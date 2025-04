Epic Summoners: Battle Hero Warriors (Reseña)

Esta es mi reseña sobre el juego que recientemente jugué llamado Epic Summoners: Battle Hero Warriors

La verdad no le tenia mucha fe a este juego en particular, en especial por el detalle de que se juega a través de un emulador de android para pc, pero me sorprendió lo increíblemente envolvente que resulto ser. La consigna del juego es simple, es un rpg por turnos, donde tus personajes atacarán por turno, teniendo un limite de 6 personajes en tu equipo al inicio.



Hay una increíble cantidad de héroes con diferentes habilidades y clases, además algo muy bien aplicado en el juego es el sistema de debilidades entre las clases, mejor dicho, dependiendo de que clase sea tu campeón tendrá la ventaja o desventaja sobre otro, a menos que este sea de su misma clase obviamente, para dejarlo mas claro dejo una imagen de como sería la cadena de debilidades.



Los diseños de los personajes me parecen muy interesantes porque poseen un aspecto un poco "infantil" podría decirse, con cabezas grandes pero bien detallados y distinguidos, lo cual es una cosa que me encanta del juego, ya que hay una gran variedad de personajes, hablando de ellos paso a explicar como es la principal forma de conseguirlos. Los personajes de este juego se consiguen de diversas formas, se pueden obtener por misiones pero principalmente se obtienen en "la plaza de los héroes"





En este lugar nos ofrecerán héroes a cambio de ciertas llaves, o diamantes como puede apreciarse, que se consiguen a través de misiones (diarias, etc) , o jugar batallas del modo "historia". Además de estas dos maneras de conseguir personajes existen más formas, como a través de la ruleta que esta situada en "el pozo de los deseos" allí pagarás con un "cristal de los deseos" para obtener un giro en el cual puede tocarte tanto héroes como armaduras para tus héroes, anillos, incluso oro, o "fragmentos del alma" los cuales sirven junto con el oro para aumentar de nivel a tus personajes.





Estas son las principales formas de obtener héroes aunque además se pueden comprar por ejemplo en un lugar llamado "el colmado" donde podremos comprar una variedad de cosas con diamantes u oro. Una vez que ya sabemos como obtener a los héroes debemos saber que estos pueden equiparse con diversos artículos que aumentaran su defensa, ataque, etc. Esto se hará en la sección héroe que se ubica en la esquina inferior derecha (con el símbolo de un libro) allí podremos administrar tanto los niveles como el equipo de todos nuestros héroes, para subir el nivel necesitaremos oro y fragmentos del alma.





(donde esta el ratón si hacen click pueden ver el equipo de su héroe, incluso hay un botón bastante útil que equipa todo lo disponible y reemplaza automáticamente sus objetos por otros mejores si es que tienes en el inventario). El combate por turnos es de forma automática, es cuestión de formar un equipo bien equilibrado y aprovechar la tabla de debilidades para poder crear una estrategia contra el enemigo y colocar tus personajes de manera que los enemigos no se concentren en tu mejor personaje, ya que habrá un personaje que se colocará en frente dos a su lado y otros tres detrás, hay que tomar en cuenta que los enemigos tienden a atacar mucho al que se encuentra en el "frente" por lo cual es de suma importancia que sea un personaje con mucha resistencia y resista los ataques para que los demás puedan atacar con comodidad.

Además de esto tenemos también una arena donde luego de tener un equipo que creemos que es lo suficientemente fuerte como para competir con otros jugadores, podremos ponernos a prueba y obtener buenas recompensas, además de esto darle una vida extra al juego, ya que aunque terminemos todas las misiones de la campaña y desafíos especiales, podemos ponernos a prueba contra otros jugadores.





Bueno, esto es un resumen de lo básico sobre este gran y entretenido juego, obviamente no puedo profundizar demasiado porque tomaría mucho y se volvería aburrido el post y esa no es mi intensión, intente resumir lo que creí esencial para empezar teniendo una idea de lo que es este juego, lo considero un juego muy entretenido y lo recomiendo totalmente si estás en duda de jugarlo, no tienes nada que perder si es que te gustan los rpg. Saludos y suerte :D