapa, me fijado y el mapa es grandísimo no como el de “Wow” pero es bastante grande para ser un juego de móvil, cada zona tiene su respectivo nivel adecuado en el cual lo veremos marcados en el mapa para guiarnos mientras leveamos ósea pasamos de nivel, mientras viajamos durante esta aventura encontraremos entornos bastante diferentes aunque lugares muy parecido a la de “Wow”, por ejemplo una ciudad que es parecido a la de ventormenta no recuerdo como se llama pero es muy parecido. Durante esta aventura se divertirán muchísimo además de presenciar paisajes hermosos del juego. Algo que he notado es el nivel máximo, creo que se llega hasta el nivel 70 aunque no estoy seguro del todo bien, si gustan saber y les da curiosidad hasta que nivel llega y que se encontraran mientras sube les recomiendo jugar este juegazo sin duda.





Razas y Clases:

Aquí les traigo las razas y clases disponibles en Era of legends y sus generos, tengan en cuenta que cada raza tiene su género, no pueden cambiarle su género ni su ropa, ni tampoco sus aspectos del cuerpo o rasgos como quieran decirle.

Warrior: Un personaje masculino de la raza Orco y clase guerrera, en el cual tiene habilidades de ataque y defensivas, ya que suele sostener una espada y un escudo durante su batalla. Bastante recomendado hace un buen daño y es de cuerpo a cuerpo (Melee – DPS).



Shaman: Un personaje masculino de la raza Trols y de la clase Chaman, en el cual tienes poderes curativos y de ataque suele utilizar sus antorchas durante el combate, le veremos un arma bastante rara perecida a una “espada”. Va bien este personaje a los que les gusta curar y atacar a distancia al mismo tiempo (Rango – DPS – Heler).



Mage: Un personaje Femenino de la raza enano y de la clase Maga, puede causar un gran daño en área con su poder magico, usa poderes congelantes y de otros elementos. Tiene un bastón para poder realizar sus poderes mágicos. Los que le gusta usar personajes de poderes mágicos esta es su elección (Rango – DPS).



Priest: Un personaje Femenino de la raza humana y de la clase sacerdotisa, en el cual su especializaciones es la curación a distancia suele hacer daño pero muy poco, usa un bastón para hacer sus poderes curativos, el bastón el parte del milagro. Un personaje para los que le gusta curar solamente y evitar que mueran sus aliados (Rango – Heler).



Assassin: Un personaje masculino de la raza Elfo y de la clase Picaro o Rogue como gusten llamarlo, yo diría que es mi clase favorita de este tipo de juego ya que es como un ninja por así decirlo, usa 2 dagas y hace un gran daño cuerpo a cuerpo y es súper Ágil. Para los que le gusta hacer mucho daño aunque no aguante mucho este sería su elección, recuerden solamente cuerpo a cuerpo (Melee – DPS).



Witch: Un personaje femenino “Demoniaca o no muerta” de la clase Bruja, un personaje donde puede invocar demonios para causar daño además de marcar a sus enemigos con sus maldiciones “Debuffs”. Este personaje puede causar un gran daño a distancia gracias a sus maldiciones y sus demonios lo recomiendo (Rango – DPS).



Archer: Un personaje femenino de la raza Elfo de la noche y de la clase Cazadora, un personaje que utiliza un arco para realizar mucho daño a distancia además de tener una mascota muy fiel para sus combates. Un personaje muy rápido en movimientos y en ataque, yo diría que es duro de matar (Rango – DPS).



Druid: El ultimo personaje utilizable del juego, su género es masculino de la raza Elfo de la noche y de la clase Druida, un personaje que puede causar daño cuerpo a cuerpo además de usar su poder de transformación a un animal que hace que cause más daño (Melee – DPS).



Gráficos: El juego posee unos gráficos estupendos a pesar de ser para móvil, aunque en el tiempo que estamos ya no importa si el juego está en una consola, en pc o móvil siempre nos sorprenderán con unos gráficos que flipas dirían los españoles. Bueno a mí me sorprenden ya que yo juego juegos de bajos requisitos jeje, no me juzguen. Bueno tienes unos personajes muy bien diseñados, muy buenos entornos y algo únicos a pesar de ser algo parecido al Wow, el diseño de los poderes y sus efectos se ven de lo más chulo y ni se diga lo demás, para mi esta de 10. A y algo más las cinemáticas son lo mejor que he visto en este juego me encanta.





Espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran un montón, recuerde descargarse el juego porque vale la pena probarlo claro si es de tu gusto y si no lo es pues debe probarlo igual que sabes si te empieza a gustar, el juego cumple con todas las expectativas que promete así ques amigo anda descárgalo y juégalo te dará horas de entretenimientos. Bueno sin más que decir les mando un abrazo y amigos no se vuelvan adicto al juego como yo jaja. : )

Aquí les dejo el tráiler del juego: