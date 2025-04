Diablo III

-----PERSONAJES-----

Hoy en día es una de las sagas más famosas dentro de los videojuegos.El primer Diablo fue un juego bastante único en su época, el segundo fue una auténtica joya capaz de dar cientos de horas de diversión y el Diablo 3... empezó siendo un desastre pero a lo largo de un buen montón de actualizaciones, parches, DLCs... por fin se convirtió en el juego que debería haber sido desde el principio. El juego en sí nos sitúa en el papel de un nephalem, los antepasados de los humanos, una raza que fue creada de la unión de ángeles y demonios y que es capaz de acumular un gran poder. Nos veremos obligados a derrotar ejércitos de demonios de todo tipo hasta llegar a los demonios mayores, matarlos y encerrar sus almas dentro de la piedra de alma negra.Esto lo tendremos que hacer a lo largo de 5 episodios (los cuatro primeros incluidos en el juego base y el quinto incluido en el DLC Reaper of Souls) que trascurrirán a lo largo de diversos escenarios: desde bosques a desiertos, desde grandes fortalezas humanas hasta las mismas puertas del cielo y siempre con el mismo fin: matar, matar y matar a todo bicho que se nos cruce por delante.Tendremos diversos personajes entre los que escoger, cada uno con sus propias habilidades, armas especiales, legendarias o sets y por supuesto con diferentes estrategias a la hora de enfrentarte a los diferentes desafíos:

Bárbaros:





Su recurso principal es su furia. Son fuertes, resistentes y no demasiado rápidos. Con pocos recursos a distancia pero mortales en el cuerpo a cuerpo.

En las partidas multijugador son muy buenos como tanques por la cantidad de daño que pueden soportar aunque en solitario, al no ser muy rápidos no son de los más usados.



Cazador de demonios:





Capaz de usar el odio y la disciplina para hacer cantidades absurdamente grandes de daño, son rápidos y mortales a distancia pero con muy poca resistencia en el cuerpo a cuerpo.

En multijugador se usa para hacer ingentes cantidades de daño, que según las habilidades que se use pueden ser usadas para matar ejércitos de demonios en muy poco tiempo o concentrar ese daño para matar a los jefes con bastante efectividad.



Médico brujo:





Usa el poder de los espíritus de la tierra para invocar varios tipos de criaturas para que luchen a su lado así como para apoyar con ataques a distancia o usar habilidades que debilitan a los enemigos. Por el tipo de habilidades que usa no es de los más rápidos en limpiar un mapa pero puede ser extremadamente eficiente gracias al uso de un ejército de criaturas a las que se puede potenciar mucho.



Mago o hechicero:





Capaces de manipular los diferentes elementos para generar brutales ataques a grupos o concentrarlos en un enemigo o para crear escudos protectores. Son rápidos y eficientes pero dada su escaso aguante en el cuerpo a cuerpo hay que usarlo con bastante cuidado.



Monje:





La conexión espiritual con los dioses le dan la fuerza a este guerrero. Es muy versátil ya que se puede usar como un martillo por las grandes cantidades de daño que puede hacer o como soporte por la cantidad de habilidades defensivas o de apoyo que tiene para ayudar al resto de miembros del equipo.

Puede llegar a ser extremadamente rápido para explorar un mapa con una buena combinación de equipo y habilidades y ser lo suficientemente fuerte como para aguantar los ataques sin tener que ir matando poco a poco o ir a saco arrasando con todo.



Estos son los personajes que te ofrece el juego base, pero con los DLCs se pueden jugar otros dos más:



Cruzado:





La fe y la cólera son la fuerza del cruzado, con ellas y armado con un tanque combinando grandes escudos con grandes armas puede ser usado para arrasar formaciones de demonios mientras aguanta todo lo que le echen encima. Es un buen tanque y tiene habilidades que le permiten actuar a distancia... potente pero no de los más rápidos.



Nigromante:





Quizás sea ahora mismo (a no ser que cambie con otro parche) el personaje más fuerte ya que pese a que no es muy fuerte en el cuerpo a cuerpo puede combinar lo mejor de otros personajes para ser letal: ser capaz de crear ejércitos de muertos viviente, potenciarlos, debilitar a los enemigos y generar una gran cantidad de daño a distancia.

se defiende bien en solitario en cualquier nivel de dificultad y en multijugador por lo que es un todo-terreno.





-----EL JUEGO-----

El juego está muy bien, es divertido, interesante, te plantea retos por la gran cantidad de niveles de dificultad que tiene... pero a la larga se hace repetitivo de modo que ¿cuál es la gracia del juego entonces?



Lo divertido del juego es ir cambiando de estrategias, de equipos y habilidades para conseguir ir avanzando a niveles de dificultad cada vez más complicados y ¿esto como es posible?



Mientras que en el Diablo 1 y 2 en los que al ir adquiriendo habilidades vas siguiendo un camino y una estrategia que no se podía cambiar en el Diablo 3 vas desbloqueando todas las habilidades a medida que subes de nivel de forma que cuando llegas al nivel 70 ya puedes usar todas las habilidades del personaje, de modo que según el equipo que tengas y la estrategia que quieras usar activarás unas u otras habilidades activas o pasivas.



Cada personaje tiene una serie de objetos legendarios y sets de objetos que al usarlos al mismo tiempo potencian en gran medida las habilidades del personaje, y eso quiere decir que para poder ir a los niveles de dificultad altos necesitarás encontrar este tipo de objetos y a medida que los vas consiguiendo verás como tu personaje da saltos de calidad.







De forma que una vez has pasado el juego y ya conoces la historia, has podido matar a todos los jefes, has visto los escenarios el metajuego pasa a ser otro: ahora el reto es ser capaz de ir cada vez más rápido.

Cualquier personaje, con una buena cantidad de tiempo podría pasarse un mapa en una dificultad alta pero es aburrido y nada rentable, por lo que la velocidad a la que seas capaz de pasar un nivel es tan importante... aunque a mayor nivel de dificultad mayor es la probabilidad de que salgan buenos objetos y más experiencia se consigue de nada te vale si vas tan lento que acabes por aburrirte.



También tienes dos opciones para aumentar la 'tensión' de la partida: puedes crear personajes normales, en los que al morir no pierdes nada o puedes crear personajes 'hardcore'... personajes que al morir desaparecen por lo que debes volver a empezar desde cero tanto en experiencia como en equipo y por supuesto en las dos modalidades puedes jugar en solitario o en grupos de hasta 4 jugadores.



Por supuesto también me atrevo a decir que conseguir el DLC Reaper of Souls es casi imprescindible puesto que no sólo añade un personaje (el cruzado) y un capítulo a la historia, sino que añade un par de modos de juego que permite potenciar tu personaje mucho más y desbloquear algunas habilidades que en el juego base no puedes usar (en el juego base puedes llegar sólo hasta el nivel 60 de los personajes).





-----MI EXPERIENCIA JUGANDO A DIABLO-----



Yo compré el juego base al poco de salir y me dio montones de horas de diversión pero es cierto que al principio los niveles de dificultad no estaba bien medidos y en cuanto subías el nivel la dificultad era tan extremadamente alta que era muy muy difícil avanzar... se hicieron montones de cambios y reajustes en las características del equipo, en las habilidades... se quitó una subasta en la que podías comprar o vender objetos obtenidos en el juego... un sinfín de cambios.



Montones de parches después apareció el Reaper Of Souls y por fin se llegó a lo que el juego debería haber sido desde el principio pero bueno, Blizzard no se caracteriza por rebajar sus productos o hacer grandes promociones y yo en cierto modo me sentí engañado por haberme gastado 50€ al comprar el juego base y necesitar gastar otros 40€ en ese DLC y ese fue el motivo por el que empecé a buscar la forma de conseguirlo sin gastar dinero y acabé en Gamehag :)







Como ya he dicho recomiendo buscar las dos cosas, el juego base y el Reaper Of Souls y si puedes comprar el personaje Nigromante pues mejor, pero no es necesario para acceder a todo el juego.

Como evento van haciendo 'temporadas' en las que te proponen empezar con un personaje desde cero y conseguir una serie de logros, algunos bastante difíciles de conseguir. Ahora va a acabar la temporada 15 y unos días después empezará la 16... esto es una muestra de que el juego ya tiene un tiempo y obviamente ahora mismo no está en su mejor momento en cuanto a jugadores, pero aún se encuentran partidas a las que unirte para matar demonios.



En fin, espero que esto haya servido como una pequeña toma de contacto para aquellos que pese a conocer el juego no han visto mucho de él.

:)