Don't Starve Together – Sobrevivir a lo extremo

Don’t Starve Together se ha vuelto uno de esos juegos que gracias al gran apoyo de su comunidad tiende a crecer cada vez más de lo que alguna vez fue; trayendo consigo grandes actualizaciones que mejoran por completo la experiencia en él. Hoy te hablaré de uno de los verdaderos juegos de Survival que existen.

Don’t Starve Together es la expansión independiente del famoso juego Don’t Starve en el cual se vuelve completamente Multijugador Masivo lo que significa que ya no tendrás que sobrevivir y estar solo en este título. Ahora puedes hacerlo entre amigos u otras personas de todo el mundo; así conociendo y formando nuevas amistades. La primera entrega como la segunda, cuentan con una historia completamente impecable y de manera lineal. Historia la cual no se narra a la vista de todos sino que esta se cuenta poco a poco mediante pequeños detalles de los cuales, si eres muy atento, entenderás. Pero el día de hoy no te hablaré de su historia, tal vez en otro momento. Este juego tiene un sistema de regalos diarios en el cual dependiendo de tu suerte, te pueden tocar objetos sumamente buenos. Algunos de ellos hasta son comerciables en el Mercado de Steam a un precio muy grande.







Como es notable y mencioné en la descripción de este artículo, la comunidad que tiene el juego es sumamente grande por lo que encontraras muchos servidores en los cuales poder jugar. Ya sea con amigos o empezar desde cero con otras personas alrededor de todo el mundo. Algunos servidores poseen Mods; estos a veces son simplemente estéticos o para ayudar a encontrar mejor a otras personas, como también, a veces para hacer el juego más cómodo y fácil. Pero si buscas una experiencia completamente original, también encontrarás servidores sin esos ajustes activados.







Dado el caso de que prefieras jugar solo o crear un servidor totalmente privado para tus amistades, puedes hacerlo sin problema. En él podrás ajustarlo de varias maneras ya sea con la experiencia original del juego o… ¡Tu mundo, tus reglas! Tú lo decides. Allí también podrás colocar cualquier mod que desees y jugar sin problemas. La comunidad del juego es muy activa por lo que encontrarás una numerosa cantidad de mods en la Workshop en Steam. Otra cosa que cabe recalcar es que a la hora de crear una partida tienes una opción llamada “Cuevas” lo que agregara mucho más contenido a tu mundo. El problema de esto es que necesitas una buena computadora ya que ejecutaras varios servidores al mismo tiempo. No es tanto por el problema de los Fps ya que raramente bajan, sino el lag de conexión que puede haber en dicho servidor.







Si eres atento como mencioné al comienzo, el mismo juego te irá dando detalles de cómo se creó el mundo y ciertos lugares a la vez. Como la actualización de la Isla Lunar; en la pantalla de carga te muestra el origen de la misma. Una simple isla que con la caída de un fragmento proveniente de la luna, se transformó en lo ya mencionado. También la pantalla de carga puede obtener uno que otro chiste irónico referente a los personajes que encuentras en dicha entrega.







Una vez creado el mapa, podremos elegir entre una gran cantidad de personajes. Cada uno de estos tiene una habilidad especial como también algo en contra. El único personaje que está equilibrado en todos los aspectos sería Wilson (Dato curioso: Todos los nombres de los personajes empiezan con “W” excepto Maxwell que fue el antiguo rey del mundo) ya que no tiene ninguna estadística en contra. Cada personaje cumple un rol específico ya sea en combate, médico, comida, protección, potenciador, etc. En lo personal y porque fue el personaje que más me agrado por su aspecto, utilizo a Webber. La habilidad especial de este personaje es que puede hacerse amigo de las arañas; sin embargo posee muchas estadísticas en contra como tener la cordura más baja de todo el juego (Lo cual es muy molesto) y que los hombres cerdos lo ataquen. Por lo que no es un personaje que recomendaría usar si eres nuevo en el juego. También puedes ir probando uno que otro a ver cuál te agrada más y así. Actualmente andan haciendo Re-Work de personajes viejos lo que significa que le agregan cosas mejores y modifican una que otra cosa favorable en su jugabilidad. También cada cierto tiempo agregan nuevos personajes que puedes comprarlos o desbloquearlos con Bobinas (Que son cosas que obtienes al deshacer objetos y puedes usarlas para lo ya mencionado o hacer skins de objetos que se puedan fabricar con ellas).







Una vez dentro del juego tendrás que buscar diferentes materiales para poder sobrevivir. Uno de los materiales indispensables son los palos, pedernales y hierba. Con los cuales usas para fabricar un hacha y obtener madera; un pico para obtener oro que es algo indispensable para la máquina de alquimia y también para hacer una antorcha y sobrevivir en la noche. Ya que si te quedas sin luz, la criatura de la noche te matará (Quien en realidad se llama Charlie, pero esa historia es aparte).







No por nada a este juego se le ha llamado El Survival por Excelencia ya que el mismo maneja demasiado bien lo que es la supervivencia a lo extremo teniendo que buscar comida y más para sobrevivir. El problema es que la comida a veces es escasa y además de ello algunas tienen un tiempo de descomposición muy corto. Sí, tal como lo lees, tiempo de descomposición. Por ello es necesario crear un refrigerador ya que este hará que la comida dure por mucho más tiempo. En la imagen de abajo se muestra cómo cambia el tiempo de descomposición mientras está en el inventario y luego en el refrigerador (Junto con unas variantes de skins). Cabe decir que en el juego no te mostrará las estadísticas del objeto tal como allí se muestra; lo que pasa es que tengo un mod que me permite ver eso. El juego tampoco enseña algunas pestañas con el diseño que se ve en algunas imágenes que muestro, sino que le puse uno que otro mod estético para una mejor experiencia personalizada (Experiencia que depende del gusto de cada persona).







Como dije, este es uno de los juegos de sobrevivir más realistas que existen en su estilo ya que maneja perfectamente lo que es las estaciones del año que son: Otoño (Normal), Invierno (Frío), Primavera (Lluvia) y Verano (Calor). En cada una de ellas necesitas estar preparado con una ropa especial o el resultado puede ser que no llegues a sobrevivir lo suficiente. La única estación que no da mucho problema es Otoño la cual es con quien iniciamos por defecto. Por lo que en el inicio de cada estación, debes prepararte para la siguiente como es en el caso de Otoño a Invierno en donde si no creas ropa adecuada para dicha estación, morirás de frío. Si mueres y no puedes revivir, el mundo se reiniciará desde cero (Dependiendo del modo de juego que tengas).







El tamaño de los mapas depende de lo que coloquemos en los ajustes del mismo. Podemos colocar mapas pequeños, medianos, grandes y hasta enormes. El juego por defecto coloca mapas grandes como se muestra en la imagen de abajo (Lo cual es mucho por explorar).







Este es uno de los muy pocos juegos que veo que se mantiene fiel a actualizaciones a pesar del tiempo que tienen. Han agregado mecánicas nuevas sumamente asombrosas en donde una de ellas fue la que mencioné arriba (La Isla Lunar). Dicha actualización trajo consigo la posibilidad de ahora navegar por todo el mapa y tiempo después agregaron una nueva forma de pescar sumamente entretenida (Muy realista). Este juego fue uno de los que tenías la posibilidad de nominar en los premios de Steam “Con Amor y Dedicación”. Premio que creo rotundamente que se lo merecía gracias a las grandes actualizaciones que traen los desarrolladores al mismo a pesar del tiempo (Tristemente, no ganó). Acá abajo podemos ver una de las nuevas mecánicas ya mencionadas en esta gran entrega.



PD: Vale la pena decir que el nivel de detalle que tomaron en este juego es enorme. Cada aspecto es planeado hasta en el más pequeño. Por ejemplo: Cuando caminas en las orillas cerca del agua, se escucha como pasos húmedos. Pocos juegos tienen un nivel de cuidado como este.







Se puede decir que este juego no es únicamente difícil por la manera en la que tenemos que sobrevivir, no… Esto también se debe a la numerosa cantidad de enemigos que tendremos que enfrentar para poder avanzar. Enemigos que a veces tienen objetos indispensables para la próxima estación. Cada uno de estos enemigos no sólo da comida, sino también objetos únicos muy valiosos y necesarios para poder seguir avanzando. A veces estos enemigos también te dan planos que los utilizas para la creación de nuevas herramientas, ropas u estructuras. También te dan un plano para poder realizar la escultura de dicha criatura tanto en mármol como en piedra.







Este juego en verdad se ha vuelto uno de mis favoritos al cual le he agarrado mucho cariño y sinceramente lo recomiendo hasta más no poder. Sobre todo si tienes amigos con quien jugarlo. Vale la pena comprarlo en descuentos de Steam ya que cuando lo haces, este también trae una copia adicional para que se la regales a quien quieras. Este juego se lleva en dicha plataforma una puntuación de 10/10 estrellas las cuales se ganó completamente. Como puedes observar no pide muchos requisitos por lo que puedes jugarlo en cualquier computadora actual sin ser de gama alta. Saludos.