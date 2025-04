""El Mod mas grande"" (Garry's Mod )

Hola , hoy te presento un videojuego que ha pasado quizá por debajo de la mesa para algunos de nosotros ya que por una apariencia quizá algo infantil o un propuesta jugable que no a todos llama la atención a provocado que muchos no se animen a querer comprarlo, pero en realidad es un titulo que tiene mucho potencial y su diversión acaba con el limite de tu imaginación. Garry's Mod es un videojuego independiente que mas bien parece un agregado o un " Mod " de los juegos con el motor source ya que de buenas a primera al abrir el producto solo nos conseguimos con mapas vacíos y materiales (personajes , objetos, armas etc) de otros juegos de Valve , como counter strike , Half-Life y un largo etc.Por su aspecto en el inicio a algunos jugadores nos puede parecer vacio , infantil y sin sentido , pero solo basta como explorar un momento , conocer su comunidad y algo de imaginacion para que sea un videojuego interminable , diariamente la comunidad sube "Addons" ¿QUE ES UN ADDONS? Los addons son agregables al juego y estos vienes de todos los tipos y colores ya que por ellos agregamos autos , personajes , armas , mapas y para de contar.Sea lo que sea , no importa lo que imaginemos muy probablemente lo encontraremos!NO EXAGERO¡ ya sean naves de la guerra de las galaxias , zombis, armas nucleares , LA NIÑA DE ARO....todo señores tooodo.Aparte de eso, tenemos "Demos" que en este videojuego son practicamente productos perfectamente jugables que van de toda clase , ya sean de terror , de acción ,carreras y un gran etc... todos elaborados con el motor source , y creanme que hay algunos bastante buenos y gratis.(Se ven pocos en la imagen pero desde steam son cientos de paginas para agregar contenido a nuestro juego.)Ademas posee un multijugador que alarga la vida y la diversión como no tienes idea , modos de juegos tan repetitivos algunos como por ejemplo una guerra de equipos al mas estilo Counter Strke o una divertida partda de el escondite donde podremos convertirnos en cualquier cosa y nuestros contrincantes deben conseguirnos.Esos son solo 2 simples ejemplo para una gran cantidad de servidores con modos de juego completamente diferentes.Y aun mas...Pero si colocara un capture de todo este articulo seria tan largo que mas bien aburriria, aun falta mas que les quiero mostrar.Lo que enseñare son algunos addons que tengo actualmente, y tengo solo esos porque en este momento estoy desde una mini laptop la cual no me gusta sobrecargar pero borre mas de 30 gb en addons.Es importante resaltar que estas captures fueron tomadas con los graficos de juego al mínimo ya que como dije mas arriba estoy desde una mini laptop de 2 gb de ram y procesador celeron.Sabes que es un SCP? para los que los conocen esto quizas les sorprenda mucho y para los que no les recomiendo buscarlos ya que son muy interesantes.Es una pequeña muestra porque hay muchos pero muchos mas:Le puedes meter lo que quieras...:Y no crean que son son personajes aburridos que no hacen nada... los estan malos y los estan buenos, hay unos tan espectaculares con sus sonidos y animaciones :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No muestro mas porque serian decenas de captures , pero hay mucho mucho mas para este juego.Les recomiendo las ofertas que están por venir , ya que baja hasta a 3 dolares y su precio original es de 9,99 $ , yo le daría un 8/10 como clasificación pero pienso que debería estar en la biblioteca de todos nosotros.Sin mas nada que decir me despido de ustedes mis amigos , recuerden divertirse , Buenas noches.