El shooter que quiere competir contra CS:GO y call of duty siendo free to play

El juego free to play que podria cometir con los juegos mas grandes en la industria, obvio puliendo algunos detalles podria ganarse una gran comunidad

Black squad

El 28 de julio del 2017 fue lanzado oficialmente el juego del desarrollado Ns studio

y al igual que algunos de sus competidores online está mostrando este juego como un acceso anticipado, ya que el juego pare aun no estar terminado, y quiere ayuda de la comunidad para hacer que su producto mejore.





Mecánicamente el juego está muy bien y aunque encontré algunos errores leves que la verdad no me molestan tanto o cambio en algunas acciones también encontré uno que si me molesto bastante, como ya sabrán algunos si por casualidad se han topado con algunos de mis post, que a mí me gusta mucho probar juegos indies o poco conocidos por el tema de que me aburre jugar lo mismo siempre, y trato de buscar lo más experimenta, claro está algunos juegos de los más populares también me gustan pero suelen aburrirme con más facilidad, pero si hay algo que no suele jugar mucho con algunas acepciones es el shooter y creo no lo hago tanto es por su comunidad tan toxica, prefiero jugar single player para manquear solo, en fin, pero mis compañeros de juego suelen frecuentar mucho estos juegos y pues yo suelo acompañarlos y a veces me queda gustando uno que otro y hasta me envicio mucho.





Bueno entenderán que no puedo hablar técnicamente de un shooter ya que no juego mucho aun pero puedo partir de esos que todos jugamos o al menos los conocemos ya sea por un amigo o YouTube etc.

este juego principalmente me hizo recordar a CS:GO lo primero que dice al iniciar mi primera partida fue: (Wooo esto es una copia del CS;GO) pero pues gracias a las nuevas eras y la gente toxica juzgamos sin siquiera probar un juego, asi que continúe jugando, además estaba en un TDM lo cual es más Call Of Duty, pasadas unas 10 partidas decidí parar a Demolition y aquí fue donde vi que efectivamente habían traído la jugabailidad del equipo terrorista y antiterroristas de los CS;GO y sus antecesores pero no me molestaba, ósea los mapas estaban bastante bien, las armas las escogías tú, no tienes opción de comprarlas en la mitad de la partida, ni farmes como es característico en estos anteriores, y pues desde mi punto de vista el juego está muy bien diseñado creo que no es un juego Pay to win ya que las armas no son la gran cosa si no sabes usarlas, o moverte, al igual que todos los F2P este nos permite hacer micro transacciones para skins y armas, pero son específicamente estéticos, como ya dije nada fuera de lo común.





La jugabilidad la sentí algo diferente, no está difícil pero a ratos me confundo, es cuestión de acostumbrarse, de las cosas que más logran perderme es que no hay un botón para correr, ya que estos siempre van caminando medio rápido, pero hay momentos en los que me siento bastante lento y me desespera que no corra, otro es la mira del rifle de precisión que al apuntar con click derecho y soltar el botón la mira aún permanece puesta y hay que quitarla clickeando nuevamente, pero vuelvo a repetir es cuestión de acostumbrarse a estas mecánicas, me gusta bastante que si no sabes tirar una granada flash puedes llegar a cegar a tu equipo y eso le da realismo al mismo la variedad de armas es grande y el sistema de premiar con cajas que te otorgan armas por tiempo limitado o dinero que puedes gastar en tu arsenal hace que quieras jugar más y más para poder completar sus misiones y tener más recompensas

Lo malo que si es un error que me enoja bastante es que de 10 partidas al menos te vas a encontrar 1 con algún hacker que te mata a través de paredes, o que reciben 4 disparos a la cabeza y no mueren etc. No creo que llegue a ser un problema tan grande ya que están implementando un sistema de anti trampas el cual aún está en proceso y a veces te expulsa con un aviso que dice el sistema antitrampas fallo, por favor reinicia el juego y si vas muy bien en una partida eso te va a hacer enojar bastante.

¿Lo recomiendo? Sí, es un juego que vas a disfrutar muchísimo y en lo personal me hacer recordar mis épocas Jugando COD modern warfare y enviciarme por horas, los gráficos son bastante decentes los servidores están bien, pero es mejor conectarse a los de US ya que los latinos no andan tan bien como estos y pues te vas a encontrar menos gente toxica, bueno juéguenlo si les gustan los shooter te puedes enviciar algo.

Bueno gracias por leer les escribió Rockypostmortem