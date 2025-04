Doki Doki Literature Club "Nada es lo que aparenta"

Hola, buenas tardes o noches, hoy les traigo in juego que el año pasado causo polémica sobre su temática, ya que parecía una novela visual, pero en la descripción de su juego decía terror psicológico y temas depresivos. ¡Advertencia! Este juego no es apto para gente sensible así que no lo jueguen si no están acostumbrados, sin nada mas que decir vamos a ello.

Doki Doki Literature Club un juego que al principio fue curioso cuando se publico gratis en steam, muchos pensaron de que tratara este juego y muchos lo quisieron probar por la etiqueta que venia en el juego, estaba marcado como terror psicológico y uno al ver las imágenes pues decían “Que tiene de terror psicológico”









La historia de Doki Doki Literature Club narra la convivencia de 4 jóvenes en la escuela, eres nuevo en el club ya que tu mejor amiga de la infancia te menciono ese club y quería que estuvieras en ese club. Aquí como protagonista eres el único chico en un club de literatura con 4 hermosas chicas, asi que vamos a presentar a tus nuevas amigas:





Sayori: Tu mejor amiga de la infancia al parecer, suele ser muy adorable y tierna, con una sonrisa que expresa alegría y su apetito es muy grande, siempre suele comer cosas dulces y a su amiga del club le pide sus ricos pastelillos.





Yuri: Una joven que es amante de la lectura y de los misterios, sus pensamientos son tan profundos y místicos que ella es sumamente abierta a cualquier pregunta, también suele tener una cierta timidez.





Natsuki: La joven mas pequeña del club, su actitud es un tanto agresiva con la demás gente, siempre le gusta comer cosas dulces y ella las cocina, la razón por la cual sayori le pide muchos pastelillos, en el fondo natsuki es muy adorable y una gran fan del manga.





Monika: La líder del club de literatura, ella simplemente es agradable, astuta y perfecta, It´s Just Monika (entender la referencia).







Este juego principalmente va de ir conociendo mas a las personajes, cada día escribes tu un poema para participar en un espectáculo al final de la semana que Monika dice que esa planeado, dependiendo tus palabras hacia el poema una de las chicas cada día estará interesando en ti, empezando a crear un romance con cada un a de las chicas, eso incluye a tu mejor amiga.









Viendo que este juego trata de enamorar a las chicas uno comienza a preguntar ¿Qué tiene de terror psicológico esto? El juego al ir gustándole a cada personaje que hay, ellas irán compartiendo contigo un poema cada día y en cada uno se expresan sus verdaderos sentimientos, esto se irán mostrando con la chica a la que hayas elegido su ruta, 4 chicas = 4 rutas de historia.









Con la primera ruta que empiezas es si con tu mejor amiga Sayori, ella siempre te mencionara que le gusta estar a tu lado, etc, etc. Cada poema que te va mostrando empieza a tornarse un tanto creepy porque básicamente sayori se siente deprimida en el fondo, que su vida no merece la pena y que siempre mete la pata. Con entorno a 3 días vas viendo los poemas de sayori, que te menciona que no tiene hambre o se sienta algo insegura, síntomas a la depresión. Y supuestamente pasa lo que debería pasar un dia antes del festival, Sayori no va a clases, preguntas donde esta y Monika solo te dice “creo que la dejaste colgada en casa” y con eso vas a casa de Sayori y ves lo que pasa.



(Advertencia: La siguiente imagen a continuación es fuerte, si sois muy sensibles solo deslizar hacia abajo y no mirarla)







A partir de ese punto empieza a tornarse creepy el juego y incluso el juego te va dando pistas de que aquí hay alguien toma el control de juego, porque una vez que has visto a Sayori muerta el juego mágicamente se reinicia si vuelves a acceder y comienza el juego de nuevo solo que sin los archivos de sayori.









Y bueno espero que les haya gustado este artículo, como dije este juego es para gente sensible y también para los de gamehag si hay alguno que otra imagen asi fuerte pero por eso puse aviso desde el inicio y espero no haya inconveniente, sin mas espero sus comentarios positivos, que le haya sido interesante y demás, muchas gracias por leer.