El universo de Bioshock(Del ambiente de Ken Levine)

Si ha habido una saga destinada a trascender, esa es Bioshock.La primera entrega de este título creado y desarrollado por Irrational Games a idea del Señor Ken Levine a perfeccion de él mismo, dejando de lado amistades entre diseñadores y programadores únicamente para centrarse en que si algo no se ve bien, no dejarlo pasar por amistad si no tener un juego a imagen y semejanza a lo que él quería, formando como conocemos uno de los mejores juegos en cuanto a ambiente de juego conectado a la historia.Sin mas que decir,empezaré el contenido en cuanto a únicamente los juegos de Bioshock realizados por Irrational Games(Significa no Bioshock 2). Es imposible hablar de Bioshock abarcando todo lo que representa sin centrarse en las dos ciudades a las que nos lleva el juego y sus paralelismos. Como decía Elizabeth "si no sabes quién es, lo sabrás unos párrafos más abajo": siempre hay un faro, siempre hay un hombre y siempre hay una ciudad. En la primera entrega de la saga esa ciudad es Rapture, una ciudad de altos edificios sumergida en el océano, mientras que en el otro título, Bioshock: Infinite, salimos del mar y nos vamos hasta el mismo cielo, a la impresionante Columbia.Ninguna de esas ciudades son lo que serían sin las personas que viven en ellas, hombres que con sus valores e ideas representan el alma y el motor que las mantiene vivas, por un lado está una ciudad consumida por la antiutópica Rapture, y por el otro lado está la ciudad flotante Columbia...Antes de nada, para la persona que no conozca el juego que nos trae Irrational, BioShock es un FPS con un poco de RPG (los elementos de personalización para el juego). La salud/maná de las funciones, se pueden reponer con botiquines de primeros auxilios y jeringas de EVE, de los cuales el jugador puede llevar una cantidad limitada. Las principales monedas usadas en el juego son tanto el ADAM como los dólares de Rapture. El ADAM se utiliza para comprar mejoras genéticas de los Jardines de las Recolectoras, mientras que los fondos monetarios se utilizan para las máquinas expendedoras y otras diversas adquisiciones, como mejorar las armas. BioShock se expande más allá del ámbito normal de los juegos de disparos en primera persona, siempre que el jugador con la habilidad de crear objetos que combinan diversos elementos y componentes se encuentran alrededor para crear municiones, trampas, dispositivos de piratería, e incluso algunos tónicos genéticos.(imagen mostrada del HUD de Bioshock Infinite, con las barras de salud, sal, armas y habilidades)Ahora si, ya entrando en el ambiente de jugabilidad de Bioshock, vamos con lo especial de la historia, que tienen tan especial estos dos mundos en la mente Ken Levine? Ken Levine veia el potencial de una historia de un juego como el de una pelicula, teniendo la libertad de hacer cosas que en una película es imposible todavia, que es la elección de historia(por lo menos en el Bioshock 1) con un final dependiendo de las elecciones en el transcurso de la misma, ademas de formar sentimientos del jugador hacia distintas escenas o decisiones, pero lo que siempre quiere hacer Ken Levine con el final es sorprender al jugador, con un giro argumental, sea cual sea la desición que haga, no diré ninguno de los finales porque me ahorraré los spoilers.Actualmente Irrational Games cerró debido a que aparte que la última entrega de ellos "Bioshock Infinite" se atrasara, luego de eso muchos empleados habían siendo abandonados por la empresa hasta que terminó siendo un grupo más pequeño, los ex-empleados que sacaban comentan que "fue un día casual en que todo sucedió pero que se les dio mucha información y soporte para no quedar completamente desprotegidos", en lo que al final terminó desapareciendo por completo, siendo Ken Levine contratado por Take Two, inversora de juegos triple A.Al final, BioShock: Infinite es un juego que debemos valorar mucho por todo lo que implicó. Fue una obra muy detallada en la que se invirtió mucho tiempo y recursos, un lujo que no cualquiera puede darse hoy en día y que difícilmente veremos en un futuro a menos de que se trate de franquicias muy exitosas que con sus ventas recauden los fondos que implica la inversión en su desarrollo, como lo puede ser Rockstar o Naughty Dog.Actualmente varios ex-trabajadores de Irrational Games fueron parte del juego nuevo "We Happy Few", empresa la cual acaba de comprar Microsoft en E3(2018), manteniendo casi el mismo arte en los personajes que se vio en el primer trailer de Bioshock Infinite con respecto a los que habían por el mapa.