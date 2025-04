Dino Crisis (Reseña)

Fue en 1999 cuando los zombis minaban en nuestras consolas de sobremesa y que el Survival Horror estaba de moda, hace su aparición el Dino Crisis con una apuesta muy atractiva, de la mano de Shinji Mikami nos llega un Survival donde la temática es al estilo Jurassic Park y los Dinosaurios serán la pesadilla.

Los Gráficos

Dino crisis aparece con novedades en su jugabilidad, su temática ahora con Dinosaurios, pero también lo hizo con los gráficos, estos últimos eran en 3-D cosa no muy común en la PS1 y mucho menos en los títulos de Survival Horror, estos generalmente optaban por fondos renderizados y personajes modelados en 3-D. Dino crisis seria una apuesta atractiva para los desarrolladores el poder crear un Survival Horror en 3-D esto aumentaría las expectativas del juego y lo dotarían de un apartado grafico especial en su tiempo y dentro del género, más sin embargo hay su truco detrás de esto y es que no es auténtico 3-D, si no mas bien una calidad de imagen bien trabajada y pulida, los desarrolladores decidieron ambientar en una instalación con lugares estrechos y sin incluir demasiadas cosas en la imagen, asi pudieron hacer imágenes de calidad en ves de una imagen con un montón de cosas desparramadas por toda la imagen, esto es calidad sobre cantidad.









Hablando un poco de cómo va la Historia

En esta historia jurásica nuestro personaje será Regina, un miembro de las unidades de fuerzas especiales SORT, este equipo estaría conformado por nosotros Regina, Rick quien es un hacker especializado, Gail soldado rudo que no titubea a la hora de saltar a la acción. Este equipo recibe las ordenes de reconocimiento e investigación de unas instalaciones de investigación científica de energías renovables en la isla de Ibis y además también tienen ordenes de capturar al científico que se creía fallecido el científico Kirk quien es un investigador de energías ilimitadas y se encuentra trabajando en estas instalaciones.









Cuando llegamos a los exteriores de las instalaciones nos damos cuenta que algo no está bien y es que todo el lugar este desierto, además de encontrar indicios de pelea y sangre derramada y por si fuera poco el equipo nota rápidamente que los causantes de estas cosas no son humanos, al poco tiempo tenemos nuestro primer encontronazo con un dinosaurio.

Nos introduciremos en las instalaciones y ahora ya no solo tendremos la tarea de capturar al doctor Kirk si no también descubrir por que hay dinosaurios. La Historia del juego es muy atrapante, tal ves no valla a ser algo exorbitante merecedora de premio, pero te mantiene nos mantiene atentos en la incógnita del porqué de los dinosaurios y en el desarrollo de la misión de captura y en el desarrollo de los personajes, en otras palabras, una historia muy bien llevada y que no aburrirá a casi nadie.













La Música

La música es genial y muy buena, más sin embargo brillaría mas por su ausencia, aparece y se hace notar mas en los momentos de tensión, aunque debo admitir que esto me agrado mucho a mi personalmente ya que a veces me gustaría andar investigando algo y no estar escuchando algo de fondo, si no, nada mas mis pasos y sonidos de algunas cosas que se mueven.

La jugabilidad

Dino crisis es un titulo con muchas novedades bajo la manga, ya mencionábamos anteriormente sus gráficos 3D, su temática de Dinos y su manera de manejar los silencios, ahora observemos la jugabilidad.









Fiel a los clásicos Survival Horror, controles lentos y tediosos, ahorro de ítems e inventario, puntos de guardados seguros, cámaras fijas y demás cosas. Sería muy inadecuado marcar de negativo estas características, recordar que estos eran las novedades en su tiempo y lo que mas gustaba, sin embargo, el juego incluye un giro de 180 grados, con esto si nos encontrábamos en peligro, podíamos girar rápido y correr.

Otro punto nuevo y que gusto mucho fue el sangrado, Regina cuando estaba muy debilitada sangraba, esto la debilitaba poco a poco y además dejaba un rastro para los dinosaurios y asi nos encontraban más rápido, los dinosaurios podían entrar a las salas en las que nos encontrásemos, excepto en las de guardado.

Incluyeron cambios también en la dinámica de los Items e Inventario; los Items aquí son muy variados y varios de ellos se pueden combinar para dar Items mas poderosos, el Inventario es muy peculiar ya que los objetos se nos presentan en forma de listas y según el tipo de objeto irán a su propia lista, esta novedad del inventario no fue muy aplaudida y fue un punto negativo para el juego.









Los puzles tomaran mucho protagonismo a lo largo del juego, constantemente nos encontraremos buscando discos y contraseñas para abrir puertas o nos encontraremos resolviendo cualquier enigma.

Su variedad de armas y de enemigos no es muy bien vista y es otro punto negativo del juego, ya que ambas presentan poca variedad, uno esperaría que al ser un juego de dinosaurios presentaran variedad de estos y es que hay mucho material sobre Dinosaurios del cual basarse, pero no, solo encontraremos alrededor de unas 5 clases de dinosaurios y las armas son a lo mucho si recuerdo 4 tipos de armas, sin duda alguna un muy reducido arsenal, aunque el punto mas molesto fue el de poca variedad de Dinos.







Para ir finalizando quisiera decir que Dino crisis es un excelente Survival Horror y personalmente lo pondría dentro de los referentes del Género. Un titulo que en su tiempo cosecho muy buenas criticas especialmente por sus novedades, porque era un título que gustaba mucho jugarlo y que venia a enriquecer mas al Survival Horror. Mas sin embargo no a envejecido de la mejor manera y actualmente esta extinta, sin embargo, con este aire de las compañías de echarle un ojo a los juegos clásicos, no sería tan extraño ver un remake de este juego o tal vez una continuación de la segunda parte que nos dejo con la incógnita de saber que paso con Paula y Dylan.