El vídeo juego como medio artístico y de expresión

Empecemos diciendo que este tema es un tema complejo de tratar porque siento la palabra “vídeo juego” entra en conflicto con lo que debería ser algo artístico se pueden poner muchos ejemplos de lo que es arte en el mundo de las bellas artes y en las clases que se divide por ejemplo las categorías de tiempo y las artes de espacio dentro de estas categorías entran. Aspectos muy importantes de lo que consideramos arte

Voy a poner un pequeño ejemplo y espero que no me lo marquen como spam. personalmente suelen llamarme mucho mas todo aquello que tiene que ver con las artes de espacio.

Artes de tiempo

música

danza

teatro

poesía

Artes de espacio

grafica

arquitectura

escultura

pero bueno al lio, parte de lo que puedo atribuir a esto de común es que estas tienen como objetivo trasmitir algo con su obra y que esto es el propósito de la creación de la obra en sí, puedo decir con claridad que no toda la música es arte o no todo lo que se pinta actualmente o se ha pintado es arte , digamos que parte de esta diferencia que hago es porque he visto cosas tan desastrosas que me niego a solo porque llevan algunas de las etiquetas mencionadas arriba llamarlas arte porque no quieren trasmitir un propósito , se conforman con el mero hecho de ser un producto meramente comercial que no busca un darle un significado en si a su obra y si lo hace suele ser un muy flojo y banal

Entremos a los videojuegos

The legend of zelda podría ser catalogado como arte o como un vídeo juego que superó las expectativas de la época con un sistema de guardado que realmente aprovechaba las capacidades de tener un consola que es para el hogar , si alejándose de esa estética árcade que ya traían los vídeo juegos a causa de las máquinas recreativas , si el hecho es que se tienen un trasfondo y una base como lo que podría ser el viaje del héroe pero no deja de lado sus mecánicas de la época para brindar algo que se entretenido y no algo que dé tenga como objetivo primordial y en primer plano dar un mensaje hacer de lo que la aventura significa. Mi problema con esto no es el hecho de que un juego pueda rendirse más al factor diversión. Cabe destacar que por ejemplo juegos como mario bros de toda la vida es evidente que su única finalidad es entretener y no está mal porque si tuviéramos que calificarlos por esa característica seguramente se llevarían la nota más alta, pero es una característica que se hace insuficiente en el tiempo que corren.

El vídeo juego a pesar de decir que como en el caso de ciertos productos pueden apostar a entretener pueden tener aspectos que pueden resultar contradictorios. A lo que me refiero es que este mismo puede tener elementos que hagan que la experiencia tenga más complementos artísticos como puede ser el apartado técnico y sonoro de una obra que pueden dar un sentido y reforzar cierta emoción al jugador tales tendríamos en caso cosas como shadow of the colossus que su música sinfónica tiene como propósito reforzar ciertas emociones y brindar una experiencia

shadow of the colossus.





Pero poniendo esta banda sonora como por ejemplo al estar sobre un coloso derrotándolo y llevando la ventaja sobre el coloso (revived power) o al encontrarte con uno de ellos la tonada puede variar cabe remarcar que la interfas es muy limpia y quita elementos innecesario de la pantalla, pero esto no es único de shadow of the colossus porque este es un elemento que también tiene crystal dynamics con su famoso tomb raider

Los tomb raider cuentan con eventos en pantalla que no suelen entrometerse en la experiencia a menos que estos requieren atención del jugador al momento de estar ejerciendo cierta acción que ocupe esa información. Ejem la barra de vida o la munición



En contra posición con los finales fantasía donde se despliegan extensos menús en las batallas, pero a alguna manera estos mimos pueden resultar ser juegos atrapantes he inmersitos en la propuesta que ofrecen. comúnmente las historias del arte más específico la pintura está influenciada por el contexto histórico en que eso nació claro que había artistas que iban a su rollo, pues es verdad, es que por esto se crearon ciertos movimientos dependiendo la época tales como el renacimiento girando alrededor de la figura del hombre como un nuevo enfoque. Mi pregunta es donde queda esto en el mundo de los video juegos si estos se deben considerar como arte si estoy consciente de que existen factores comunes ¿pero a un nivel relevante que lleve como fin la expresión?

Por mi parte ha sido todo y pues espero que opinen y debatan hasta pronto.