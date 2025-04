Dragon Ball Z: The Legend (Análisis)

Hola a todos c:

Esta vez traigo un análisis a uno de los juegos más interesantes y únicos de la tan amada franquicia de Dragon Ball, me atrevería a decir que es una de las joyas más preciadas de este: Dragon Ball Z: The Legends, sin más que agregar comencemos:

Dragon Ball Z: The Legends o también conocido en Japón como Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu es un videojuego del genero de pelea desarrollado y publicado por Bandai el 31 de marzo del año 1996 para las consolas PlayStation y Sega Saturn, al principio solo había salido en Japón, pero luego Sega Saturn pudo darle más alcance al público publicándolo en Europa para el diciembre del mismo año y un año más tarde pudo ser publicado para la consola PlayStation en el resto del mundo.



Pequeña Introducción a la Historia



Cuenta la leyenda que existen unas esferas mágicas llamadasque pueden cumplir cualquier deseo, el aventurero que logre juntar las siete esferas podrá invocar al poderoso dragóny en recompensa este le hará realidad su más preciado deseo, esto se aplica a cualquier ser que logre este desafío, por ende estas esferas fueron, son y serán el deseo miles de generaciones y son especialmente buscadas por seres malignos para cumplir sus más retorcidos deseos, pero no todo está perdido ya que por suerte todavía quedan guerreros de buen corazón que siempre estarán dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias con tal de impedir que el mal lo destruya todo. Todo queda en tus manos, puedes unirte a los honorablespara salvar a la tierra o puedes unirte al mal y destruir todo lo que este en tu camino,

Jugabilidad

Dragon Ball Z: The Legend es un título único, cosa que es difícil de encontrar ya que generalmente encontramos juegos que siguen determinados patrones prestablecidos y no encontramos algo innovador, pero este videojuego es la excepción inclusive en la actualidad. Generalmente los videojuegos de la franquicia de Dragon Ball son de pelea y con obvias razones, pero este título tiene un sistema de juego en el cual mezclaron mecánicas diferentes, que al final no sientes como si estuvieras en un juego de lucha si no que estas en una aventura.

Todos los escenarios tienen proporciones infinitas, podemos movernos libremente sin límites y volar indefinidamente, la distancia máxima la marcara lo lejos que este el oponente , lo que hará que podamos huir de el indefinidamente. Estos escenarios están recreados mediante gráficos poligonales en 3D, añadiéndole algunos detalles como rocas, arboles, montañas entre otros que podremos destruir con nuestros poderes, todo esto es meramente estético, pero al mismo tiempo es muy fiel a la saga. Los personajes al contrario están recreados en sprites en 2D y a pesar de que el desplazamiento del personaje es de manera bidimensional, el movimiento de la cámara nos deja ir a cualquier lugar, cosa que al principio es complicado de asimilar, pero una vez que te acostumbras pasa desapercibido.





El sistema de batalla es bastante básico, pero eso no le quita lo divertido e innovador que es, podemos tener equipos de hasta tres personajes los cuales podremos ir cambiando entre sí, pero siempre habrá un líder que es el personaje que nosotros controlemos, los otros dos serán manejados por la computadora, podremos acércanos o alejarnos del objetivo, esquivar o dar golpes, recargar ki, hacer combos, lanzar ráfagas de ki entre otras cosas. Nuestro personaje consta con dos barras, una es la barra de vida y la otra es la barra de energía, si la barra de energía queda vacía nuestro personaje se cansara y quedara expuesto al enemigo. El mecanismo de combos es muy interesante ya que hoy en día no es algo muy complicado de hacer, pero en los videojuegos de aquella época no eran tan fáciles de dominar y menos aún en este título, hacer combos no es tan sencillo ya que se pueden interrumpir de varias maneras y cuesta un poco al principio poder acostumbrarse a los controles y dominarlos, pero una vez que puedes enganchar al enemigo y evitar que interrumpa el combo tendrás asegurado que le sacaras mucha vida. Otra cosa que es muy interesante son los famosos ataques especiales , para lograr esto deberemos tener el medidor de energía completo con los tres personajes que manejemos y hay que intentar mantenerlo así, en algún momento el combate decidirá cuándo efectuar el ataque y lo haremos con el personaje que estemos manejando en ese momento. Hay que tener cuidado cuando se elimina a un enemigo, ya que a pesar de ser uno menos en el equipo contrario, automáticamente serán bufeados y por ende serán más difíciles de derrotar. A pesar de ser un sistema de batalla básico, tiene sus innovaciones y no es tan sencillo como parece a simple vista, además de que se necesita de paciencia para poder dominar el control del juego al principio, ya que puede ser frustrante y terminas por desistir, pero una vez logrado no puedes dejar de jugarlo.







En el modo historia tenemos la libertad de elegir cualquier personaje que tengamos a nuestra elección y podremos cambiarlos desplegando un pequeño menú, también tendremos la opción de que la maquina juegue por nosotros y ser un simple espectador de la pelea . Una gran curiosidad es que si en el modo historia le somos fieles a la historia original eligiendo los personajes correspondientes en cada pelea tendremos bonificación de puntos y desbloquear acontecimientos especiales como por ejemplo: si elegimos a Krillin y muere en manos de Freezer automáticamente aparecerá en el campo de batalla a nuestro favor Goku SSJ o si elegimos a Vegeta en la pelea contra Majin Buu este nos traicionara convirtiéndose en Majin Vegeta, entre otros acontecimientos importantes. A medida que avancemos en el modo historia iremos desbloqueando personajes y una vez conseguidos y terminado el modo historia desbloquearemos un nuevo desafío a una alta dificultad. Vale aclarar que este modo es muy largo y un simple combate puede llevar mucho tiempo, además de su gran abanico de personajes, todo esto haciendo a este título todo un desafío para terminarlo al cien por ciento. Es recomendable jugarlo con un amigo ya que el modo historia se puede jugar de a dos, haciendo el modo versus algo muy secundario.

La banda sonora es una belleza, contiene los temas musicales de la serie original mezclados con temas creados exclusivamente para este título, las voces de los personajes solamente están en japonés y los videojuegos de edición europea estarán traducidos a francés sin importar en país originario aunque no se necesita jugarlo traducido ya que se entiende bastante bien a pesar de estar en otro idioma.







Conclusión

Dragon Ball Z: The Legend es una gran joya antigua de esta hermosa franquicia, muchas horas de duración, varios personajes desbloqueables, una dificultad desafiante, controles básicos que a su mismo tiempo conlleva tiempo dominar y que al final no son tan fáciles como uno piensa, es fiel a la saga y contiene acontecimientos desbloqueables dependiendo que personaje controlemos y paro ya porque podría seguir con tantas características geniales que tiene, es un videojuego viejo y sus gráficos ya no son buenos para la época, pero sin duda alguna si puedes dale una oportunidad que no te vas a arrepentir.

Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: