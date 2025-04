Dungeon Maker DS - Creando Mazmorras

¡Buenas a todos! En esta ocasión, les traigo un gran desconocido de la Nintendo Ds, Dungeon Maker, un juego en el cual tú haces tu propia mazmorra, consigues que vengan monstruos y ayudas al pueblo en el que vives a través de la venta de artículos y cooperar con Favores.

El artículo estará organizado en: Introducción – Mecánicas y jugabilidad (Niveles y Bosses) – Historia – Puntos Positivos – Puntos Negativos – Opinión y Cierre.

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y poder evaluarlo correctamente, se los agradecería muchísimo ^^).

Introducción:

Dungeon Maker es uno de esos juegos desconocidos del catálogo de la Ds, y si bien salió hace tiempo (2007) me ha dado una buena impresión.

El tema central del juego es Crear Mazmorras, al estilo RPG, en donde tú entras a una cueva, despejas caminos, colocas cofres y sitios en los que se puedan asentar unos monstruos para luego, volver el día siguiente para eliminarlos y conseguir armas y objetos con los cuales aumentar tus estadísticas.





Mecánicas y Jugabilidad:

Lo primero a tener en cuenta es que, tenemos una cantidad de Puntos Mágicos para utilizar, estos designan la cantidad de movimientos que podemos hacer con nuestra pala (Cavar un bloque hacia adelante, Crear una sala, etc).

Nuestro objetivo principal es atraer monstruos a la mazmorra y la mejor forma de hacerlo es con salas específicas que podemos comprar en nuestro Pueblo.

A medida de que vayamos avanzando en la historia, la cantidad de Salas ira aumentando y también su precio, por lo que tendremos que encontrar un equilibrio entre cazar monstruos y comprar salas que se haga rentable según en qué situación.







Al inicio nos encontraremos monstruos bastante débiles, pero a medida de que vayamos bajando pisos, podremos utilizar las mismas salas para atraer a Monstruos de mayor nivel y con mayores recompensas.

Un dato importante a destacar, es el tema de la ubicación de las salas, me explico, Por día, solo encontraremos un Monstruo en una sala, pero si hacemos una zona y colocamos 3 salas a nuestro alrededor podremos luchar contra 3 Monstruos a la vez, lo que le da su toque de dificultad pero resulta más fácil de conseguir objetos específicos, así que tendrías que decidir tú si quieres o no hacerlo.





Niveles:

Como Todo juego RPG, hay estadísticas que subir y este juego implementa un modo extraño de hacerlo. No hay niveles como tal en este juego, si no que cuentan las estadísticas individuales y estas se suben Comiendo… Con comida… Si suena extraño pero no es complicado de entender.

A medida de que avanzas en el juego, puedes ir aprendiendo más recetas y puedes comer una al finalizar el día, cada plato sube estadísticas específicas.

Pero como es obvio, debes de conseguir los ingredientes para hacer las recetas y estos los consigues venciendo Monstruos en la Mazmorra.





Bosses:

Bueno, en este caso, como en varios juegos, los Bosses son tu objetivo principal al crear una mazmorra.

A medida de que van pasando los días, tendrás que cumplir ciertos requisitos para que el Boss de ese piso en concreto aparezca, y estos objetivos pueden ser:

Monstruos : Tener un número determinado de monstruos en tu Mazmorra y que sean de un tipo determinado (Monstruos de fuego, de agua, etc).

: Tener un número determinado de monstruos en tu Mazmorra y que sean de un tipo determinado (Monstruos de fuego, de agua, etc). Salas: Colocar una cantidad específica y del tipo adecuado.

Sin embargo, es algo que te van detallando tras cada día que pasa, así que no es algo que debas adivinar, puedes quedarte tranquilo con ello. Al cumplir con estos objetivos, el Boss Aparecerá y al derrotarlo podrás ir al siguiente Piso.





Historia:

Hablare poco sobre esto, ya que, si bien no es el punto importante, es lo que te lleva a hacer tu Mazmorra y todo empieza con… Una pala que habla. Bueno, lo desarrollare un poco más… Una pala Mágica que habla. Resulta que te la encuentras y como te eligió a ti, tú eres el único que puede utilizarla y para ayudar al Pueblo/Alcalde, te ves obligado a crear Mazmorras.

Pero si bien, la historia no es muy allá, las mecánicas te enganchan de un punto a otro y un rasgo importante es que debes ir haciendo favores a los habitantes del pueblo, esto a la larga hace que te encariñes con los Personajes y crees una rutina bastante agradable.





Puntos Positivos:

Aun sí el tema de las estadísticas es algo difícil de digerir, más por el hecho de no poder farmear experiencia como tal, vuelve el juego muchísimo más divertido, algo que me suele pasar en los juegos RPG, es el tema de estar sobreleveado, pero aquí no puedes hacerlo a menos de que quieras desperdiciar los días. Lo que hace que en batallas sea importante el uso de objetos y aún más contra Bosses.

Estos resultan en gran medida, una hazaña por resolver, por su gran cantidad de PS y sus fuertes ataques. Sin duda, de lo mejor del juego.





Puntos Negativos:

Quizás el mayor problema que le veo, es el tema de los diálogos… Dungeon Maker tiene quizás, el peor sistema de diálogos que he visto nunca. En casi ningún momento te ponen quien está hablando por lo que tienes que interpretar quien dice qué cosa en cada situación.

Dejando eso de lado, otro punto negativo para algunos más jóvenes, sería el tema de los Gráficos, es algo que he notado muchísimo en los más jóvenes, que no serían capaces de jugar juegos con gráficos de la época moderna… Sin embargo, es un juego que merece la pena al menos probar una vez.

Por último, el género del juego, se perfectamente que este tipo de juegos va dirigido a cierto tipo de público, por lo que, si no te gustan los juegos RPG en los que hay que farmear, te diría que te alejes de este por qué es lo que harás casi que a diario, Es el día a día por así decirlo.





Opinión y Cierre:

Sin duda, un desconocido de la plataforma, pero es entretenido y me alegro de haberle dado una oportunidad. Sin lugar a dudas lo recomiendo y es más, resulta hasta extraño que por internet apenas encuentres información del mismo, por lo que, si puedo hacer que lo conozca más gente, mucho mejor. ^^

Es para cierto tipo de público y a mí me encanto pese a que tiene relativamente, poco que ofrecer ya que todo transcurre en el mismo pueblo, Pero me entretuvo que es la función principal de los videojuegos.

Para finalizar, Espero que hayan encontrado un juego nuevo y que puedan jugar mucho, que pasen un lindo día.

Se despide, Tzuricu. ^^