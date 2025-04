Hay cosas que nose como explicarlas bien pero aun así espero les guste mi articulo Hablemos de este juegazo :Bueno para los que no saben que es drakensang :Drakensang es un juego MMORPG Gratuito, online, rol y mas, donde se tendrá que matar a los enemigos (moustros) para aumentar de nivel y mejorar nuestro personaje, cada quien elige su rol, que son 4 :Guerrero (War) : Es el personaje que lucha cuerpo a cuerpo ya sea Contra los moustros (Pve) o contra los demás usuarios (Pvp). Si utilizas escudo tiene muy buena resistencia,vida (Pv),Bloqueo. Si utilizas arma de dos manos tendrás buenos daños,resistencia, pero no tendrás tanto bloqueo, Pv estara regulada eso es depende de como tengas tu personaje, es el mejor tanque contra moustrosMago: Para mi siempre fue un personaje muy difícil de utilizar ya sea para hacerle loot y eso, pero bueno, este mago es muy bueno para farmear en grupo,en pvp es de mucha estrategia, si utilizas arma de dos manos tendrás un daño muy brutal pero tendrás muy poca resistencia,bloqueo y Pvsi tienes arma de 1 mano y escudo tendrás un buen daño, muy poco bloqueo, tal vez buena resistencia, ya que el mago es el que menos bloqueo, pv y resistencia tiene es muy difícil tener uno con buen bloqueo y pv.Cazador: Les estoy contando mi experiencia en este juego, y para mi el cazador es mi favorito, tiene unas ventajas que los demás no tienen, como seria utilizar un arma de 1 mano grande osea de un buen daño, y un escudo eso es una combinación brutal ya que tienes daños,bloqueo,resistencia y Pv, el cazador es muy bueno en asistencia para matar a Boss o moustros normales, si tiene arma de 2 manos tiene muy buen daño pero para mi creo que ese daño con arma de 2 manos no llega al nivel del mago, tiene muy buena velocidad con arma de 1 mano corta, en Pvp el cazador es de mucha estrategia ya que es de disparo lejanoMecánico a vapor: Cuando este personaje fue sacado fue el mas OP de todos ya que tiene una habilidad de sacar 2 torrestas, en pvp prácticamente los que tenían este personaje solo colocaban las 2 torretas y corrían, era difícil pegarles ya que se la pasaban corriendo y con esas 2 torretas hacían un buen daño, pero creo que en una actualización de mucho antes ya le quitaron un poco de daño a las torretas la verdad aun nose ya que no volví a jugar, el mecánico con arma de 2 manos es muy bueno, no le baja tanta Pv ni resistencia al usar arma de 2 manos, con arma de 1 mano y escudo es bueno, no le aumenta mucho el bloqueo pero se defiende, si estas farmeando con un grupo y ese grupo tenga un guerreo que sea buen tanque un mecánico con buen daño vendría bien a tu grupoBueno estos son los 4 personajes de este juego, Bigpoint [Drakensang] Habia anunciado un supuesto nuevo personaje pero jamas lo metióDrakensang es un muy buen juego, tiene buenas gráficas, la jugabilidad es muy buena, tiene mapas originales,su mecánica de pvp es muy buena cuenta con 1v1, 3v3, 5v5 y 6v6 Tiene eventos, donde tu podras ganar objetos unicos, monturas o mas, hablando de monturas :v, hay caballos,dragones,barriles :v tiene muchas monturas este juego, tienen animaciones muy buenas y originales bueno creo que me falta hablar de mucho mas pero la verdad no me gusta hacer mis artículos tan largos porque la gente también se aburre les dejare un vídeo mio de youtube de un evento de drakensang el vídeo es viejo pero así entienden mas o menos como es el juego [No crean que es spam si desean ver el vídeo para entender como es el juego lo pueden ver] hasta mi próximo articulo :v