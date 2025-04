Hola gente de la comunidad, es esta ocasión les traigo la siguiente parte de DreadOut, aunque el anterior me lo enviaron a foro, seguiré intentando dar lo mejor en cada artículo redactado.

Como ya expliqué en el tema anterior (DreadOut), en esta nueva entrega de survival horror por parte de Digital Happiness seguiremos guiando a Linda y la ayudaremos a enfrentar los desafíos que trae esta nueva secuela de DreadOut Keepers of the Dark, con mucho mas por explorar, mas peligros al acecho dentro de este universo paranormal, donde sobrevivir será nuestra única opción para mantenernos a salvo.

Como en el anterior DreadOut, DreadOut Keepers of the Dark es un juego de terror independiente que se desarrolló en el universo de DreadOut, en esta entrega ayudaremos a Linda a enfrentar los desafíos de este nuevo y espeluznante mundo de DreadOut donde nos encontraremos con más peligros acechandonos en cada trayecto de el juego, en esta ocasión continúa el evento en que Linda fue transportada por The Mysterious Lady in Red al The Mirror Realm. Un portal de mundos que lo conecta a 8 dominios encantados donde más de 13 fantasmas horribles están listos para estrecharle la mano de la manera más aterradora posible y no se detendrán ante nada para frustrarnos el principal objetivo de el juego (sobrevivir).DreadOut: Keepers of The Dark es una carrera de jefes hecha para aquellos que disfrutan del survival horror en su máximo esplendor.Por lo tanto deberemos nuevamente agarrar nuestra única arma, nuestro teléfono inteligente con cámara, ya que mediante la cámara es la única manera de poder ver a estos entes de un mundo paranormal, donde deberemos elegir cuidadosamente las puertas que queramos abrir y así poder elegir sabiamente una ruta de escape facil y rapida cuando estemos en presencia de estos entes del más allá.Ya que estos mismos harán hasta lo imposible por detenerte y mantenerte atrapada en cada habitación que entres.En esta entrega deberás abrirte camino entre más de ocho reinos sobrenaturales de una manera no lineal, con dos niveles mas, por tanto dos jefes nuevos a los cuales debemos destruir con nuestra arma (camara movil).Así como lo mencione en la anterior entrega, DreadOut es un juego clase (B) de bajos recursos, pero esto no lo hace un mal juego, al contrario, es un juego con un mundo oscuro, espeluznante, con sonidos asombrosos y un gran ambiente,donde apareció la creatividad de hacer enemigos, cada enemigo es diferente e interesante con información sobre la leyenda original, si te gustó Dreadout o eres un maníaco de la mitología asiática como yo, DreadOut Keepers of the Dark te fascinara. Bueno no estoy seguro, probablemente deberías probar Dreadout primero.Dependiendo al anterior capítulo de DreadOut, en esta ocasión la historia si esta concreta, una historia que arrojará algo de luz sobre el misterioso viaje de Linda hacia lo desconocido, donde obtenemos más información sobre el viaje para profundizar el esquema que conlleva DreadOut.Nuevamente siendo un juego en tercera persona, aunque cuando hay que enfrentarnos a lo desconocido, pues si nos tocara jugar en primera persona ya que el celular enfocara directamente a los fantasmas que nos acechen, esto es solo cuando hay que enfrentar al peligro, por lo demás el juego es muy sencillo con una jugabilidad parecida al anterior, correr, sacar el teléfono, sacar fotos, interactuar etc. Como lo mencione ya, también están incluidos dos niveles más para mejorar y extender el juego un poco más allá de lo original dando así una mejor experiencia para el jugador.Durante el trayecto del juego Keepers of the Dark está destinado a ampliar la experiencia de juego y maximizar la diversión y el terror que DreadOut ya supo dar con su campaña principal, también más narrativa y misteriosa.Donde nos tocará descubrir y descifrar cada minijuego de puzzle para obtener el camino hacia la esperanza de salir de estos impresionantes mundos que trae esta entrega, donde deberemos luchar contra más de trece especies de fantasmas (entes) diferentes, algo muy peculiar son estos seres ya que todos ellos han sido creados por las mentes retorcidas de los patrocinadores de el juego, a diferencia de DreadOut que los entes fueron creados de los mitos de la cultura Indonesia.DreadOut Keepers of the Dark es la segunda entrega de la serie DreadOut y una expansión independiente del DreadOut original. Si no has jugado el DreadOut original antes, te recomiendo que lo juegues primero, ya que la historia comienza allí.Lo primero es lo primero, en tanto a historia sabemos que esta gira a través de Linda quien es la protagonista de el juego.Por otro lado cuando batallas con los entes, DreadOut: Keepers of The Dark es un juego de terror que se apresura a los jefes, en el sentido de que te enfrentas en diferentes lugares para desterrar a los espíritus dentro de ese reino. Los beneficios de jugar un juego de tipo jefe con diferentes dominios, es que puedes tener experiencias completamente únicas con cada uno de los espíritus, sin que nunca te sientas fuera de lugar. Sin embargo, los reinos y los espíritus tienen algunas conexiones entre sí, lo que significa que tendrías que retroceder un par de veces para obtener la información completa, al igual que el juego principal, esa es la vibra general de Keepers of the Dark una versión de bajo presupuesto como ya lo dije antes. El combate es exactamente igual al juego principal,sin funciones especiales ni nada de ese tipo. Es solo su teléfono, que incluye una linterna, y una cámara real con funciones de zoom y una función de flash para un destello de luz breve pero potente (que en realidad no dañará a los enemigos). Básicamente, un arma para luchar en la oscuridad y otra para luchar a larga distancia.Si te gustó DreadOut, Keepers of the Dark es para ti. Es ligero en la historia e incluso más corto, pero es más del mismo escenario y la misma mecánica, y eso podría ser suficiente. Si echas de menos juegos como Project Zero, prueba el juego principal y Keepers of the Dark y recuerda mantener tus expectativas bajo control.Lo que me gustó de Dreadout es la atmospherecreación, apacible y confiables tanto en los en los jumpscares baratos como en la mayoría de los juegos de terror en primera persona en Steam. Al menos el juego no tuvo bloqueos, velocidad de fotogramas constante, buenos gráficos y física de (tetas). Así que hicieron algo bien. También me encanta un poco el tema de Indonesia, de todo. Es por eso que le doy mi aprobación a este juego al final. RECOMENDADO para jugarlo.Bueno estimados lectores, espero que este trabajo sea de su agrado un saludo a toda la comunidad.