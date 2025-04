Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les quiero les quiero hablar de un juego oscuro y cuando digo oscuro no me refiero a su historia, aunque puede que también sea algo oscura, pero realmente me refiero a que el juego en verdad es oscuro. Les presento a Desiré un juego cuyo protagonista tiene el mismo nombre que el juego.





Se nos cuenta la historia de un niño llamado Desiré el cual para su mala suerte es incapaz de ver los colores. Debido a esto el jugador está ante un juego cuyos únicos colores son el blanco y el negro, tal y como lo ve nuestro protagonista así es el juego desde que empezamos a jugar. A pesar de esto Desiré se mantiene decidido y aferrado a la esperanza de algún día logrará ver los colores y al fin saber que son en realidad (ya que no sabe qué son los colores porque nunca los ha visto).





La historia comienza en la escuela cuando la profesora le pide a sus alumnos que dibujen el sol, una tarea bastante simple pero hay un problema, uno de los niños no estaba haciendo el dibujo. Al darse cuenta de eso la maestra le pregunta al niño el porqué no estaba dibujando como lo habían hecho sus demás compañeros, ya el era el único que no hizo el dibujo, éste le responde que no ha hecho nada porque en su mundo siempre es de noche, dejándonos claro el verdadero problema de Desiré. Luego de esto entonces comenzamos el juego, estamos en un ambiente playero y Desiré está en escena leyendo un libro sobre cómo encontrar el amor, entonces ahí entra el jugador quien tendrá que guiarlo a realizar cada cosa según las instrucciones del libro. Lo que hay que hacer es pulsar sobre los objetos necesarios para tomarlos y pulsar sobre la mochila que se encuentra en la parte superior derecha. Si la mochila no aparece debemos pulsar en esa dirección y aparecerá. En ocasiones tendremos que usar los objetos guardados en la mochila con otros objetos también guardados en la misma como por ejemplo, usar el serrucho con la madera que necesitamos para realizar lo que nos pide el libro, siendo que ambos objetos están en la mochila sólo debemos pulsar sobre el primer objeto y dirigirlo hacia el otro. Luego que ya hicimos lo que nos pide el libro entonces entramos a la casa y tenemos una larga conversación con el abuelo(Desiré lo llama El Viejo), al cual le hacemos una serie de preguntas. En la conversación con el abuelo nos damos cuenta de que Desiré tiene un enemigo en la escuela llamado David, quien lo intimida constantemente y por lo tanto tiene que hacer lo que él quiera. Desiré, por consejo de su abuelo decide plantarle cara a David con un plan que no sólo hará que su adversario deje de humillarlo, sino que también le arruinará su reputación para siempre, un plan propuesto por el mismo abuelo.





A la vez que Desiré comienza a poner en marcha su plan contra David, nosotros vamos conociendo a sus familiares y el ambiente que rodea a nuestro personaje. Mientras continuamos jugando, guiando al protagonista a llevar a cabo su plan, nos damos cuenta de que el abuelo realmente está muerto. El abuelo había fallecido hace mucho tiempo y el hombre con quien hablaba Desiré, el abuelo quien le sugirió el plan contra David era una ilusión de él. En este punto nos damos cuenta de que Desiré sufre de hablar sólo ya que no tiene amigos, por lo tanto, sus ilusiones cobran vida como si realmente existieran.







Aún después de conocer otra debilidad de nuestro personaje, continuaremos con su plan contra David, su rival en la escuela. David tiene mucha fortaleza para humillar y someter a Desiré a su voluntad, sin embargo, también tiene una debilidad. A David le gusta la pornografía, si Desiré conseguía una foto de él haciendo lo suyo en el baño de la escuela sería suficiente para acabarlo. Para ello debía buscar algo que lo provoque, así que, a espaldas de su padre Desiré toma una portada (que se encuentra el la habitación donde trabaja su padre) de una mujer con sus pezones al descubierto, más la cámara que también es de su padre. Así, le dió a David la portada y éste se emocionó, entró rápidamente al baño junto con la portada y como el lado del baño donde estaba tenía la puerta cerrada, Desiré subió sin llamar su atención y tomó la foto. Con la foto en mano Desiré sacó 50 copias de la imagen tomada por él y las regó por toda la escuela.





En verdad como opinión personal creo que lo que más me desagrada de este juego es su morbosidad, tanto en ciertas cosas de las que hablan los personajes, como también ciertas imágenes que se ven en el juego. Si quieren saber de lo que hablo descárguenlo y descúbranlo ustedes mismos. Fuera de eso el juego realmente tiene una historia que contarnos y un tremendo final que te dejará con la boca abierta, de verdad, es increíblemente impactante ese final o al menos lo fue para mí. El juego cuenta con 4 capítulos los cuales no serán visibles, simplemente iremos pasando por ellos a medida que avanza en la historia. Cada capítulo es una etapa nueva para Desiré, desde que es un niño hasta el último capítulo en la que ya es un adulto. En el berrinche que había contra David, Desiré es un niño y esto que les he contado sucede en el primer capítulo. De hecho hay una parte del primer capítulo en la que nos encontramos con un extraño vagabundo que está escribiendo un libro muy curioso. Este libro pasa a manos de Desiré y éste decide dárselo a su hermano mayor. Tanto si lo han jugado ya como si no lo han hecho y deciden hacerlo, se darán cuenta de que este encuentro con el vagabundo tiene importancia en la vida de nuestro protagonista.





El padre de Desiré es fotógrafo y la madre es médico, ésta última está luchando por hallar una cura para que su hijo pueda ver los colores. La época en la que se desarrolla la historia no es la actualidad y a medida que entremos en un nuevo capítulo se nos dirá el año en que se ubican los hechos de dicho capítulo. Durante el juego podemos decidir que Desiré diga entre una cosa u otra, claro en ocasiones, pero aquí hasta eso tenemos que pensar; no vaya a ser que por no elegir bien qué decir nos quedemos estancados. En este juego hay que pensar muchas cosas, imagínense es un point and click, les confieso que este juego me envió demasiadas veces a YouTube por no saber qué o cómo hacer las cosas.











La música del juego es pues, únicamente música. Lo que quiero decir es que este juego tiene una misma música por todo un capítulo y no se oye ningún otro sonido, sólo la misma. La música últimamente varía de capítulo en capítulo, fuera de ahí no cambia durante el capítulo en capítulo que estemos jugando. Los gráficos son estilo caricaturas y bueno, todo en blanco y negro. En la escena inicial, en la que la maestra habla con Desiré, podemos ver que dicha escena está a color pero luego todo cambia a blanco y negro. En dicha escena no sólo vemos las cosas a color, sino también, la maestra y Desiré tienen voces, específicamente voces franceses. De hecho he sido lento en notarlo pero el nombre Desiré se oye francés así que no debe ser raro que en la escena inicial hablen francés.







El abuelo era una ilusión de nuestro personaje, pero no es la única con la que tendrá encuentros durante toda su historia. Algunas, tal vez tratarán de hacer que tome una mala decisión, otras; tratará de ayudarlo a salir a camino. Logrará Desiré hallar el camino hacia la luz?? Qué opinan ustedes chicos/as. Esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mucho. Pueden buscar y descargar Desiré desde la Google Play Store, totalmente gratis. Normalmente juego con el WiFi desactivado así no me salen anuncios, pero de todas formas no tengo claro si este juego los tiene. En fin se despide de ustedes Sacnil1516.