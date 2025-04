El Fenómeno Dark Souls

Pocos años fueron necesarios para que Dark Souls se convirtiera en todo un fenómeno de la cultura de los videojuegos, desde aquel infravalorado Deamon Souls que con pocas expectativas fue llevado a occidente y que sentaría las bases jugables de la franquicia, para pasar posteriormente a Dark Souls, el juego estrella de la saga que puso por todo lo alto el nombre de From Software gracias a sus mecánicas únicas y una ambientación destacable. Con el éxito conseguido por el juego, sus secuelas que ayudaron a expandir la atención la franquicia a través de los medios de comunicación de internet y de los mismos videojugadores.

La muerte no tiene la última palabra.

From Software no era ni una compañía novata ni mucho menos nueva cuando el fenómeno de Dark Souls estalló, se trata de una compañía que llevaba tiempo desarrollando videojuegos para una gran variedad de consolas desde mediados de los años 90, teniendo como principales propiedades intelectuales las franquicias King’s Field y Armored Core. De la mano de Hidetaka Miyazaki, programador que llevaba unos pocos años trabajando en la compañía, aparecería Deamon Souls en 2009 seguido de su posterior publicación en occidente, con el éxito disimulado que obtuvo el juego mediante el boca a boca de aquellos que lo jugaron la compañía supo ganar una pequeña atención internacional a los ojos de los jugadores, al anteponer un diseño de niveles y una ambientación bastante destacable, con una historia narrada de una manera que no dependía demasiado de cinemáticas y unas mecánicas de juego poco apetecibles para el jugador no muy acostumbrado al desafío, gracias a todos los elementos mencionados, Deamon Souls se presentó como un juego que inspiraba carisma debido a la identidad única del mundo que presentaba, un combinado de ideas poco usual en el medio.



Dos años después sería Dark Souls, sucesor espiritual del mencionado Deamon Souls, el juego que llevaría todas las ideas implementadas por su predecesor a un nuevo nivel. Dark Souls es un videojuego que ha impuesto un nuevo paradigma en cuanto a diseño de nivel, mecánicas de juego y artífices por medio de los cuales un juego puede narrar una historia. Desde su concepción y triunfo, no pocos son los juegos que han saltado a la escena imitando las mecánicas jugables y la narrativa de esta franquicia; algunos con muchos aciertos y cosechando bastantes aciertos, otros en cambio palideciendo ante la inevitable comparación con la franquicia de From Software. En pocos años Dark Souls se ganaría el título de “videojuego de culto” debido a la gran identidad que inspiraba el título, y el cariño que manifestaron los fans.





Dark Souls no es un juego que se pueda abordar como muchos otros juegos de rol de acción, tanto escenario como enemigos trabajan en conjunto para presentar el desafío al jugador, las pistas para decirle al jugador cómo proceder suelen ser muy sutiles, desde breves diálogos y mensajes, hasta la descripción de los objetos, los cuales a su vez dan a conocer el trasfondo de los lugares que visitamos y de otros personajes con los que interactuamos. Dark Souls es un juego desafiante, pero cuando aprendes a ver la manera en que se comporta a través de las situaciones que te presenta, aprendes a superarlo, y te incentiva en todo momento a volver a intentarlo, debido a que la muerte es una mecánica presente dentro de la historia y la jugabilidad del mismo, el Game Over es imposible y siempre tienes la oportunidad de volver a intentarlo.

Con el éxito de la primera entrega, es bastante claro que fue en este punto en que From Software se dio cuenta de la oportunidad comercial que se le presentaba con esta propiedad intelectual. Desde 2014 a 2016 From Software puso su empeño para entregar una nueva entrega de la franquicia de manera anual, comenzando por Dark Souls 2, juego que no fue dirigido por Hidetaka Miyazaki, hecho que derivó en el disgusto y desagrado de muchos de los fans más puristas de la primera entrega, al haber desvirtuado en algunos aspectos a la filosofía de diseño del juego original. Sin embargo, con este juego la compañía tuvo la oportunidad de explotar las tendencias del mercado al implementar de una manera más notable el lanzamiento de múltiples DLCs, cuando en el juego original solamente lanzaron uno; también procedieron la remasterización del juego a la Octava Generación, así como la labor de dejar atrás aquel nefasto trabajo al portear a PC el primer Dark Souls.





En 2015 aparecería Bloodborne, si bien este juego no forma parte de la franquicia Dark Souls, su asociación con la misma es muy constante entre los fanáticos de la saga, debido a similitud de las mecánicas y la narrativa utilizada. Presentando un sistema de combate mucho más ágil y con una ambientación gótica que se aleja completamente de aquella estética medieval-europea que maneja la franquicia principal.

Finalmente, en 2016 aparecería Dark Souls 3, un videojuego que salió al mercado con la completa filosofía de un videojuego Triple A. Afortunadamente los cortos tiempos entre cada juego no le jugaron un mal paso a From Software, y es considerado por muchos el más completo de la trilogía original, marcando así el cierre de la misma y la demostración de absoluta de todas las ideas aprendidas a lo largo de las entregas antecesoras. Dark Souls 3 se inspiró de la filosofía de diseños de nivel y de enemigos del primer Dark Souls, el agregado de algunas mecánicas de Dark Souls 2, y el sistema de combate violento y veloz de Bloodborne.

A día de hoy, el futuro de la saga es incierto, From Software aprovechó para poner un alto a la franquicia antes de que la misma comenzase a tornarse poco innovadora y terminase deteriorándose como muchas otras franquicias que, de igual manera, comenzaron como algo innovador. From Software impuso una forma de abordar la narrativa y el desafío en un juego de rol y acción, al tiempo en que aprovechó la oportunidad de convertirse en una empresa desarrolladora de gran relevancia en el mundo de los videojuegos, y ganando también el aprecio de millones de videojugadores a lo largo del mundo.