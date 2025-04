Emily Wants To Play 2 - Juega con ella

me puse a hacer articulo este mirando vídeos de Gameplays y reseñas de usuarios en Steam, ya que no tuve la oportunidad de probarlo, pero con esa información que investigue yo creo que quedo bastante bien, espero que les guste, muchas gracias.

Emily Wants To Play Too o Emily Wants To Play 2, sigue la idea y el concepto del primero (en breve explico la historia del primer juego y de este que seria el segundo, para que no nos confundamos).

Este fue lanzado el 13 de diciembre de 2017 en su versión completa, es un juego de genero survival horror, básicamente en pasar horas, como en wick, como en Five Nights At Freddy´s, etc.











HISTORIA DEL JUEGO:

En el primer juego o entrega de Emily Wants To Play nos dan a conocer que somos unos repartidores de pizza, obviamente cumpliendo con nuestro trabajo nos vamos a entregar pedidos de pizza.

Al llegar a una casa donde no nos atienden, notamos que esta la puerta entre abierta y entramos solo para dejar la pizza, intentamos llamar a alguien en esa casa, pero nadie nos responde, por lo tanto suponemos que no hay nadie, y es cierto.

Pero a medida que vamos avanzando encontraremos mensajes, escondidos, encima de una mesa, en diferentes lugares, pero estos dirán sobre jugar con una tal Emily, luego empezara todo el terror y empezara a aparecer Emily y sus muñecos, pero eso es el primer juego, solo quería que sepan la historia.



En el segundo juego llamado Emily Wants To Play Too o más conocido por Emily Wants To Play 2, nos muestra que somos unos repartidores de Sándwiches y no de pizzas como antes (investigando en diferentes páginas y gameplays de youtube decían que eramos los mismos repartidores de pizzas y otros que eramos otros empleados, en este caso de Sándwiches, Pero en el mismo steam dice que somos repartidores de Sándwiches).



Aclarando esto, somos unos repartidores de Sándwiches, que como siempre cumpliendo, estamos haciendo nuestro turno vespertino (tarde-noche). Hasta que nos hacen un pedido en una estación policial de la cual no hemos escuchado, al llegar descubrimos que esta abandonada, donde al entrar vemos unos muñecos que dan mala espina, estos son los mismos que en la primer entrega, pero somos otros repartidores y no sabemos sobre eso, así que intentaremos huir del lugar, pero no es tan fácil con muñecos que rondan el lugar y pueden atacarte.

Existen 2 finales, uno donde completamos el juego pero ellos nos matan y otro donde escapamos pero los muñecos hacen un ritual e incendian todo, por lo cual nos culpan y perdemos el trabajo, estos finales dependen mucho del orden en el que hagamos las cosas, como las hagamos, etc.





ENEMIGOS:

Obviamente no voy a decir como pasar el juego, perdería su gracia, pero si puedo decirles cuales son los enemigos a los cuales nos enfrentamos y como evitarnos para que no nos ataquen, ya que serian unos tips y no una guía completa de como pasar el juego.

Estos tienen una forma peculiar de evitarlos, Emily es una niña y los muñecos los evitamos como en juegos infantiles básicamente, aunque no nos demos cuenta, tiene su sentido esa parte del juego.



Greta: Es un personaje nuevo y es ciega por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es caminar y no correr, si corremos nos escuchara y nos atacara.

Kiki: Si nos aparece tendremos que mirarla a los ojos hasta que se vaya.

Mr. Tatters: Es un payaso se nos aparecerá y nos mirara, se reflejara una luz roja frente a nosotros cuando se ponga verde lo perseguiremos nosotros y lo tocaremos para que se quede quieto y así nos libramos de el.

Chester: Lo escucharemos reírse y se escucharan sus pasos, te correrá muy rápido, solo tienes que correr y cerrarle las puertas sin parar hasta que se vaya. Es de los mas fáciles, pero si te ataca junto Kiki te atraparan si o si.

Emily Whiters: Ella es la protagonista básicamente, la que nos pone los juegos, retos y nos dice como evitar a cada uno, a veces nos persigue y solo corremos, pero no nos puede atacar constantemente.

Weasl: Es nuevo, su apariencia es similar a la del Joker, si escuchamos cajas musicales tendremos que apagarla rápidamente o el nos atacara.

Maxwell Steele: También es nuevo, lo evitamos con la luz de nuestra linterna.





OPINIÓN PERSONAL: Aunque cansan un poco los juegos al estilo Survival Horror, sobre pasar horas y noches, este sale un poco de lo común por su gran variedad de enemigos, sigue manteniendo su originalidad que tuvo en el primer juego al evitar enemigos de forma infantil, ya que los juegos y retos son creados por una niña, en este caso Emily, lo recomiendo bastante, los gráficos no son lo mejor, pero de eso no te das cuenta cuando te asustas, es un reto bastante bueno conseguir los 2 finales alternativos, lastimosamente no pude probar el juego, pero lo recomiendo mucho, vi varios gameplays para poder explicar todo bien y que me salga lo mejor explicado posible.