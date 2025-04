El peculiar multijugador de Arkham Origins

¿Cómo decirlo? Técnicamente, volver a hablar sobre los multijugadores en juegos en solitario que en teoría ni interesan ni apetece ser jugados sería redundante, máxime cuando algunos juegos como Assassin's Creed acaban cosechando una audiencia tan digna. El nuevo que se ha sumado a la moda ha sido Batman con Arkham Origins,

Entendemos gracias al tráiler que la acción nos llevará a enfrentarnos en una melé entre los villanos, que combatirán entre ellos, mientras intentan dar caza a su vez a los justicieros enmascarados favoritos de Gotham. ¿Cómo? Suponemos que los bandos se irán cambiando, que las puntuaciones serán importantes para el devenir del título y que los elementos invitarán a los jugadores a cambiar los papeles en pos de salir vencedor de una u otra forma

Se da por sentado que no será el único modo disponible, y se sabe que el juego usará el entorno de Arkham Origins para ofrecer nuevos modos, pantallas y personajes, pero de momento ha quedado envuelto en un halo de misterio. Un problema del que no gozarán los usuarios de WiiU, puesto que se ha confirmado que los de la máquina de Nintendo no disfrutarán del modo en línea que brindarán en el juego de Warnes Bros. Sin más. Podríamos entrar en lo surrealista que resulta el asunto, pero todas las noticias dantescas que le ocurren a WiiU hace tiempo que dejaron de sorprendernos.

En todo caso, tenemos un modo de juego peculiar con el que nadie prácticamente había contado en la franquicia. Quizás no resulte exagerado decir que ni siquiera nadie lo había demandado, pero esa máxima se viene repitiendo a lo largo de la generación con no pocos juegos grandes que visitan Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Seguirá siendo una tendencia en Xbox One y PlayStation 4? Todo apunta que así será, pero en caso de que así sea, como decíamos líneas arriba, esperamos que se parezcan más a Assassin's Creed que a God of War: Ascension.

Con un entorno interesante y con unas opciones que nos permitan emular sin despeinarnos las mismas habilidades de las que disponemos en el juego original, será curioso tomar el rol de Bruce Wayne y... ¿Dick Grayson? en la nueva aventura multi de Batman.





Una opiñon personal

¿Te has comprado el juego 3 meses después del lanzamiento, te ha gustado muchísimo y te gustaría tener el trofeo de Platino o los 1000G? Pues te jodes! Porque hay trofeos y logros sobre un modo online en el que no queda NADIE.

Y quien habla de Batman, habla de Bioshock 2, de God of War (aunque solo hay un trofeo por jugar una partida), Brütal Legend o Max Payne 3.