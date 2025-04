Drag'n' Boom un juego entrentenido

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag he estado un poco ausente pero he vuelto con más artículos que podrían llegar a gustarte, para esta ocasión tengo el honor de presentarte a Drag'n' Boom un juego clasificado para el género de "Plataformas y habilidad" en el que tomarémos el rol de un temido pero pequeño dragon que deberá irrumpir en los castillos que se encuentran totalmente custodiados por soldados.De cierto modo tu único objetivo será eliminar la mayor cantidad de soldados para poder pasar al siguiente nivel obteniendo cajas de regalo por monedas de oro y habilidades totalmente exclusivas para ser un dragon más poderoso.



PD : Las capturas que verán a continuación fueron tomadas por mí persona desde un emulador de android para brindarle a ustédes la mejor calidad en imágenes y mostrarte algunos puntos desde mi perspectiva de vista y bueno sin más nada que decir en esta introducción ¡Vamos dentro artículo! :D

De la mano de los desarrolladores de la compañía ANKAMA GAMES les presento este juego que me conseguí en la tienda de la Play Store disponible para la plataforma de android donde tendrémos el papel de ser un temido dragon cuyos poderes son los de disparar fuego por la boca pero también necesitarémos despejar un poco el área de los soldados que custodian unos grandes castillos para que no puedas irrumpir con la paz de estos aldeanos, como ya lo había dicho antes en la introducción tus únicos objetivos serán estos soldados por lo que tu deber será eliminar a la mayoría de estos defensores del castillo con tus grandes poderosos espirales de fuego pero no sólo podrás atacar desde las alturas como todo un dragon rebelde ya que en este juego tendrás como segunda habilidad rebotar en tierra y en ambas partes del mapa para lograr golpear a tus objetivos de modo que estos huyan de tí para no ser atropellados.Dando un recorrido por los primeros niveles son totalmente sencillos por lo que la dificultad al principio no es tan desafiante como los más avanzados por desbloquear por lo que te sugiero que juegues en mayor parte la etapa #1 que tienen subdivisiones de niveles con un pequeño mapa donde podrás observar los castillos que te faltarán por derribar teniendo en cuenta que para superar cada una de estas etapas sólo deberás eliminar a cada uno de los soldados que custodian al castillo pero mucho ojo porque estos mismos soldaditos que ves en la imágen del título de arriba también podrán hacerte daño con sus lanzas punsantes y recuerda que sólo contarás con un máximo de 5 vidas así que te recomiendo que seas muy cuidadoso al momento de impactar rebotando por encima de uno de estos soldados.Por otro lado como eres un enorme dragon para ellos lo más probable es que huyan de tí la mayoría del tiempo cuando intentes hacer aterrizajes forzosos para luego emprender nuevamente tu vuelo, en estos nivéles ten en cuenta que hay soldados que no siempre correrán de tí sino que se armarán de valentía para luego darte una estocada al momento que intentes aterrizar así que debes estar muy atento con esto.Este tutorial es sumamente fácil por lo que dúdo mucho que te pierdas en sus controles y es que para iniciar a irrumpir sobre los soldados enemigos se te recomendará posicionar tu dispositivo android en un grado almenos de 80 grados y con tus 2 pulgares sobre el touch deberás pulsar almenos 1 vez sobre el dragon para luego de esta acción tirar de él al estilo Angry Birds soltándolos por los aires.De cierto modo lo que llama un poco la atención de este juego es su mecánica ya que como les mencioné hace poco tiene un parecido al conocido juego angry birds que también lo encontrarán directo en la tienda de la play store por si lo desean jugar, ahora volviendo un poco al Drag'n' Boom no sólo podrás elongar sino que deberás medir la fuerza en la que saldrá disparado tu dragon rebelde para rebotar entre los enemigos que se encontrarán en tierra firme con los instructivos ya antes mencionados sólo queda ser cauteloso y disparar en el momento perfecto para evitar una estocada de algún valiente soldado.El juego cuenta con la moneda local llamada oro y las llaves con la que podrás obtener nuevas skins de tu dragon rebelde para poseer un aspecto totalmente más intimidante y aunque esto no te hará fuerte en elsólo puedo decirte que podrás lucir mejor que como vienes predefinido y así como muchos otros juegos de arcade/plataforma donde te llevarás un tiempo conseguir las llaves ó el oro necesario para mejorar ciertos aspectos ten la seguridad que acá será para tí conseguir todo sin necesidad de gastar ni un sólo dólar ó centavo.Ahora te comentaré un poco acerca de las skills ó en pocas palabras las (Habilidades del dragon) y es que estas sólo podrás desbloquearlas abriendo cajas de regalos , pero seguro te estarás preguntando ¿pero como consigo estos regalos? pues fácil y secillo los podrás desbloquear estos regalos al recaudar una cifra de 1000 de oro para poder abrir tu primer regalo el cual contiene 1 pieza de skills ó mejor conocida como habilidad para tu dragon.Esta habilidad es muy importante ya que le permitirá a tu dragon disparar proyectiles de fuego de manera más agresiva ó con distintas formas, por ejemplo una de las primeras habilidades te permite que tu proyectil rebote entre las estructuras para poder dañar a 1 enemigo y otras te permiten disparar hasta 3 proyectiles para tener más oportunidad de acertar a una tropa enemiga ¿interesante verdad?.Los requisitos mínimos de momento es un sistema operativo de 4.0 Ice cream sandwich en adelante osea 4.1 , 4.2 , 5.0 etc etc.Por otro lado debes almenos contar con un mínimo de 512 mb de ram disponible entre más ram tengas más fluido te irá el juego, también tener en cuenta que número de tus procesadores y un GPU (tarjeta de video integrada) hará la diferencia en cuanto al rendimiento de dicho juego por lo que te recomiendo que tengas almenos dual core en tu android y un GPU adreno 330 en adelante, pues honestamente el juego no pide mucho así que con la nueva generación de dispositivos entre gama baja y media no será un problema en correrlo siempre y cuando cumplas con lo mínimo que te he mencionado anteriormente. No esperes más ve a probarlo en tus tiempos de ocio y dime que te pareció el juego :) .No tengas miedo de perder todo tu progreso porque te tengo buenas noticias, este juego posee un sistema de guardado de cuentas donde al ser registrado mediante google play juego salvarás todo lo que has obtenido en este juego, pero la mala noticia es que existe mucha publicidad tediosa que aparecerán en una ventana emergente y esto es debido a que es la única manera de mantener el juego activo ofreciendonos mejor host desde la play store y estos puedan pagar el servicio desde la tienda para que muchos puedan jugarlo.Por otro lado aplaudo la manera en que han desarrollado este juego y apesar de que su main menú es muy sencillo contiene una base de datos para salvar tu progreso y de esta manera no tengas de que arrepentirte.Antes que nada debo mencionarles otra cosa que casi se me pasa por alto y es que en el nivel 7 de la primera etapa no sólo podrán darte estocadas los soldaditos sino que estáras en mayor riesgo porque tendrán arco y flecha algunos para atacarte si estás dentro de su rango :)..Ahora mi humilde opinión, siento que este juego le falta todavía algo y aúnque no toqué el tema de los niveles especiales donde te otorgan llaves para obtener skins debo admitir que está totalmente entretenido cosa que lo dejaré a criterio de ustédes ya que mis gustos son totalmente variados.Otra cosa que me hubiése gustado de este juego es que tenga un multijugador donde puedas competir globalmente para probar la destreza en quien elimina más soldados en el menor tiempo y sea un poco más competitivo.Este es el fín de mi artículo y quisiera saber ¿que te ha parecido? puedes contarmelo en la barra de comentario donde estaré aceptando críticas constructivas para seguir mejorando y trayendo contenidos distintos se despide con ustédes