Dungeons 3 ¡Ser Malvado es buenísimo!

¿Cansado del saturado mercado de juegos Moba, Shooters o Battle Royal?

¿Tu PC no corre esos juegos de "Ultima" en tu pequeña Cafetera?

¿No logras conquistar su Corazón? ¡¿Eres obscenamente feo?!... No espera, eso no estaba en el guión....

¿O estas buscando una experiencia distinta y con un poco de humor… negro?



Un juego desarrollado por "Realmforge Studios" y distribuido por "Kalypso Media". Nos presentan Dungeons 3 una de sus mejores franquicias que han sacado al mercado. Al igual que sus entregas anteriores "TU" que encarnas al "Mal Absoluto", quieres obtener el poder total sobre todas las tierras de los "Héroes" Buenos y bondadosos, en la cual, tendrás que sumir en el caos y el terror. Solo con una única bandera, la del Mal absoluto. Esta entrega trae más contenido y más personalidad en su jugabilidad. Manteniendo su narrativa, intacta, por así decirlo, característica de la saga de Dungeons. Al igual su humor, ¡Si su Humor Negro! por parte del narrado y los personajes principales, muy ajustado a frases de otros videojuegos famosas o cultura popular moderna, que le da ese... ¡Plus! a la entrega que la hace muy entretenida. Un Juego de "Creación de mazmorras" al más estilo Dungeón Keeper en tiempo real.

La historia continua donde concluye su secuela. Después de haber logrado unir a todas las razas Orcos, Demonios y No-Muertos, logrando así tu personificación de la Maldad Absoluta en el plano terrenal. ¡Sentándote en tu trono y comiendo Unicornio asados! ¡Además, Bebiendo de los cráneos de tus enemigos!, ¡Y algunos azotes a los nimios! El mal Absoluto en su afán de conquista, visualizo unas tierras. Allá en el horizonte, a lo qué, necesitaba dominar y someter a su voluntad, ¡Claro esta! Creando un plan Maléfico, el Mal Absoluto decidió gobernar esas tierras, atravesando el agua, el mar, con su poderoso ejército. Pero ¡Espera mi ejército no puede cruzar el mar! ¿Por qué? “Se bueno así funcionan los videojuegos… yo solo escribo el Articulo sigue leyendo” ... ¡Entonces el Mal Personificado!, estableció construir embarcaciones, en la cuales, su enorme ejercito navegaría a su destino. Cosa a la qué, ¡Resulto inútil!, al cabo de varios intentos y buscando a sus constructores y ¡Descargar su infinita ira contra ellos! El Mal Absoluto, entendió qué, la mejor forma de llegar al destino era personificando una sombra de su propia maldad y qué, próximamente, buscaría un portador que sustente su maldad como portador o recipiente. Que el portador, se encontraría, en esas tierras… Y sería una Elfo…llama… "".

Todo muy bonito, ¿Pero cuál es su jugabilidad?





Has jugado alguna vez algún ¿Age of Empires?, ¿City Skylines?, ¿La serie Trópico?, ¿Starcraft? ¿O algún que otro juego de estrategia o de gestión de ciudades que te allá llamado la atención o que recuerdes alguna vez?."¡Pero Sr. Escritor, los Mobas son juegos de estrategia también!". Sí, pero "No" al nivel de gestión de ciudades o cualquier RTS (Siglas en Ingles) en tiempo real corriente del genero. Sino no conoces ninguno de estos juegos o al menos el género en general. ¡No te preocupes!. Aquí te ayudare a “Comenzar hacer fuego con estas dos piedras” para introducirte a este género y este excelente juego de Realmforge Studios y te lleves algo de experiencia videojueguil.



En Dungeons 3 tendrás que gestionar tus recursos, crear unidades y salas en tú mazmorra. Crear unidades para enviarlas a atacar, fuera de la mazmorra o defender dentro de la mazmorra por supuesto, ¡Dándole felicidad a tus criaturas en la mazmorra!, “El Mal siempre necesita felicidad de alguna forma, ¿Verdad que si?” . Tendrá un Corazón de la Mazmorra al que defender, que posee opciones de usos a su alrededor. Además, tienes tu propio árbol de tecnología que te ira guiando hacia nuevas investigaciones o criaturas mejorables, desbloqueando mejoras para las mejoras ya investigadas. ¿Hum. ¿Qué redundante es esto verdad? La mazmorra cuenta con pasajes a los cuales podrás entrar y salir de ella. Por supuesto no hay que olvidarse de la cantidad de hechizo a la cual tendrás a tu disposición. Esto es la parte sencilla y prorrogativa, solo un bosquejo de lo que se viene. “Si te pique la curiosidad, sigue leyendo”

¡Ah! Y algo que casi se me olvidaba, ¡está totalmente al español!, “por si pensaste que tenías alguna excusa”

¡Pero Tranquilo pequeño Timy!, aquí te daré alguno tips Informativos, para que ella no te rompa el corazón... de nuevo...

Modalidades dentro de Dungeons 3

Cuenta con Un sistema de "Campaña" con pequeños logros dentro de cada misión. Para que tengas motivación. "Claro que si Campeón, ¡te valen ...!". Además, las Campañas puedes cumplirlas de forma "Campaña Cooperativa" con un amigo o alguien más, "Se agradece añadir esta opción”. Trae un sistema de escaramuza con mapas, en distintos tamaños y semilla de creación, haciendo variar cada tipo que elijas. Sumandos los modos de escaramuza:

Combate: Ganas la partida ¿sí?, derrotas al Héroes final del mapa o “Final Boss”, además te enviaran tropas a la mazmorra a través de los portales. También de la manera usual por las entradas de la mazmorra.

Infinito: Aquí no tienes victoria. Solo juegas por jugar, puedes aniquilando todos los héroes y conquistar todo pero nunca culminara el mapa.

Supervivencia: Resiste 20 oleadas de héroes para obtener la victoria. ¿Sencillo verdad?

Mundo abierto: Los héroes no entraran a tu mazmorra, a menos que autorices su entrada.



Siguiendo con la Campaña. Aquí es donde brilla el juego a su máxima expresión. No lo digo yo, sino que las distintas plataformas digitales en la cual está calificado “Y por supuesto…su querido escrito”. Su enfoque narrativo en la cual se va desarrollando la historia, es bastante bueno. Entretenido, con su humor negro a cada tanto, algo absurdo, pero apegado lógica de los videojuegos, tomando esto y convirtiéndolas en una burla para el jugador, para el juego y hasta para ellos mismo, los desarrolladores, ¡No tiene precio! “Aquí se burlan de todo o ... casi todo”, a esto puede incluirles algunas frases como "¡Me pica la rodilla donde me hirieron con la flecha!" o " ¡Esto es lo que pasa por poner los texto en el Traductor de Google” ¡y muchas otras más!, referencia a memes, a la cultura popular, películas y juegos famosos ¡Es un festín! Los mapas que propone para desarrollar la historia, son muy balanceados a los objetivos a cumplir. Teniendo sus diversas maneras de completarse, apegados a la narrativa. Se cumplen en dos tipos de dificultades, la dificultad estándar (Normal) y la dificultad Infernal, para un desafío algo mayor. “Juega con la dificultad infernal y convierte en Hombre”.

Su Sistema de multijugador sencillo pero conciso, sin tanta espera o dificultad a la hora de entrar en una partida, intuitivo. Ofrece muchos de los mapas de escaramuza, en donde se incluyen los mismos parámetros, mapas de solitario y agregando un modo de juego de Duelo.

¿Dentro de la partida que controlo o qué hago?

En el juego tendrás la llamada "" que sería la representación misma delcon la cual se señala con el mouse, controlas todo en la mazmorra, das órdenes a los nimios, tropas en la mazmorra y recoges objetos. Del mismo modo recoges tropas “Literal, las agarras y las tiras” y Nimios que puede lanzar en otros sitios de la mazmorra. Además, puedes azotar a tus súbitos para mejorar la velocidad o simplemente pegarles por ocio. ¿Que bueno verdad?, ¡Todo se arregla con un buen golpe! ¡Ojo esto le hará daño a la unidad afectada! El efecto no les dura mucho. Lanzas poderes "”,¿¡Sí!? "cuando los tengas claro está”. Todo esto en la mazmorra y la mayor parte fuera en territorio conquistado y no conquistado fuera de la mazmorra.Los “Trabajan para ti amo y señor del inframundo. ¡Te adoraran! Más allá de eso son cobardes y corren al inminente peligro. Construyen todo lo necesario y pican la dura piedra dentro de la mazmorra. Cargaran todo lo que puedan llevar y además que ellos no han visto la luz del Sol. Así que no salen fuera de la mazmorra. Con los azotes de lamejoran su velocidad pero les quita vida.Aquí puedes dejar a su suerte a todas las criaturas “Si te entretiene”, pero tienes que tener en cuenta el “, el objeto de vínculo con tu personificación dely la comunicación contu lugar teniente o heroína del mal. Al destruirse pierdes la partida. ¡Defiéndelo a toda costa! Más adelante tiene mejoras para reforzarlo, dependiendo el tipo de partida campaña o escaramuza. A sus alrededores cuenta con varias alternativas, Como una rejilla de despidos “Hum, que interesante”, al momento de contar con límite de población o solo mandarlo fuera de tu vista a una criatura oDependiendo el odio que le tengas”. También cuenta con espacio para el, almacena poco, pero ayuda mientras aumentas o creas las salas para esté.

Hablando del Oro, contaras con tres recursos fundamentales. El “Oro”, el “Mana” y la “Maldad” acumulada. Cada uno sirve para un propósito, teniendo en cuenta esto.

El Oro cuenta como pagó, para futuras investigaciones, compras de salas, compras criaturas y pagas el sueldo de las criaturas. ¡Si porque ellas también requieren el pan de cada día!.

El Mana “Ya deberías saber para qué sirve”. Además de utilizarlo para lanzar poderes o hechizos, se usan en algunas de sala de producción, para imbuir los objetos y pasen a ser mágicos. Teniendo en cuenta que algunas criaturas necesitan de Mana para regenerarse o revivir.



Siempre necesitaras La Maldad, esto te lo exige al igual que el oro. Las nuevas mejoras y nuevas criaturas, sea para investigarlas o para nuevas criaturas por el Árbol de tecnología. “Maldad Investigadora, Si Señor”.











En Dungeons 3 contaras con tres Facciones de Monstruos qué, a cambio de su predecesor, tendrás que hacer que todas se retroalimenten una de la otra. Orcos, Demonios y No-Muerto “Lanzadlas a una muerte segura es lo que les gusta. Y más al Mal Absoluto”. Además de ir al combate, aumentan de nivel por cada enemigo abatido o entrando en salas específicas. Esto se verifica al lado de su nombre, llenando el recuadro y pasando al siguiente nivel. Por supuesto esto le aumentara sus atributos, ya sea para el “Combate”, al igual que la velocidad de “Producción” de las salas en la que gestionen.

¡Como todo sindicato de trabajadores! Exigen una paga en metálico, Oro, y recibir alimento. Los Orcos y los Demonios comen Pavos, se alimenta con esto en referencia a recibir carne, “Más saludable que la carne de Vaca”. Los No-Muerto no necesitan alimentarse porque son… “¡No-Muertos! ¡No-Comen!”. Sin mencionar que cada Facción de Monstruos necesita su propia Sala de estar.









Por otro lado, Los Orcos duermen o se relajan de vez en cuando, curándose poco a poco al dormir. Si estos llegan a un cierto nivel, exigirán cervezas para continua sus labores. Los Demonios no exigen cerveza “Gracias a Dios”, igual que los Orcos si llegan un nivel determinado exigen darse relajantes baños de mana. Al darse cuenta que no pueden dormir “O al menos cerrar los ojos” solo pueden bañarse en ¡Gratificante Mana! Por su lado los No-Muertos rezan, ¿¡Sí!?, ¡Rezan! llegado a un cierto nivel, para seguir continuando su “Melancólica vida” al servicio del Mal y por supuesto subiendo de experiencia a mayores niveles.













Los Orcos, Demonios y No-Muertos, además de su función de ¡Moler a golpes a los enemigos! Ayudan a la gestión de la Salas. “Así que todo no se resuelve con violencia… ¿O si se puede?”. Cada uno tendrá su rol en las salas, ya sea para Producir, Descansar, Entretenerse, montar Guardia o simplemente Entrenar para aumentar su nivel.











Estas Salas requerirán un estimado de espacio en la mazmorra, para los fines a las cuales creas más convenientes. Además, qué, por medio de estás, crearas nuevos recursos como “Caja” “Si se escucha corriente” que los Nimios producen es su respectiva sala previa. Y proseguir el avance de la mazmorra. La Sala requerirá una cantidad de este recurso valioso para construir lo que haga falta, a la hora de hacerla funcionar por el individuo, en tu caso, Monstruo o criatura de turno.

Por supuesto no podemos olvidarnos de las maravillosas. Trampas.

Trampas. Armas afiladas, robustas e infalibles contra los Héroes, que se adentran a la mazmorra. Estas se crean en las Salas de producción. Fáciles de crear por medio de "Cajas", pero necesitan oro. “No todo es miel sobre hojuelas” y al cabo de un tanto de uso se necesitan reparar. Cada una de estas se van desbloqueando por medio del Árbol de Investigación. “ Cada una más mortal que la otra”









El “Árbol de Investigación” resulta sencillo a la hora de mejorar. Practico, solo con echarle un vistazo rápido al árbol, sabrás que te pude resultar útil o descartar una futura investigación y dejarla para otro momento. Hay que tener en cuenta qué, necesitara maldad y oro para cada progreso. Las investigaciones con un ¡Click! las tendrás a tu disposición. A futuro, tus investigaciones podrás mejorarlas con pestañas internas mejorables que ayudaran al progreso de tu mazmorra. Desbloqueando previamente esta función e requiriendo su sala de producción previa para obtener su transición. Teniendo un benéfico mayor, distinto al básico previo de las mejoras. "Por si te gusta desbloquear todo”















Aquí los “Héroes” son tus enemigos mortales desde hace bastante tiempo. “Específicamente desde hace dos entregas”. Los buenos y bondadosos héroes intentaran entrar a la mazmorra. Combatirán contra todo y saquearán todo en tu mazmorra. Además, que claro si tienen la posibilidad destruirán tu “Corazón de las Mazmorra” objetivo principal. Al ir entrado por oleadas “Curiosamente sin ningún sentido alguno” cada cierto tiempo. Acuñando que estos mejoraran su estado con el tiempo, volviéndose más fuertes.







Para concluir, Thalya. Tu “Carismática” heroína genérica favorita por preferencia en Dunegons 3. La tendrás disponible en el modo “Escaramuza” y en el modo “Campaña”. Ayudando al desarrollo de la trama como protagonista y mediadora del Mal Absoluto. Sus poderes, simples pero mortales. Te darán una ventaja en combate, ¡Pocos!, pero efectivos. Más allá de su especialidad para la ¡Muerte y la Destrucción! la tendrás rondando por mazmorra, buscando el “significado” de la vida… ¡Nada! “Además de hablar y entretenerte, eso sí”.









¡El poderoso Mal esta preparado para esta empresa!

Si todo esto te pareció entretenido y más que todo ¡Informativo!, en esta pequeña reseña “Un poco larga para mí” …¡y te sirvió!, además te ayudo a no perderte en Dungeons 3… “Por qué mejor que la teoría es la práctica” Búscalo sus distintas plataformas digitales en la que fue lanzado y comprarlo por Steam. Si todavía estás leyendo y te ha picado la curiosidad. "¿¡Que haces aquí!? ¡Ve a jugarlo y coméntame que tal te fue!

“¡Pero momento!” Además, si te gusto el artículo publicado por aquí en Gamehag, hecho por puño y letra "Puño y teclado realmente" de este servidor “Mi primer artículo en la página”, Valóralo, dale “Me gusta” y “Comenta” para saber si te ha gustado y si quieres más artículos como esté o simplemente compartir tus experiencias del juego.