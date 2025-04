DLC´s de los Sims 4 - ¿Son un robo?

En este artículo hablaré un poquito sobre los Sims y su contenido añadible, espero que lo disfrutes. <3

- 558,6 euros.

Ya es la tercera vez que hago el artículo ya que me lo han rechazado por no tener imágenes. He arreglado eso y estoy procurando cambiar el contenido para que se mejor, gracias a la gente que ha comentado. <3- La mayoría del contenido fue sacado de la página oficial de los Sims, y lo restante de Google.Un DLC según nuestro querido y amado Google es un “Downloadable Content” o contenido descargable, en español. Tal como indica su nombre, añade contenido a nuestro juego, puede ser de pago o gratuito, y los Sims 4 no es el único juego que lo posee.Lo más seguro es que ya conozcas del juego del que voy a hablar a continuación, aún así, daré una pequeña descripción:es un videojuego de simulación donde controlas a unas personas virtuales creadas por ti (o por el juego, en el modo aleatorio). El videojuego está disponible únicamente para una consola, eso es un punto a favor, y tampoco está dirigido para un público en específico, da igual si eres un adulto ya que lo disfrutarás de la misma manera.En este videojuego puedes hacer un montón de cosas; tener hijos, casarte, crear tu propia casa, trabajar en lo que quieras... Además de eso, puedes personalizar de muchas maneras a tus sims; desde sus rasgos hasta la ropa que debe llevar cuando hace frío.Separaré los paquetes por grupos, estarán ordenados de la siguiente manera.- Paquetes de expansión - 33,99 euros.- Paquetes de contenido - 19,95 euros- Paquetes de accesorios - 9,95 euros.- Perros y gatos.- Las cuatro estaciones.- Vida isleña.- ¡Rumbo a la fama!- Urbanitas.- ¿Quedamos?- ¡A trabajar!- Aventura en la selva.- Vampiros.- Strangeville.- De acampada.- Día de spa.- Escapada gourmet.- Papás y mamás.- Fiesta glamurosa.- Mi primera mascota.- Patio de ensueño.- Glamour vintage.- Fitness.- Día de colada.- Diversión en el patio.- Escalofriante.- Jardín romántico.- Noche de cine.- Noche de bolos.- Cocina divina.- Cuarto de niños.- Infantes.- Felices fiestas.Como he dicho antes, contenido nuevo, por ejemplo perros y gatos. A parte de contenido nuevo, modifican la experiencia que tendrás con el juego; lo hará mucho más divertidoNadie niega que si tienes un lindo perrito o gatito totalmente personalizado te lo pasarás mejor.Mi gran problema no es con lo que contienen... Me molesta mucho que sean tan caros, ¿Quién en su sano juicio pagaría 558 euros? Sé que es mucho contenido nuevo, pero hay packs que llegan a costar lo mismo que el juego base. He tenido la oportunidad de probar cada uno de ellos, los dos que más me han gustado han sido "perros y gatos" y "rumbo a la fama", aunque, al final he optado por los mods (contenido creado por la comunidad).Puede que sea algo tacaña a la hora de gastar mi valioso dinero, pero cuarenta euros me parece una auténtica barbaridad, jamás pagaría tanto.Una solución lógica para muchos sería conseguir el juego pirateado, hay cientos de vídeos donde puedes conseguir el juego base con todas sus expansiones de una forma totalmente gratuita.Mi objetivo no es promocionar la piratería, ya que eso es totalmente ilegal y no se debería hacer. Mi opinión es que deberías conseguir el juego base de una forma legal, y si no quieres comprar esas expansiones, puedes instalar mods totalmente gratuitos creados por la comunidad, te aseguro que pasarás muy buen rato. Uno de mis favoritos es uno donde puedes asesinar a personas, sé que no suena demasiado sano.En este mod puedes tener cabellos nuevos además de diferentes colores.Entonces, ¿Merece la pena gastarte tanto dinero en los DLC´s?En mi opinión no, pero, si optas por comprarlos no pasa nada, es tu decisión y debe ser respetada.Si eres un creador de videojuegos, por favor, no cometas el error de ser avaricioso y poner un precio tan alto a tus juegos o DLC´s.