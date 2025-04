Diddy Kong Racing mi opinión (Clow-Reed)

Triceratops : Sólo podrás enfrentarlo tras superar los niveles de carreras por tierra una vez ya reunido todos los globos dorados, piezas y trofeos reguardados por tu amigo (T.T el reloj).

El pulpo : Sólo podrás enfrentarlo tras superar todos los niveles por agua que se encuentran ocultas en un lado de la isla timber's y habiendo recaudado todos los globos dorados, piezas y trofeos reguardados por tu amigo (T.T el reloj).

La morsa : Sólo podrás enfrentarlo tras superar los niveles de hielo que se encuentran en un lado oculto de la isla timber´s y habiendo recaudado todos los globos dorados, piezas y trofeos resguardados por tu amigo (T.T el reloj).

El dragón : Sólo pordrás enfrentarlo tras superar todos lo niveles Aereos que se encuentran en un lado oculto de la isla timber's y habiendo recaudado todos los globos dorados, piezas y trofeos resguardados por tu amigo (T.T el reloj).

Wizpig el cerdo : Sólo podrás enfrentarlos trás haber superados todos los niveles inter-galácticos que se encuentran ocultos en la boca del la estátua de Wizpig habiendo recaudado todos los globos, piezas y trofeos resguardados por tu amigo (T.T el reloj).

Muy buenas comunidad de, como muy bien se muestra en el título de este artículo haré una pequeña opinión acerca de lo que fue este grande y maravilloso juego llamado Diddy Kong Racing desarrollado para la plataforma detodo basado en mi própia experiencia del juegohace muchos años.Si ya sé que seguramente muchos sentirán un poco de nostalgía ya que al ser un videojuego viejo este contaba con la posibilidad de jugar undesde un mando 1vs1 ó muy bien 2v2 , Recuerdo que cuando era niño solía siempre jugar a estos juegos de carrera y este me llamó la atención de tal manera que no dudé en pedirle a mis padres que me lo compráran en conjunto a otra variedad de juegos. Al empezar el modo arcade depude notar que tenía una buena trama de lo que vendría siendo la historia donde todo era armónico hasta que un día como por arté de mágia desaparecen laspiezas del rostro de una estátua de un cerdo quien vendría siendo elde nombreconocido como uninter-galáctico aficionado por las carreras quien llegó a la islaa apoderarse también del mundo de las carreras como lo hizo en su planeta. Se dice que las 4 piezas que desaparecieron de la estátua las conseguías venciendo a 4 guardianes que cooperában con el plan malvado de Wizpig, estos 4 Jefes eran llamadosCabe resaltar que jugué esto hace muchos años y hasta ahora aún lo sigo haciendo por lo interesante que es el juego, ya que podías explorar variedad de niveles y a medida que ibas consiguiendo "Globos dorados" ganando carreras con ellos podías desbloquear otras puertas con la cantidad de globos necesarios.Digamos que los gráficos no son como a los que solémos estar acostumbrados jugar actualmente ya que la consola de N64nos prometía las primeras dimensiones en 2D y 3D para algunos juegos, Pero como lo mencioné antes, si eres un apasionado por las carreras yo considero que Diddy Kong Racing debe ser uno de estos el cual sin dúda alguna debes probarlo. Tiene buena trama , gráficos no del tan potente por ser de las consolas viejas pero sí son aceptables, exploración por distintos niveles y la posibilidad de usar otros autos como : el Planeador , Auto normal de 4 ruedas y por último el Aero-Deslizador.En mí opinión personal era muy divertido porque en este clásico juego se podía usar variedad de autos entreya cuando estaba aburrido de desplazarme por medio del mapa arcade también podías ir a donde estaba el elefante en medio del patio donde se encontraba un dibujo de su rostros en la grama cuando te estacionabas sobre dicho dibujo y tocabas la vocina te aparecía en medio tuyo para concederte un deseo en el cual te preguntaba si querías usar algún otro vehículo , y era allí donde yo seleccionaba el vehículo que mejor se acoplara a mis gustos . Se podría decir que uno de mis favoritos era el planeador ya que podías hacer piruetas sobre tu propio eje y ganar impulso presionando una tecla en el mando, luego que necesitaba desplazarme por el mar iba a donde el elefante para que me convirtiése en un Aero-Deslizador para poder ir sobre el agua en busca de nuevos nivéles. Y por último el automóvil con el que empezámos el juego es el más básico para carreras por tierra y cómodos para algunas ocasiones , el Aero-Deslizador podía ir por tierra y agua sin ninguna dificultad cosa que no pódía hacer el carrito obviamente, esto era lo que los hacían únicos a cada vehículo por sus pequeñas condiciones cuando no podías atravesar ó buscar algunos nuevos niveles :,D ..En todos lo niveles hay puertas que te permiten cruzar a las primeras carreras que tendrás que superar , para ello tendrás que buscar los famososGlobos dorados que se encuentran escondidos por todo el mapa de arcadedonde necesitarás en algunas ocasiones la ayuda deel genio elefante que les mencioné que te convierte los vehículos en auto , planeador y aero-deslizador para poder coger los globos que se encuentran en el agua , tierra y mar. Una vez colecciones los globos requeridos por cada puerta podrás entrar en ellas para tus nuevas aventuras y niveles por explorar. Lo que más me agradó de este juego es que así también como encuentras los globos dorados en el mapa de arcade ó ya bien séa ganando partidas puedes ir en busca de las llaves escondidas igualmente en algunas de las pistas de carreras el cual te permitirán entrar a nuevos niveles de mini-juegos para conseguir Trofeos en tu sala de reconocimientos y honores resguardado porCuando estás en el menú principal para seleccionar un jugador noté algunos personajes que ya formaban parte otros juegos comoquien ya pertenece también a la saga de banjoo y aparte elde Donkey Kong. Estos personajes aparecen dentro degracias a los desarrolladoresquienes crearon y desarrollaron estos juegos para luego hacer una colaboración e implementar estos personajes dentro del mismo :o :Es cierto que cuando logré alcanzar muchos de los niveles y podría decirles que uno de los más difíciles eran los jéfes, como les comenté principalmente Wizpig el cerdo es quien convirtió a estos 4 primeros jefes en sus aliádos para apoderarse del mundo de las carreras en lay el último a quien deben enfrentarse es a él.Este fué uno de esos tantos juegos al cual le dediqué horas y al principio pensaba que sería un juego aburrido como algunos que ya había probado, pero no fué así ya que tiene buenos niveles y un modo arcade-aventura muy bonito y bien desarrollado quete hacen pensar ¿Donde estaba este juego cuando lo estaba buscando?. Sin dúda alguna este es uno de esos tantos juegos interesantes el cual te recomiendo al 100% y no te arrepentirás de nada , aunque ya estas consolas fueron excluidas del mercado porque ya pasaron de moda igualmente puedes jugarlo desde el emulador de una computadora y probar esas experiencias de juegos en consolas que antes eran oro puro. Sin más nada que decir espero les haya gustado mi artículo :)