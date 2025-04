Distraint, sin huecos

Distraint es un juego indie de aventura que se basa en el terror psicológico e intenta hacerte empatizar sobre diversos problemas sociales, como la piedad. Este juego es enpor lo que se hace difícil pensar que sea un juego de terror psicológico.Nos posicionamos en el papel de, un joven que esta tratando de obtener un puesto de trabajo en una ambiciosa empresa.Al inicio nos encontramos buscando la residencia de una anciana con el fin de embargar la propiedad. En el transcurso de nuestra primera aventura nos encontraremos con visiones sin ninguna importancia ni significado, sin embargo cuando terminemos de hablar con la anciana tendremos visiones sangrientas y sonidos irritantes, lo que representa un cambio en nuestra persona.Toda esta corta historia (alrededor de 2 horas de juego) esta ambientada en un grisáceo escenario (a color si escogemos la versiónpor el que podremos avanzar resolviendo "rompecabezas" mediante la recolección de objetos e interacciones con el ambiente. Con un set de movimientos limitados tendremos que ingeniárnosla y ser persistentes para saber si vamos por el camino correcto o si lo dejamos por detrás. También contamos con un sistema de guardado por, por lo que tendremos que pasarnos ciertas partes del juego del tirón si no queremos perder el progreso.Este juego indie pudo ingeniárselas bien para poder meter el terror psicológico a un juego pixelado en 2D( aunque no me crean,) y ambientarlo en algo como la monotonía del día a día, las ambiciones y lo poderosas que pueden llegar a ser y por ultimo poner en duda los valores que son considerados correctos.Sin dudas un juego curioso.Al ser un juego indie llega a innovar con estilos que nunca habíamos experimentado y creo que no se puede comparar con otro juego ya que no existen estilos similares a este. La secuela de este juego es similar en lo que a mecánicas se refiere pero logra ser mas extenso y con mensajes mucho mas explícitos, ya que en la primera entrega el mensaje es casi totalmente interpretado por los jugadores de forma propia. Esto se debe a la experimentación de un subgénero de juegos nuevo y al ver el gran éxito hacen encajar las cosas buenas y tratan de modificar las cosas no tan buenas.En relación al precio se pueden adquirir en steam por un precio realmente bajo, no como otros indies que tienen un valor bastante elevado. A consecuencia estos no adquieren la popularidad suficiente como para sacar una secuela.Distraint llego a ser tan influyente como para ser adaptada en teléfonos móviles.En conclusión este juego fue una forma de acercarse al consumidor de una forma distinta, no con publicidad, si no con el boca a boca, con las opiniones de tus amigos o personas que influenciaran en la decisión de jugar este juego.Bye Bye darlings......