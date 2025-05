Dota 2 Vs League of Legends, cual es mejor?

Los gamers fans de los moba suelen tener este tipo de debate todo el tiempo sobre cual MOBA es mejor, incluso existe una fuerte rivalidad entre ambos. La pregunta que todos se hacen es: ¿cuál de ellos es mejor?. La respuesta es muy simple: Ninguno y ambos a la vez. De esta respuesta trata el artículo, trataré en lo posible de ser imparcial porque yo soy un jugador de DOTA 2. Pero tambien eh jugado a LOL un buen rato como para tener el criterio de dar un analisis sobre el y a primera vista note que LOL es mas facil que DOTA 2.

Tanto Dota 2 como LoL tienen el mismo modo de juego, los jugadores escogen a unos personajes y con ellos y trabajando en equipo deben de defender su base y destruir la base del enemigo. Pero ahí acaba el parecido, ambos juegos son diferentes y tienen que serlo.

Den por hecho que todos los MOBAs que existen en el mercado fueran todos iguales, todo sería aburrido. La diferencias es lo que hace a los juegos buenos y los gustos de cada quien es lo que permite jugar a dichos juegos y a las comparativas sin valor.

Los gustos particulares por los juegos no es algo nuevo, existen luchas entre fanáticos ancestrales, tales como: FIFA vs PES, CoD vs BF, Age of Empire vs Civilization, etc y quizás nazcan nuevas luchas como por ejemplo Team Fortress 2 vs Overwatch, los jugadores somos muy fanáticos y debo admitir que es muy divertido comparar.



Entre Dota 2 y LoL existe una diferencia clave y que no entra en discusión, LoL es más fácil de jugar que Dota 2. Juegue LoL por dos días seguidos y puse en practica todo lo aprendido en Dota 2, de mi pool gratuito de campeones elegí a Ashe un arquera de hielo que es la contra parte de la Drow Ranger de Dota 2. Sus flechas que ralentizan al enemigo forma parte de sus ataque normales imaginen mi sonrisa, no pude grabar las partidas de mi desempeño con Ashe. Fue fácil elegir los objetos para ella, hacer emboscadas, ganar las peleas de equipo (que siempre eran de 2 vs 2) y saber utilizar su "ulti" que es muy similar a la habilidad "Arrow" de Mirana hizo que fuera muy popular en las partidas.

LoL tiene unos personas más o menos complicados de usar pero con práctica lo llegas a dominar a diferencia de DOTA 2 que tiene una lista amplía de héroes complejos y hay que entrenar esos dedos: Meepo, Invoker, Lone Druid, Visage, Earth Spirit, Elder Titan, Ember Spirit, etc. incluso los héroes que son sencillos de usar en DOTA 2 no son nada fáciles por como es DOTA 2, si eres nuevos y quieres probar DOTA 2 te recomiendo Sniper y/o Axe. En ambos MOBAs lo que sobra es diversión a granel siempre y cuando tengas un buen sentido del humor y el temple para soportar malos jugadores en tu equipo.





o bueno de LoL (League of Legends)

Los requerimientos de hardware son muy accesibles por cualquier equipo de gama media o superior, ésto amplía el número de personas que quieran jugar LoL. Es muy fácil de jugar, además el entrenamiento te ayudará a dominar bien las mecánicas de LoL en una semana y con el tiempo estarás jugando alegre los PvP. No escatima dinero en hacer vídeos de presentación de campeón o de eventos, son de una calidad impresionante. LoL es un juego de alcance internacional y como tal, traduce el juego en varios idiomas, en especial el español donde hasta los diálogos están en habla hispana. ¡Bravo! La calidad artística del juego es agradable y se destaca más en los diseños de los campeones, en su mayoría humanizados y lindos, otros con toque de Cuchi+Horrible muy logrados. El número de campeones que tiene supera los 100. El tutorial es muy amigable.

Lo malo de LoL

El alto numero de campeones es un problema, pueden ocurrir desbalance en el meta juego, existan campeones que nadie juegue, meter un campeón nuevo puede causar más problemas y por último confundir al jugador novato. La rotación de campeones "gratuitos" es de lo peor. Que haya que comprar campeones aún no lo proceso. Una buena parte de la comunidad es muy tóxica.



Lo bueno de DOTA 2

Cada partida es una nueva experiencia, nunca jugarás un juego parecido. Eres libre de usar cualquier héroe. El estilo artístico es más maduro y oscuro. Los comentaristas del juego son muchos y divertidos, los diálogos de los héroes es muy amplio e interactúan con otros héroes. Posee mejores retrasmiciones de partidas profesionales, Torneos, etc. Sin mencionar que posee el torneo internacional mejor pagado del mundo de los videojuegos (mas de 20 millones de dolares en price pool para el 2017). DOTA 2 es una recreación total del DOTA 1, es más fácil hacer la transición. El Burrito "Courier" es lo mejor de lo mejor. El juego lo actualizan frecuentemente con parches que cambian y equilibran la meta del juego ademas de heroes y objetos de personalizacion visual para los heroes.

Lo malo de DOTA 2

Los requerimientos del Hardware aumentaron con el DOTA 2 Reborn, alejo a muchos jugadores. El juego es difícil y toma su tiempo adaptarse al juego, los héroes, el mapa, los objetos, las estrategias, etc. puede terminar frustrando a los primerizos. Aunque el juego esta en varios idiomas, los diálogos y los subtitulos aún están en ingles. No hacen vídeo magistrales en CGI. El tutorial esta lleno de información y te enseña a los golpes. La comunidad es cruel con los nuevos jugadores. En Conclusion



Dota 2 y LOL o son uno mejor que el otro en general, ambos tienen sus puntos fuertes y debiles, depende de el estilo de juego que te atraiga mas, eres tu quien decide si uno es mejor o el otro asi que no te enrrolles y te invito querido lector a probar ambos y que tu mismo seas quien tome la decision de con cual quedarte, ambos tienen el nivel para atraparte y que te vuelvas un fan. Actualmente tengo mas de 4800 horas de juego en Dota 2 y aun no me aburro de jugarlo.



