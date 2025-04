El Friday 13th para Android / Horrorfield

¿Interesado en juegos de terror y acción? ¿Aburrido por buscar un buen juego en Android? ¿Eres fanático de Friday 13th y Dead by Daylight?

Hola, hoy te presento un juego llamado “Horrofield”, en este bloque hablare sobre mi opinión y a la vez la información que trae este divertidísimo como terrorífico juego. Empecemos…

El juego:

Para comenzar, debo aclarar que este juego está en fase beta (en desarrollo, no completo y con probabilidades de errores), por lo tanto, en este artículo te hablare acerca de la información para ver si muestras interés en el juego, ya sea desventajas como ventajas.

Su nombre “Horrorfield” (Campo de horror en español), nos muestra lo que sería un Friday 13th en tercera persona con las mismas mecánicas del juego y con algunas desventajas como ventajas para los papeles que tomaremos en el juego, ya sea el “psicópata” (el que persigue a los sobrevivientes) y los sobrevivientes (los que tratan de escapar).

Tercera persona (por si las dudas):

Cuando me refiero a tercera persona me refiero a la vista y cámara con la que se verá nuestro personaje, para resumir, si has visto o jugado GTA, Dota 2 o LoL, y ves que tu personaje se ve desde lejos como si tu fueras “Dios” (por así decirlo) y que ves tu a su alrededor, no desde sus ojos, es considerado vista de tercera persona.





Sobrevivientes:



Para continuar con el juego, es simple, 4 sobrevivientes trataran de escapar de un campo que está custodiado por el mismísimo psicópata, y lo que debemos hacer es salir con vida de allí, y ¿Cómo?, reparando los generadores que te piden y después abriendo las puertas y rejas que tienen la energía de los generadores reparados para salir de ese infierno, suena simple, pero complicado de jugar, ya que el psicópata tendrá ventajas como ustedes, y eso hace al juego original, por ejemplo:

Latidos:

Cuando el psicópata este cerca, habrá un corazón representando tus pulsaciones, mientras más cerca este el psicópata, más latidos habrá, suena como una grandiosa ventaja, pero es una “espada de doble filo”, ya que al intentar esconderte y tener demasiadas pulsaciones, el personaje gritara de miedo, revelando su posición. (Más adelante hablaremos de los gritos y moral).



Moral:

Como lo dije en el anterior párrafo, los gritos revelan tu posición, pero ¿Qué tiene que ver la moral?, simple es la resistencia psicológica (ejemplo: alguien entra a tu casa con arma en mano, mientras más avanzada tu psicología este no gritaras, pero si es baja gritaras revelando tu miedo y posición en la estabas), en el juego, habrán diferentes personajes y pocos de ellos que al tener la moral baja gritaran y otros que al tenerla baja no lo harán.



Explosiones:

A la hora de reparar un generador habrá una probabilidad de que genere un cortocircuito, y eso generara que el psicópata conozca tu posición. El cortocircuito no matara a tu personaje, pero lo hará el psicópata al saber dónde estás.



Puerta de escape:

Sera tu salida de este infierno, pero también es una “espada de doble filo”, ya que revelara tu posición y el psicópata tratara de impedir tu escape, mi recomendación es que dos o tres sobrevivientes vayan por una puerta, mientras que el otro escape en otra, para generar mareos al psicópata de por dónde ir.



Adrenalina:

Cuando eres golpeado por el psicópata tendrás una chance de escapar corriendo por solo unos segundos, y al final que darás cojeando sin poder caminar bien hasta curarte. Después de la adrenalina dejaras pisadas de sangre. Recomendación: es que pidas a más de 1 aliado que te cure, y si te persigue el psicópata cuando te estaban curando intenta que el psicópata pierda tiempo en golpearte, no te matara pero el psicópata perderá tiempo en capturar a tus compañeros y probablemente te deje, así puedes aprovechar en levantarte e ir a otro lugar para curarte.



Items (Sobrevivientes):

Habrá varias ventajas para los sobrevivientes y que algunas de ellas son como energía para correr, curación para ti solo (ósea te curas solo y no haces que otro pierda tiempo en hacerlo por ti), localización de psicópata, llaves para salir de la jaula donde te capturo el psicópata, entre otros.



Psicópata:



Como papel de psicópata, tendrás que capturar a todos, a diferencia del “Dead by Daylight”, no tendrás que llevar a los sobrevivientes al centro para sacrificarlos, solo tendrás que pulsar el botón rojo de captura para que aparezcan en sus jaulas como captura. Fácil, pero no están sencillo capturar a uno de ellos por estas razones y que a la vez diré tus ventajas:



Puertas (no me refiero a la final):



Los sobrevivientes podrán entrar a casas sin problema pero tú no, y lo más probable es que te cierren la puerta al entrar, habrán tres tipos de puerta: de madera (débil), metálica (medio resistente) y rejas (fuerte y no me refiero a la rejas de salida). Mi recomendación es tener las puertas rotas antes de perseguir a alguien.



Rastros:



Cada jugador que este con sangre o no, dejara huellas que con solo seguirlas aumentara tu velocidad y descubrirás donde estaba el responsable de esas huellas. (Verde: si no está herido y Rojo: si está herido).



Autogolpe:



Es decir, tu no golpeas, solo te acercas al sobreviviente y el psicópata lo golpeara sin que tu avises.

Items (Psicópata):



Al igual que los sobrevivientes podrás tener tus propias ventajas, como ralentizar a un sobreviviente con una roca, aumentar tu ira para romper más fuerte las puertas, lanzar cuchillos para herir a los demás, entre otros.





Bugs:

-A veces los servidores se quedan en espera y no aparecen jugadores cuando hay jugadores.

-La primera vez que entras de vez cerrar el programa, ya que no te permitirá mejorar o jugar si no lo cierras, (no lo dice el juego lamentablemente).

Mi opinión:

Es que es un buen juego, y no es PAY-TO-WIN, ya que hay ventajas que el mismo juego te lo da gratis, ya sea mejorar el level de tu personaje como el de tus ítems, también el juego te da la opción de “20 minutos” que es ver un anuncio y disminuye tu tiempo de espera cuando mejoras algo. (Ejemplo: Mi ítem tardara 2 horas en mejorar, así que usare la opción de anuncios para disminuir ese tiempo)

Es divertido como interesante; pero está en fase beta y el autor pide mucho apoyo de su parte para completarlo, así que si aprecian mucho este juego les recomendaría que vayan a la play Store y apoyen al creador con una reseña o con un poco de compras, para oro (aunque el juego te da muchas monedas) y que compartan este articulo con sus compañeros para apoyar al autor de “Horrofield”.

Muchas gracias por leer mi artículo :)

By RicatrollerYT